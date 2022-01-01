Еврейский народ имеет богатейшую историю, но мало кто помнит о ней что-либо, кроме изгнания из Иерусалима и репрессий времен Второй мировой войны.

Пять лучших фильмов про евреев

Евреи – народ с одной из наиболее древней историей. Первые упоминания о них присутствуют в записях 2-го тысячелетия до нашей эры. А древнееврейское государство возникло на рубеже 1-го и 2-го тысячелетий. Многие столетия представителей народа изгоняли с привычных мест. Но они всегда объединялись снова и продолжали чтить традиции предков. Богатая история евреев послужила основой для сценариев многих исторических фильмов.

Исход: Цари и боги

Историческая драма Ридли Скотта рассказывает историю противостояния пророка Моисея с египетским фараоном. Личная неприязнь двух великих людей развивается на фоне масштабных событий. Угнетенный еврейский народ долгие годы находится в рабстве у египтян.

Моисею суждено узнать страшную тайну. Выросший в роскоши царских покоев, он был названным братом будущему правителю Египта. Но по происхождению он – еврей. Когда тайна его рождения откроется, Моисей будет изгнан оттуда, где провел всю свою жизнь.

После многолетних скитаний он поймет, что должен освободить свой народ от рабства.

Мальчик в полосатой пижаме

Действие этой драмы происходит в разгар Второй мировой войны. Немецкий мальчик Бруно вместе с семьей переезжает в новое место. Его отец – высокопоставленный офицер, получивший новую должность. Рядом с их домом находится концентрационный лагерь, где живут евреи.

Бруно всего 8 лет, и он не понимает, что происходит за колючей проволокой. Он считает, что это своеобразная ферма для «других» людей. Однажды главный герой знакомится с ровесником, который живет в лагере.

По неопытности Бруно решает, что ферма – это увлекательное место, куда он сам хотел бы переехать.

Список Шиндлера

Следующая историческая лента основана на реальных событиях. Главный герой – Оскар Шиндлер – личность, существовавшая на самом деле. Во времена Второй мировой войны он спас сотни евреев от смерти.

Немецкий бизнесмен решает открыть новый завод в Кракове. Он является членом нацистской партии, но при этом не одобряет методов, которые там в ходу. На работу он старается нанимать только евреев, ведь их труд обходится очень дешево. Но вскоре мировоззрение Шиндлера меняется.

Он понимает, что ежедневно немцы убивают сотни человек, и старается спасти тех, кого может.

Бен-Гур

Эта лента 1959 года стала первой в истории кинематографа картиной, завоевавшей сразу 11 «Оскаров». Она является экранизацией одноименного романа, по которому в дальнейшем сняли еще несколько фильмов.

Действие начинается в 26-м году до нашей эры. Римская империя на пике своего могущества. А Иудея, где ходят слухи о рождении Мессии, покорена. Богатый еврей Бен-Гур встречает своего старого друга, который стал римским трибуном. Между ними происходит серьезная ссора, и иудея обвиняют в преступлении, которого он не совершал.

Бен-Гур попадает на галеры, где однажды встречает Христа.

Чтец

Лента является экранизацией романа, который переведен почти на 40 языков и считается мировым бестселлером. Во время работы над картиной скончались два продюсера, которым в итоге посвятили фильм.

Повествование ведет главный герой – Михаэль Берг. Он рассказывает о том, что происходило в его жизни в течение четырех десятилетий. Самые знаковые события связаны с загадочной незнакомкой. У 15-летнего юноши завязывается роман со взрослой женщиной, которая старше него на 20 лет. Подросток чувствует, что его неодолимо тянет к ней. Однажды Ханна без предупреждения пропадает из его жизни. Через 8 лет, изучая юриспруденцию в колледже, Михаэль узнает страшную тайну. Его возлюбленная была надзирательницей в Освенциме.