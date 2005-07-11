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Остров Остров
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The Island

Остров, 2005

2005 / США
7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в мрачной антиутопии, когда Земля стала непригодной для жизни после катастрофы. Группа оставшихся в живых находится в огромном подземном комплексе. Все, чем они занимаются изо дня в день, – это монотонная работа. Однако у них есть стимул: в комплексе проводится регулярная лотерея, и, выиграв, человек может покинуть объект и переехать на райский Остров. Один из рабочих, Линкольн-Шесть-Эко, увлечен девушкой по имени Джордан-Два-Дельта. Когда она выигрывает в лотерею, это побуждает Линкольна начать расследование, в процессе которого он раскрывает шокирующую правду об Острове и своих начальниках…

  • Черно-белый рекламный ролик с участием Сары Джордан не был снят специально для фильма; это была настоящая реклама со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
  • Майкл Бэй ехал за бортовым грузовиком с колесами поезда на шоссе, выезжающем из Палмдейла, и, заметив, насколько опасно это выглядело, был вдохновлен на создание разрушительной сцены погони с участием одного из них, попавшей в фильм. 
  • Cadillac Cien, управляемый Lincoln Six Echo, является уникальным концепт-каром, созданным для Детройтского автосалона 2002 года. Оснащенный двигателем V-12 мощностью 750 лошадиных сил, он имеет корпус из углеродного волокна.

Середина XXI века. Линкольн Шесть-Эхо живет в подземном бункере вместе с другими людьми, выжившими после некой глобальной катастрофы. Как и все остальные, Линкольн лелеет надежду оказаться в числе "избранных", которым предоставляется возможность попасть на "Остров" (такое название дали тому месту на планете, которое не подверглось заражению). Однако вскоре до Линкольна доходит, что те, кто живет в бункере, это клоны, служащие "запчастями" для людей, живущих на "Острове". Понимая, что такая же участь ждет и его, Линкольн решается совершить побег вместе с очаровательной Джордан Два-Дельта. Преследуемые сотрудниками зловещего института, где осуществляются бесчеловечные замыслы, беглецы ведут отчаянную борьбу за свою жизнь и стремятся добраться до своих "создателей".

7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 11 августа 2005
Премьера онлайн 11 января 2022
Премьера в мире 11 июля 2005
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Майкл Бэй
Майкл Бэй
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Стив Бусеми
Шон Бин
Шон Бин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Остров 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
То, что, в сущности, должно было стать камерным фантастическим триллером, Майкл Бэй по обыкновению превратил в натуральный Армагеддон и Перл-Харбор, взрывая на своем пути одну декорацию за другой. Трюковые сцены с автомобильными погонями, при неумеренном использовании разрушающие структуру любого триллера, непомерно затянуты, а наброшенные густой сетью спецэффекты, свидетельствующие исключительно о хорошем бюджете, но никак не о вкусе режиссера, перекрывают практически всё, что смогла сделать…
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Lilogu 2 апреля 2015, 12:51
Лучше чем Бэй сейчас экшен никто не делает! Бушеми-супер, а Скарлет лучше в истрических фильмах!
Егор Богров 5 марта 2023, 13:35
Прикоп, мaгнит, тайник, - ищи на Крaкен 2krn(ставим точку)me ИСПOЛЬЗУЙТЕ ВПН. По всeм городaм РФ
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6 фильмов про будущее, которое так и не сбылось Люди не дождались конца света, глобальной экологической катастрофы и ховербордов (вот из-за последних действительно обидно).
Написать
15 апреля 2021 17:37
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