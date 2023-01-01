Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Властелин Колец: Возвращение Короля Властелин Колец: Возвращение Короля
Киноафиша Фильмы Властелин Колец: Возвращение Короля Фильмы похожие на Властелин Колец: Возвращение Короля
The Lord of the Rings: The Return of the King Властелин Колец: Возвращение Короля 2003 / США / Новая Зеландия / Германия
8.3 Оцените
140 голосов Рейтинг IMDb: 9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Властелин Колец: Возвращение Короля

Вся информация о фильме
Эспен в королевстве троллей
Эспен в королевстве троллей
приключения 2017, Норвегия
6.0
Хоббит: Нежданное путешествие
Хоббит: Нежданное путешествие
фэнтези, приключения 2012, США
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.0
Эрагон
Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик 2006, США
7.0
Властелин Колец: Две крепости
Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Уиллоу
Уиллоу
семейный, фантастика, комедия, приключения, боевик 1988, США
8.0
Принцесса-невеста
Принцесса-невеста
боевик, мелодрама, семейный, приключения, комедия 1987, США
7.0
Властелин колец
Властелин колец
драма, фэнтези, приключения, анимация 1978, США
7.0
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
боевик, семейный, приключения, фантастика 1977, США
7.0
Хоббит: Битва Пяти Воинств
Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения 2014, США
8.0
Хоббит: Пустошь Смауга
Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения 2013, США / Новая Зеландия
8.0
Начало
Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.0
Темный рыцарь
Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик 2003, США
8.0
Властелин Колец: Братство Кольца
Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези 2001, Новая Зеландия / США
8.0
Гладиатор
Гладиатор
приключения, драма, боевик 2000, Великобритания / США
8.0
Матрица
Матрица
боевик, фантастика, триллер 1999, Австралия / США
8.0
Бойцовский клуб
Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма 1999, США / Германия
8.0
Побег из Шоушенка
Побег из Шоушенка
драма, триллер 1994, США
8.0
Форрест Гамп
Форрест Гамп
комедия, мелодрама, драма 1994, США
8.0
Криминальное чтиво
Криминальное чтиво
драма 1994, США
8.0
Список Шиндлера
Список Шиндлера
исторический, военный, драма, биография 1993, США
8.0
Назад в будущее
Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик 1985, США
8.0
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
фантастика, приключения, боевик 1980, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше