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Властелин Колец: Возвращение Короля
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The Lord of the Rings: The Return of the King
Властелин Колец: Возвращение Короля
2003 / США / Новая Зеландия / Германия
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8.3
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140
голосов
Рейтинг IMDb: 9
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