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Трансформеры: Месть падших
Награды и номинации фильма Трансформеры: Месть падших
Transformers: Revenge of the Fallen
Трансформеры: Месть падших
2009 / США
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7.0
Оцените
388
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Награды и номинации фильма Трансформеры: Месть падших
Вся информация о фильме
Золотая малина 2010
Худший фильм
Победитель
Худшая режиссура
Победитель
Худшая женская роль
Номинант
Худший ансамбль
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший WTF момент
Номинант
Оскар 2010
Лучшее сведение звука
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
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