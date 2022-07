1 Star Wars Main Title and Ambush On Coruscant John Williams, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / John Williams 3:46

2 Across the Stars (Love Theme from Star Wars: Episode II) John Williams, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / John Williams 5:33

3 Zam the Assassin and the Chase Through Coruscant John Williams, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / John Williams 11:07

4 Yoda and the Younglings John Williams, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / John Williams 3:55

5 Departing Coruscant John Williams, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / John Williams 1:44

6 Anakin and Padmé John Williams, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / John Williams 3:57

7 Jango's Escape John Williams, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / John Williams 3:48

8 The Meadow Picnic John Williams, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / John Williams 4:14

9 Bounty Hunter's Pursuit John Williams, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / John Williams 3:23

10 Return to Tatooine John Williams, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / John Williams 6:57

11 The Tusken Camp and the Homestead John Williams, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / John Williams 5:54

12 Love Pledge and the Arena John Williams, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / John Williams 8:29

13 Confrontation With Count Dooku and Finale John Williams, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / John Williams 10:44