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Трансформеры: Месть падших Трансформеры: Месть падших
Киноафиша Фильмы Трансформеры: Месть падших Награды и номинации фильма Трансформеры: Месть падших
Transformers: Revenge of the Fallen Трансформеры: Месть падших 2009 / США
7.0 Оцените
388 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Награды и номинации фильма Трансформеры: Месть падших

Вся информация о фильме
Золотая малина 2010 Золотая малина 2010
Худший фильм
Победитель
Худшая режиссура
Победитель
Худшая женская роль
Номинант
Худший ансамбль
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучший WTF момент
Номинант
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшее сведение звука
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Баба Яга спасает мир
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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