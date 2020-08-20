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Львица Львица
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Rogue

Львица, 2020

2020 / Великобритания / ЮАР
3.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Меган Фокс оказывается в самом центре африканской пустыни.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Группа наемников волей случая оказывается на заброшенной львиной ферме, где члены отряда становятся жертвами не только боевиков, заложницу которых они должны были вызволить, но и разъяренной львицы.

Режиссер М. Дж. Бассет известна своими работами в жанре боевика — будь то сериал «Ответный удар» или фильм «Соломон Кейн». Главную роль в «Львице» она отдает Меган Фокс, которая меняет короткую юбку и надутые губы Микаэлы из «Трансформеров» на бронежилет, ружье и возможность называться «лидером» среди наемников. У Бассет вышла комбинация из экоповестки и зрелищности и экшена боевика. Роли поменялись, и возникает вопрос о том, кому в связке животные–люди на самом деле принадлежит статус жертвы, а кто из них настоящий хищник. 

Группа наемников под началом хладнокровной Саманты О’Хара (Меган Фокс) отправляется в Африку, чтобы вызволить из плена боевиков дочь местного губернатора. О’Хара закалена жизнью, состоящей из череды войн и миссий, тем не менее операция по спасению девушки оборачивается катастрофой: наемников преследуют готовые мгновенно убить любого из них боевики, а на заброшенной ферме, где надеялись найти убежище, они оказываются не одни. Здесь же бродит кровожадная львица, и команда Саманты для нее не более чем очередная добыча.

 

 

Над сценарием фильма режиссер М. Дж. Бассет работала вместе со своей дочерью Изабель.

В юношестве режиссер М. Дж. Бассет мечтала стать ветеринаром, работающим с дикими животными. Она занималась съемками документальных фильмов о дикой природе, но позже начала работать с художественным кино. Сюжет, выстроенный вокруг львицы, — результат ее увлечения животными.

М. Дж. Бассет пригласила для работы над фильмом своих коллег по сериалу «Ответный удар», так как после этого проекта они уже знали о сложностях съемок в Южной Африке.

Фильм был снят за 22 дня с бюджетом всего 500 тысяч долларов.

Первоначально режиссер М. Дж. Бассет сразу отказалась от идеи приглашать Меган Фокс на главную роль в фильме, в первую очередь, из-за невозможности заплатить привычный для нее гонорар. Но, по настоянию продюсеров, актрисе все-таки отправили сценарий, он ей понравился, и она дала свое согласие на участие в проекте, несмотря на небольшую сумму за роль.

На съемках фильма использовалось настоящее оружие, а не макеты.

Персонаж Асилии Уилсон был написан специально для актрисы Джессики Саттон.

Актриса Джессика Саттон уже работала с режиссером М. Дж. Бассет, поэтому, когда та предложила ей роль в «Львице», Саттон согласилась, не читая сценария.

 

Саманта возглавляет команду наемников, которая отправляется в Африку, чтобы спасти похищенную  дочь местного губернатора.  

Но когда операция срывается, команда оказывается в самом сердце африканской пустыни, а по следам за ними идут не только похитители, но и разъяренные львы.

3.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 сентября 2020
Премьера онлайн 28 августа 2020
Премьера в мире 20 августа 2020
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
М. Дж. Бассетт
М. Дж. Бассетт
В ролях
Меган Фокс
Меган Фокс
Филип Уинчестер
Филип Уинчестер
Брэндон Оре
Брэндон Оре
Адам Дикон
Адам Дикон
Все актеры и съемочная группа
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Львица
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В стане браконьеров случается накладка: травмированные пытками и негуманным обращением львицы разбредаются по местности, перед этим растерзав всех обидчиков. В нескольких километрах команда наемников пытается вызволить из заточения похищенную дочь местного губернатора. Во главе отряда — Саманта (Меган Фокс), решительная женщина без страха и упрека. Но и она дает слабину: вместе со своей «целью» группа бойцов обнаруживает сразу нескольких девушек в клетках, которые в истерике…
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