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Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Киноафиша Фильмы Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов, 2002: актеры и роли
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов 2002 / США
6.9 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Лукас Джордж Лукас George Lucas
В ролях
Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Хайден Кристенсен Хайден Кристенсен Hayden Christensen Иен Макдермид Иен Макдермид Ian McDiarmid Кристофер Ли Кристофер Ли Christopher Lee Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Пернилла Огаст Энтони Дэниелс Энтони Дэниелс Anthony Daniels
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