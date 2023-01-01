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Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Киноафиша Фильмы Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов Кадры из фильма «Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов»
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов 2002 / США
6.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Кадры из фильма «Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов»

Вся информация о фильме
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