Остров, 2005

Действие фильма происходит в мрачной антиутопии, когда Земля стала непригодной для жизни после катастрофы. Группа оставшихся в живых находится в огромном подземном комплексе. Все, чем они занимаются изо дня в день, – это монотонная работа. Однако у них есть стимул: в комплексе проводится регулярная лотерея, и, выиграв, человек может покинуть объект и переехать на райский Остров. Один из рабочих, Линкольн-Шесть-Эко, увлечен девушкой по имени Джордан-Два-Дельта. Когда она выигрывает в лотерею, это побуждает Линкольна начать расследование, в процессе которого он раскрывает шокирующую правду об Острове и своих начальниках…