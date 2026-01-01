Оповещения от Киноафиши
«Марти Великолепный»
1
Киноафиша
Фильмы
Властелин Колец: Возвращение Короля
Награды и номинации фильма Властелин Колец: Возвращение Короля
Награды и номинации фильма Властелин Колец: Возвращение Короля 2003
Оскар 2004
Лучший звук
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Золотой глобус 2004
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая песня
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Audience Award
Победитель
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Best Feature Film
Номинант
Best Feature Film
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший фильм
Победитель
Best Action Sequence
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
