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Трансформеры: Месть падших
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Трансформеры: Месть падших
2009 / США
Трейлер
8.1
Оцените
385
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Трансформеры: Месть падших, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй
Michael Bay
В ролях
Шайа ЛаБаф
Shia LaBeouf
Меган Фокс
Megan Fox
Джон Туртурро
John Turturro
Рэйн Уилсон
Rainn Wilson
Джош Дюамель
Josh Duhamel
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
Питер Каллен
Peter Cullen
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