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Трансформеры: Месть падших Трансформеры: Месть падших
Киноафиша Фильмы Трансформеры: Месть падших Трансформеры: Месть падших, 2009: актеры и роли
Transformers: Revenge of the Fallen Трансформеры: Месть падших 2009 / США
8.1 Оцените
385 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Трансформеры: Месть падших, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй Майкл Бэй Michael Bay
В ролях
Шайа ЛаБаф Шайа ЛаБаф Shia LaBeouf Меган Фокс Меган Фокс Megan Fox Джон Туртурро Джон Туртурро John Turturro Рэйн Уилсон Рэйн Уилсон Rainn Wilson Джош Дюамель Джош Дюамель Josh Duhamel Хьюго Уивинг Хьюго Уивинг Hugo Weaving Питер Каллен Питер Каллен Peter Cullen
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