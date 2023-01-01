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Трансформеры: Месть падших
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Transformers: Revenge of the Fallen
Трансформеры: Месть падших
2009 / США
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8.1
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388
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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