Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Трансформеры: Месть падших Трансформеры: Месть падших
Киноафиша Фильмы Трансформеры: Месть падших Фильмы похожие на Трансформеры: Месть падших
Transformers: Revenge of the Fallen Трансформеры: Месть падших 2009 / США
8.1 Оцените
388 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Трансформеры: Месть падших

Вся информация о фильме
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
фантастика, боевик 2023, США
8.0
Бамблби
Бамблби
фантастика, боевик 2018, США
7.0
Трансформеры: Последний рыцарь
Трансформеры: Последний рыцарь
фантастика, боевик, триллер 2017, США
7.0
Трансформеры: Эпоха истребления
Трансформеры: Эпоха истребления
фантастика, боевик 2014, США
7.0
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
приключения, боевик, фантастика 2011, США
7.0
Годзилла против Конга
Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма 2021, США
7.0
Годзилла 2: Король монстров
Годзилла 2: Король монстров
фантастика, боевик, приключения 2019, США
7.0
Тихоокеанский рубеж 2
Тихоокеанский рубеж 2
фантастика, боевик 2018, США
7.0
Конг: Остров черепа
Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.0
Черепашки-ниндзя 2
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.0
Годзилла
Годзилла
ужасы, фантастика, боевик 2014, США
5.0
Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика 2014, США
7.0
Тихоокеанский рубеж
Тихоокеанский рубеж
боевик, фантастика, приключения 2013, США
7.0
Живая сталь
Живая сталь
драма, боевик 2011, США
8.0
Бросок Кобры
Бросок Кобры
боевик 2009, США
7.0
Трансформеры
Трансформеры
боевик, приключения, фантастика 2007, США
8.0
Годзилла
Годзилла
фантастика, анимация, триллер 1954, Япония
5.0
Призрачная шестерка
Призрачная шестерка
боевик 2019, США
6.0
Скала
Скала
боевик, приключения 1996, США
8.0
Первый мститель
Первый мститель
приключения, фантастика 2011, США
7.0
Неудержимые 4
Неудержимые 4
боевик, приключения, триллер 2023, США
0.0
Львица
Львица
боевик 2020, Великобритания / ЮАР
3.0
Арахисовый сокол
Арахисовый сокол
приключения 2019, США
7.0
Хроники хищных городов
Хроники хищных городов
фантастика 2018, США / Новая Зеландия
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше