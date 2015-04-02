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Киноафиша Фильмы Хороший, плохой, злой
Il Buono, il brutto, il cattivo / The Good, the Bad, and the Ugly

Хороший, плохой, злой, 1966

1966 / Италия / Испания / Германия
8.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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О фильме

В разгар гражданской войны таинственный стрелок скитается по просторам Дикого Запада. У него нет ни дома, ни друзей, ни компаньонов, пока он не встречает двоих незнакомцев, таких же безжалостных и циничных.

По воле судьбы трое мужчин вынуждены объединить свои усилия в поисках украденного золота. Но совместная работа — не самое подходящее занятие для таких отъявленных бандитов, как они. Компаньоны вскоре понимают, что в их дерзком и опасном путешествии по разоренной войной стране самое важное — никому не доверять и держать пистолет наготове, если хочешь остаться в живых.

8.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
Продолжительность 2 часа 58 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 20 декабря 1967
Возраст 12+
Режиссер
Серджио Леоне
В ролях
Эли Уоллах
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Ли Ван Клиф
Марио Брега
Рада Рассимов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хороший, плохой, злой 4 постера
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Хороший, плохой, злой
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение yamamoto от 27/01/2013 - 11:33:29

принимаю)

Цитата (yamamoto, 27/01/2013 - 11:33:29):посексуальнее

Может, и так. Почему нет?… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Супер.
Смотрела в один день Пригоршню и ХПЗ, как-будто разные люди снимали. Но, блин, ХПЗ на целый час длиннее Пригоршни...
Гадкий - просто находка,… Читать дальше…
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