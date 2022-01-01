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Комедии про армию
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Комедии про армию

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Почти знамениты
Почти знамениты
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6.0
комедия
2020, Великобритания
Джеки в царстве женщин
Джеки в царстве женщин
7.0
комедия
2014, Франция
Разрешите тебя поцеловать... снова
Разрешите тебя поцеловать... снова
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6.0
комедия, мелодрама
2012, Россия
Калачи
Калачи
5.0
комедия
2011, Россия
Большой солдат
Большой солдат
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7.0
приключения, комедия, боевик
2010, Гонконг / Китай
Бесславные ублюдки
Бесславные ублюдки
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7.0
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
Кинозвезда в погонах
Кинозвезда в погонах
4.0
комедия
2008, США
Операция
Операция "Дельта фарс"
6.0
приключения, комедия, боевик
2007, США
Перегон
Перегон
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7.0
драма, комедия, военный
2006, Россия
Солдатский декамерон
Солдатский декамерон
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5.0
мелодрама, мистика, комедия
2005, Россия
Фанфан-Тюльпан
Фанфан-Тюльпан
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6.0
приключения
2003, Франция
История весеннего призыва
История весеннего призыва
5.0
комедия
2003, Россия
Солдаты Буффало
Солдаты Буффало
6.0
военный, триллер, драма, криминал, комедия
2001, Великобритания / Германия
ДМБ
ДМБ
8.0
комедия
2000, Россия
Войны Пентагона
Войны Пентагона
7.0
комедия, военный
1998, США
Убрать перископ
Убрать перископ
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6.0
комедия
1996, США
Сержант Билко
Сержант Билко
5.0
комедия
1996, США
Майор Пэйн
Майор Пэйн
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8.0
комедия
1995, США
Человек эпохи Возрождения
Человек эпохи Возрождения
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6.0
комедия, драма
1994, США
Армейские приключения
Армейские приключения
5.0
комедия, военный
1994, США
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К армии можно относиться по-разному, быть противником или сторонником милитаризма, считать систему устаревшей или благосклонно воспринимать традиционную структуру, называя ее настоящей школой жизни. Одно известно точно: служащие ежедневно сталкиваются с комичными и нелепыми ситуациями, многие из которых запоминаются на всю жизнь.

Пять лучших комедий про армию, обязательных к просмотру

Большинство людей, проходивших службу, могут без подготовки вспомнить как минимум несколько поистине анекдотичных историй о своей части. А если задаться целью вспомнить как можно больше – может получиться отменный сценарий для комедийного фильма, который повеселит даже не имеющего отношения к военному уставу зрителя.

ДМБ

Штык, студент университета, соблазнил жену профессора. Работяга по кличке Бомба умудрился дотла сжечь родной завод. Пуля, постоянный клиент казино, пытается спрятаться от кредиторов, которым должен баснословную сумму денег. Этим персонажам, как и многим другим, остается один путь: в сторону призывного пункта. Родная армия укроет их под своим камуфляжным крылом, научит как минимум выпутываться если не с честью, то с чувством собственного достоинства из любой передряги, а в конце концов дембельский поезд привезет героев домой, оставив от этого периода жизни только яркие воспоминания.

Бравый солдат Швейк

Фильм создан на основе знаменитого романа Ярослава Гашека, беспощадно высмеивающего всю военную структуру. Йозеф Швейк – отставной офицер, который живет на доход от продажи похищенных собак и ужасно страдает от ревматизма. От хозяйки квартиры он узнает о трагическом убийстве Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского трона. В трактире Швейк утверждает, что заранее знал об этом событии, и за эти слова он попадает в тюрьму.

Но оптимизма и безупречной вежливости главный герой не теряет, несмотря на абсурдные обвинения, чем доводит следствие до настоящей истерики.

Почти знамениты

Кейт – жена полковника, с которой стараются брать пример все жены офицеров в ее кругу. Она отвечает за развлечения, которые остаются дамам ее окружения, пока мужья служат родине: организация книжных вечеров и кружка вязания. Однажды у нее появляется помощница Лиза. Ее мужа недавно повысили, и теперь женщина тоже имеет право участвовать в планировании досуга. Идею создать собственный хор главные героини воспринимают по-разному: одна видит себя исполнительницей торжественных гимнов, вторая предлагает петь популярные эстрадные композиции, и теперь им нужно прийти к компромиссу.

Фанфан-тюльпан

Отчаянный донжуан, которого сама маркиза де Помпадур прозвала Тюльпаном, снова принимает решение добровольно записаться в ряды военных. Им двигают вовсе не патриотические мотивы: главный герой пытается спастись от преследования родственниками очередной соблазненной и брошенной им девушки. Но внезапно сердце искушенного красавчика оказывается разбито хитрой Аделиной, прелестной дочерью вербовщика, которая появляется перед ним в облике цыганки.

Под королевскими знаменами Фанфан мечтает только об одном – никогда не потерять связь с любимой обманщицей.

Не плачь, девчонка

Андрей Воробей считает, что должен попасть в армию, несмотря на серьезный диагноз. Дедушка его любимой считает, что каждый порядочный мужчина обязан отслужить. Чтобы произвести нужное впечатление на родственников своей избранницы, молодой человек обманным путем оказывается в автобусе с призывниками и притворяется одним из них. По дороге в далекий южный городок он договаривается, что будет работать аккордеонистом.

Афера идет по плану, главный герой пишет письма о том, как идет служба, но его обман оказывается на грани краха, когда девушка вместе с дедом решает нанести визит в часть.

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