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Властелин Колец: Возвращение Короля Властелин Колец: Возвращение Короля
Киноафиша Фильмы Властелин Колец: Возвращение Короля Властелин Колец: Возвращение Короля, 2003: актеры и роли
The Lord of the Rings: The Return of the King Властелин Колец: Возвращение Короля 2003 / США / Новая Зеландия / Германия
8.3 Оцените
140 голосов Рейтинг IMDb: 9
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Властелин Колец: Возвращение Короля, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон Питер Джексон Peter Jackson
В ролях
Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Вигго Мортенсен Вигго Мортенсен Viggo Mortensen Шон Эстин Шон Эстин Sean Astin Лив Тайлер Лив Тайлер Liv Tyler Билли Бойд Билли Бойд Billy Boyd Доминик Монахэн Доминик Монахэн Dominic Monaghan Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Джон Рис-Дэвис Джон Рис-Дэвис John Rhys-Davies Иэн Холм Иэн Холм Ian Holm Кристофер Ли Кристофер Ли Christopher Lee Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Бернард Хилл Bernard Hill Брэд Дуриф Брэд Дуриф Brad Dourif Миранда Отто Миранда Отто Miranda Otto Карл Урбан Карл Урбан Karl Urban Дэвид Уэнэм Дэвид Уэнэм David Wenham Джон Ноубл John Noble Александра Эстин Сэла Бэйкер Sala Baker Сара МакЛеод Sarah McLeod Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Стивен Ур Stephen Ure Хьюго Уивинг Хьюго Уивинг Hugo Weaving Брюс Спенс Брюс Спенс Bruce Spence Лоуренс Макор Lawrence Makoare
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