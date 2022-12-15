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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2009

Рейтинг фильмов 2009 года

Хатико: самый верный друг
1 Хатико: самый верный друг
семейный, драма 2009, США
8.9
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Аватар
2 Аватар
боевик, фантастика, триллер 2009, США
8.8
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Законопослушный гражданин
3 Законопослушный гражданин
триллер, драма 2009, США
8.6
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Шерлок Холмс
4 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Остров проклятых
5 Остров проклятых
драма, мистика, триллер 2009, США
8.4
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Сумерки. Сага. Новолуние
6 Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама 2009, США
8.4
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Господин Никто
7 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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Ледниковый период 3: Эра динозавров
8 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
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Майкл Джексон: Вот и все
9 Майкл Джексон: Вот и все
документальный, мюзикл 2009, США
8.3
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Голая правда
10 Голая правда
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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Предложение
11 Предложение
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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Люди Икс: Начало. Росомаха
12 Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик 2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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Убойные каникулы
13 Убойные каникулы
комедия 2009, Канада
8.1
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Добро пожаловать в Зомбилэнд
14 Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы 2009, США
8.1
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Трансформеры: Месть падших
15 Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик 2009, США
8.1
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2012
16 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Район №9
17 Район №9
фантастика 2009, США
8.0
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Мальчишник в Вегасе
18 Мальчишник в Вегасе
комедия 2009, США
8.0
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Рождественская история
19 Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
8.0
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Форсаж 4
20 Форсаж 4
боевик 2009, США
7.9
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Элвин и бурундуки 2
21 Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл 2009, США
7.9
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Каникулы строгого режима
22 Каникулы строгого режима
комедия, криминал 2009, Россия
7.9
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Пила 6
23 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
24 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Пипец
25 Пипец
боевик, драма, комедия 2009, США
7.9
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Пандорум
26 Пандорум
ужасы, фантастика 2009, США / Германия
7.9
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Из Парижа с любовью
27 Из Парижа с любовью
боевик 2009, Франция
7.9
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Океаны
28 Океаны
драма, документальный 2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
7.9
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М+Ж
29 М+Ж
комедия, мелодрама 2009, Россия
7.8
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Жена путешественника во времени
30 Жена путешественника во времени
мелодрама, драма, фантастика 2009, США
7.8
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Луна 2112
31 Луна 2112
триллер, фантастика 2009, Великобритания
7.8
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9
32 9
анимация, военный, фантастика, приключения 2009, США
7.8
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Ниндзя-убийца
33 Ниндзя-убийца
боевик 2009, США
7.8
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Шевели ластами
34 Шевели ластами
анимация, приключения 2009, Бельгия
7.8
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Дориан Грей
35 Дориан Грей
драма 2009, Великобритания
7.7
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Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
36 Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
документальный 2009, Германия / Великобритания / Австрия
7.7
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Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
37 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация 2009, США
7.7
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Ангелы и демоны
38 Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер 2009, США
7.7
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Звездный путь
39 Звездный путь
боевик, фантастика, драма 2009, США
7.7
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Вверх
40 Вверх
анимация, семейный, приключения 2009, США
7.7
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Знамение
41 Знамение
мистика, триллер, драма 2009, США
7.7
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Похороните меня за плинтусом
42 Похороните меня за плинтусом
драма 2009, Россия
7.7
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Перевозчик 3
43 Перевозчик 3
боевик 2009, Франция
7.7
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Путь
44 Путь
приключения, боевик 2009, Россия
7.7
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Затащи меня в ад
45 Затащи меня в ад
триллер, ужасы 2009, США
7.7
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Артур и месть Урдалака
46 Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.7
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Простые сложности
47 Простые сложности
мелодрама, комедия 2009, США
7.6
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Одинокий мужчина
48 Одинокий мужчина
драма 2009, США
7.6
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Принцесса и лягушка
49 Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.6
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Не брать живым
50 Не брать живым
драма, военный 2009, США / Великобритания
7.6
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Горячие новости
51 Горячие новости
боевик 2009, Россия / Швеция
7.6
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Экзамен
52 Экзамен
триллер 2009, Великобритания
7.6
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Так себе каникулы
53 Так себе каникулы
комедия 2009, США
7.6
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Бесславные ублюдки
54 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
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Перси Джексон и похититель молний
55 Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка 2009, Канада / США
7.6
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Джонни Д
56 Джонни Д
драма 2009, США
7.6
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Дитя тьмы
57 Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы 2009, США
7.6
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Мне бы в небо
58 Мне бы в небо
комедия, драма 2009, США
7.5
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Четвертый вид
59 Четвертый вид
триллер 2009, США
7.5
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Бросок Кобры
60 Бросок Кобры
боевик 2009, США
7.5
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Душевная кухня
61 Душевная кухня
комедия 2009, Германия
7.5
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Иллюзионист
62 Иллюзионист
анимация 2009, Великобритания / Франция
7.5
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Опасные пассажиры поезда 123
63 Опасные пассажиры поезда 123
триллер 2009, США
7.5
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Бабник
64 Бабник
комедия 2009, США
7.5
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Рестлер
65 Рестлер
боевик, спорт, драма 2009, США
7.5
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Отель для собак
66 Отель для собак
комедия 2009, США / Германия
7.5
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Дорогой Джон
67 Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама 2009, США
7.5
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Хлоя
68 Хлоя
триллер, драма 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Красавчик 2
69 Красавчик 2
комедия, мелодрама 2009, Германия
7.4
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Химера
70 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Милые кости
71 Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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Шери
72 Шери
мелодрама 2009, Великобритания / Германия
7.4
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Рок-волна
73 Рок-волна
комедия 2009, Великобритания / Германия / Франция
7.4
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500 дней лета
74 500 дней лета
комедия, драма, мелодрама 2009, США
7.4
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История одного вампира
75 История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения 2009, США
7.4
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Антихрист
76 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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Дело №39
77 Дело №39
ужасы, триллер 2009, США / Канада
7.4
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Разомкнутые объятия
78 Разомкнутые объятия
драма, триллер 2009, Испания
7.4
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Геймер
79 Геймер
фантастика, триллер 2009, США
7.4
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Не думай про белых обезьян
80 Не думай про белых обезьян
комедия, драма 2009, Россия
7.4
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Большое путешествие вглубь океанов 3D
81 Большое путешествие вглубь океанов 3D
документальный 2009, Великобритания
7.3
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Царь
82 Царь
биография, исторический, драма 2009, Россия
7.3
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Последний дом слева
83 Последний дом слева
ужасы, триллер 2009, США
7.3
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Суррогаты
84 Суррогаты
триллер, фантастика, боевик 2009, США
7.3
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Черная молния
85 Черная молния
фантастика, приключения, боевик 2009, Россия
7.3
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Серьезный человек
86 Серьезный человек
комедия 2009, США
7.3
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Другой мир 3: Восстание ликанов
87 Другой мир 3: Восстание ликанов
ужасы, фэнтези, боевик, триллер 2009, США
7.2
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Пятница, 13-е
88 Пятница, 13-е
ужасы 2009, США
7.2
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Зубная фея
89 Зубная фея
сказка, комедия 2009, США / Канада
7.2
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Монстры против пришельцев
90 Монстры против пришельцев
комедия, семейный, анимация 2009, США
7.2
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Шпион по соседству
91 Шпион по соседству
боевик, комедия 2009, США
7.2
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Как я провел этим летом
92 Как я провел этим летом
триллер 2009, Россия
7.2
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Воображариум доктора Парнаса
93 Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези 2009, Франция / Канада
7.1
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Я люблю тебя, Филлип Моррис
94 Я люблю тебя, Филлип Моррис
комедия 2009, США
7.1
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Замерзшая из Майами
95 Замерзшая из Майами
мелодрама, комедия 2009, США
7.1
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Хранители
96 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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Шопоголик
97 Шопоголик
комедия, мелодрама 2009, США
7.1
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Мой кровавый Валентин 3D
98 Мой кровавый Валентин 3D
ужасы, триллер 2009, США
7.1
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Бесславные ублюдки (реж. версия)
99 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
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Война невест
100 Война невест
комедия 2009, США
7.1
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