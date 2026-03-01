Актеры не подозревали, что ждет их в «Бесславных ублюдках»: только Тарантино мог так всех обмануть

Лишь один из них подыгрывал режиссеру, чтобы ошарашить коллег перед камерой.

Квентин Тарантино пошел на необычный шаг во время съемок «Бесславных ублюдков» — он запретил Кристофу Вальцу репетировать сцены с другими актерами взаправду. Режиссер понял, что хочет отойти от традиционных репетиций, когда увидел, насколько идеально Вальц вошел в роль оберштурмбаннфюрера Ганса Ланды.

Тарантино решил использовать фактор неожиданности: большинство актеров не знали Вальца и его возможностей.

Перед первой читкой сценария Квентин встретился с Кристофом и дал четкие инструкции: «Я не хочу, чтобы ты был плох, но хочу, чтобы ты сдерживался. По шкале от 1 до 10 прочитай сценарий на шестерку. Будь достаточно хорош, не более. Я не хочу, чтобы они имели представление о настоящем Ланде». Вальц согласился.

Но Тарантино пошел дальше, после пары читок он попросил актера вообще не репетировать сцены с коллегами до начала съемочного процесса. Дайан Крюгер и Брэд Питт должны были до последнего момента оставаться в неведении относительно истинной силы Вальца. Кристоф принял и это условие, но попросил Квентина помогать ему готовиться к съемкам лично.

Единственным исключением стал Дени Меноше, сыгравший французского фермера Ляпадита. Их напряженный диалог в начале фильма требовал особой химии. Тарантино разрешил репетиции, понимая, что для достижения максимального реализма эта сцена должна быть отрепетирована.

Стратегия сработала блестяще. Вальц за роль Ганса Ланды получил пять главных актерских наград: «Оскар», «Золотой глобус», приз Гильдии киноактеров, BAFTA и Каннскую пальмовую ветвь. Он стал первым актером в истории, собравшим все пять премий за одно исполнение. Позже этот успех повторил только Жан Дюжарден за роль в «Артисте».

