Львица, 2020

Группа наемников волей случая оказывается на заброшенной львиной ферме, где члены отряда становятся жертвами не только боевиков, заложницу которых они должны были вызволить, но и разъяренной львицы.

Режиссер М. Дж. Бассет известна своими работами в жанре боевика — будь то сериал «Ответный удар» или фильм «Соломон Кейн». Главную роль в «Львице» она отдает Меган Фокс, которая меняет короткую юбку и надутые губы Микаэлы из «Трансформеров» на бронежилет, ружье и возможность называться «лидером» среди наемников. У Бассет вышла комбинация из экоповестки и зрелищности и экшена боевика. Роли поменялись, и возникает вопрос о том, кому в связке животные–люди на самом деле принадлежит статус жертвы, а кто из них настоящий хищник.

Группа наемников под началом хладнокровной Саманты О’Хара (Меган Фокс) отправляется в Африку, чтобы вызволить из плена боевиков дочь местного губернатора. О’Хара закалена жизнью, состоящей из череды войн и миссий, тем не менее операция по спасению девушки оборачивается катастрофой: наемников преследуют готовые мгновенно убить любого из них боевики, а на заброшенной ферме, где надеялись найти убежище, они оказываются не одни. Здесь же бродит кровожадная львица, и команда Саманты для нее не более чем очередная добыча.