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Иен Макдермид

Ian McDiarmid
Иен Макдермид
Иен Макдермид Ian McDiarmid
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Дата рождения
11 августа 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Карнусти, Шотландия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Иена Макдермида

Фильмография Иена Макдермида
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик 2005, США
8.0
Елизавета I
Елизавета I
биография, мелодрама, драма 2005, Великобритания / США
8.0
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
боевик, приключения, мелодрама, мистика, фантастика 2002, США
6.0
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
фантастика, приключения, боевик 1999, США
7.0
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая
фантастика, приключения, боевик 1983, США
7.0
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Ветеран «Звездных войн» Иен Макдермид не исключает возвращения Палпатина Дарта Вейдера ведь смогли вернуть.
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25 февраля 2022 14:47
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