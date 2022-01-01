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Джули Дрейфус
Джули Дрейфус
Julie Dreyfus
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Джули Дрейфус
Julie Dreyfus
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Дата рождения
24 января 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Джули Дрейфус
Родилась 24 января, 1966 года. Париж, Франция.
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Фильмография Джули Дрейфус
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.0
Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.0
Убить Билла
драма, комедия, криминал, триллер, боевик
2003, США
7.0
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