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Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов, 2002: актеры и роли
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
2002 / США
6.9
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Лукас
George Lucas
В ролях
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Натали Портман
Natalie Portman
Хайден Кристенсен
Hayden Christensen
Иен Макдермид
Ian McDiarmid
Кристофер Ли
Christopher Lee
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Пернилла Огаст
Энтони Дэниелс
Anthony Daniels
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