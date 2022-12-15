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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1
Хатико: самый верный друг
семейный, драма
2009, США
8.9
Оцените
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2
Аватар
боевик, фантастика, триллер
2009, США
8.8
Оцените
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3
Законопослушный гражданин
триллер, драма
2009, США
8.6
Оцените
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4
Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика
2009, США / Великобритания
8.5
Оцените
5
Остров проклятых
драма, мистика, триллер
2009, США
8.4
Оцените
6
Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама
2009, США
8.4
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7
Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама
2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
Оцените
8
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
8.3
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9
Майкл Джексон: Вот и все
документальный, мюзикл
2009, США
8.3
Оцените
10
Голая правда
мелодрама, комедия
2009, США
8.2
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11
Предложение
мелодрама, комедия
2009, США
8.2
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12
Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик
2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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13
Убойные каникулы
комедия
2009, Канада
8.1
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14
Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы
2009, США
8.1
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15
Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик
2009, США
8.1
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16
2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения
2009, США / Канада
8.1
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17
Район №9
фантастика
2009, США
8.0
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18
Мальчишник в Вегасе
комедия
2009, США
8.0
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19
Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
8.0
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20
Форсаж 4
боевик
2009, США
7.9
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21
Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл
2009, США
7.9
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22
Каникулы строгого режима
комедия, криминал
2009, Россия
7.9
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23
Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы
2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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24
Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения
2009, США / Германия / Великобритания
7.9
Оцените
25
Пипец
боевик, драма, комедия
2009, США
7.9
Оцените
26
Пандорум
ужасы, фантастика
2009, США / Германия
7.9
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27
Из Парижа с любовью
боевик
2009, Франция
7.9
Оцените
28
Океаны
драма, документальный
2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
7.9
Оцените
29
М+Ж
комедия, мелодрама
2009, Россия
7.8
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30
Жена путешественника во времени
мелодрама, драма, фантастика
2009, США
7.8
Оцените
31
Луна 2112
триллер, фантастика
2009, Великобритания
7.8
Оцените
32
9
анимация, военный, фантастика, приключения
2009, США
7.8
Оцените
33
Ниндзя-убийца
боевик
2009, США
7.8
Оцените
34
Шевели ластами
анимация, приключения
2009, Бельгия
7.8
Оцените
35
Дориан Грей
драма
2009, Великобритания
7.7
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36
Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
документальный
2009, Германия / Великобритания / Австрия
7.7
Оцените
37
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация
2009, США
7.7
Оцените
38
Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер
2009, США
7.7
Оцените
39
Звездный путь
боевик, фантастика, драма
2009, США
7.7
Оцените
40
Вверх
анимация, семейный, приключения
2009, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
41
Знамение
мистика, триллер, драма
2009, США
7.7
Оцените
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42
Похороните меня за плинтусом
драма
2009, Россия
7.7
Оцените
43
Перевозчик 3
боевик
2009, Франция
7.7
Оцените
44
Путь
приключения, боевик
2009, Россия
7.7
Оцените
45
Затащи меня в ад
триллер, ужасы
2009, США
7.7
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46
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация
2009, Франция
7.7
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47
Простые сложности
мелодрама, комедия
2009, США
7.6
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48
Одинокий мужчина
драма
2009, США
7.6
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49
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
7.6
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50
Не брать живым
драма, военный
2009, США / Великобритания
7.6
Оцените
51
Горячие новости
боевик
2009, Россия / Швеция
7.6
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52
Экзамен
триллер
2009, Великобритания
7.6
Оцените
53
Так себе каникулы
комедия
2009, США
7.6
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54
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.6
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55
Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка
2009, Канада / США
7.6
Оцените
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56
Джонни Д
драма
2009, США
7.6
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57
Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы
2009, США
7.6
Оцените
58
Мне бы в небо
комедия, драма
2009, США
7.5
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59
Четвертый вид
триллер
2009, США
7.5
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60
Бросок Кобры
боевик
2009, США
7.5
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61
Душевная кухня
комедия
2009, Германия
7.5
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62
Иллюзионист
анимация
2009, Великобритания / Франция
7.5
Оцените
63
Опасные пассажиры поезда 123
триллер
2009, США
7.5
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64
Бабник
комедия
2009, США
7.5
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65
Рестлер
боевик, спорт, драма
2009, США
7.5
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66
Отель для собак
комедия
2009, США / Германия
7.5
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67
Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама
2009, США
7.5
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68
Хлоя
триллер, драма
2009, США / Канада / Франция
7.4
Оцените
69
Красавчик 2
комедия, мелодрама
2009, Германия
7.4
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70
Химера
триллер, фантастика, ужасы
2009, США / Канада / Франция
7.4
Оцените
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71
Милые кости
триллер, драма, фэнтези
2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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72
Шери
мелодрама
2009, Великобритания / Германия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
73
Рок-волна
комедия
2009, Великобритания / Германия / Франция
7.4
Оцените
74
500 дней лета
комедия, драма, мелодрама
2009, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
75
История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения
2009, США
7.4
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76
Антихрист
ужасы, драма
2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
Оцените
77
Дело №39
ужасы, триллер
2009, США / Канада
7.4
Оцените
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78
Разомкнутые объятия
драма, триллер
2009, Испания
7.4
Оцените
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79
Геймер
фантастика, триллер
2009, США
7.4
Оцените
80
Не думай про белых обезьян
комедия, драма
2009, Россия
7.4
Оцените
81
Большое путешествие вглубь океанов 3D
документальный
2009, Великобритания
7.3
Оцените
82
Царь
биография, исторический, драма
2009, Россия
7.3
Оцените
83
Последний дом слева
ужасы, триллер
2009, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
84
Суррогаты
триллер, фантастика, боевик
2009, США
7.3
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Смотреть за 1 рубль
85
Черная молния
фантастика, приключения, боевик
2009, Россия
7.3
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86
Серьезный человек
комедия
2009, США
7.3
Оцените
87
Другой мир 3: Восстание ликанов
ужасы, фэнтези, боевик, триллер
2009, США
7.2
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88
Пятница, 13-е
ужасы
2009, США
7.2
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89
Зубная фея
сказка, комедия
2009, США / Канада
7.2
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90
Монстры против пришельцев
комедия, семейный, анимация
2009, США
7.2
Оцените
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91
Шпион по соседству
боевик, комедия
2009, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
92
Как я провел этим летом
триллер
2009, Россия
7.2
Оцените
93
Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези
2009, Франция / Канада
7.1
Оцените
94
Я люблю тебя, Филлип Моррис
комедия
2009, США
7.1
Оцените
95
Замерзшая из Майами
мелодрама, комедия
2009, США
7.1
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96
Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер
2009, Великобритания / США
7.1
Оцените
97
Шопоголик
комедия, мелодрама
2009, США
7.1
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98
Мой кровавый Валентин 3D
ужасы, триллер
2009, США
7.1
Оцените
99
Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.1
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100
Война невест
комедия
2009, США
7.1
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