Наша рецензия

Большая игра в машинки продолжается. Режиссер Майкл Бэй, годами шлифующий мастерство говорить как можно меньше на как можно большем участке пленки, создал, похоже, совершенный продукт. «Трансформеры» – это чистое, беспримесное зрелище, не затеняемое никакими посторонними вещами. Если раньше кино было отдано тирании смысла и отягощено причинами и целями, то новый тип кинематографа («Трансформеры», Speed Racer братьев Вачовски и т. д.) – зрелище без начала и…