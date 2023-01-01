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Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля, 2003: актеры и роли
The Lord of the Rings: The Return of the King
Властелин Колец: Возвращение Короля
2003 / США / Новая Зеландия / Германия
Трейлер
8.3
Оцените
140
голосов
Рейтинг IMDb: 9
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Властелин Колец: Возвращение Короля, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон
Peter Jackson
В ролях
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Вигго Мортенсен
Viggo Mortensen
Шон Эстин
Sean Astin
Лив Тайлер
Liv Tyler
Билли Бойд
Billy Boyd
Доминик Монахэн
Dominic Monaghan
Орландо Блум
Orlando Bloom
Джон Рис-Дэвис
John Rhys-Davies
Иэн Холм
Ian Holm
Кристофер Ли
Christopher Lee
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Бернард Хилл
Bernard Hill
Брэд Дуриф
Brad Dourif
Миранда Отто
Miranda Otto
Карл Урбан
Karl Urban
Дэвид Уэнэм
David Wenham
Джон Ноубл
John Noble
Александра Эстин
Сэла Бэйкер
Sala Baker
Сара МакЛеод
Sarah McLeod
Энди Серкис
Andy Serkis
Стивен Ур
Stephen Ure
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
Брюс Спенс
Bruce Spence
Лоуренс Макор
Lawrence Makoare
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Рецензия
Отзывы
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