Хороший, плохой, злой, 1966

В разгар гражданской войны таинственный стрелок скитается по просторам Дикого Запада. У него нет ни дома, ни друзей, ни компаньонов, пока он не встречает двоих незнакомцев, таких же безжалостных и циничных.

По воле судьбы трое мужчин вынуждены объединить свои усилия в поисках украденного золота. Но совместная работа — не самое подходящее занятие для таких отъявленных бандитов, как они. Компаньоны вскоре понимают, что в их дерзком и опасном путешествии по разоренной войной стране самое важное — никому не доверять и держать пистолет наготове, если хочешь остаться в живых.