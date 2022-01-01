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Фильмы про драки

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Чудо-женщина: 1984
Чудо-женщина: 1984
6.0
боевик, фантастика, приключения
2020, США
Бладшот
Бладшот
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6.0
боевик, фантастика
2020, США
Агент Ева
Агент Ева
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7.0
триллер, боевик, драма
2020, США
Сила стихии
Сила стихии
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4.0
боевик, криминал
2020, США
Джон Уик 3
Джон Уик 3
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7.0
боевик
2019, США
Герой
Герой
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, триллер
2019, Россия
Гемини
Гемини
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, драма, фантастика
2019, США
Курьер
Курьер
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, триллер, драма
2019, Великобритания / США
Бамблби
Бамблби
8.0
фантастика, боевик
2018, США
Багровая мята
Багровая мята
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер, драма
2018, США
Секретный агент
Секретный агент
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7.0
триллер, боевик
2017, Великобритания
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
7.0
боевик, фантастика, приключения
2017, США
Трансформеры: Последний рыцарь
Трансформеры: Последний рыцарь
7.0
фантастика, боевик, триллер
2017, США
Взрывная блондинка
Взрывная блондинка
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, приключения
2017, США
Дэдпул
Дэдпул
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7.0
фэнтези, фантастика, боевик
2016, США / Канада
Люди Икс: Апокалипсис
Люди Икс: Апокалипсис
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фэнтези, приключения, фантастика
2016, США
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фантастика
2016, США
Механик: Воскрешение
Механик: Воскрешение
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6.0
боевик, триллер, криминал
2016, США / Таиланд
Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, детектив, боевик, криминал, триллер
2016, США
Отпетые напарники
Отпетые напарники
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7.0
боевик, приключения, комедия
2016, США / Китай / Гонконг
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Многие люди с детства учат детей не драться, но при этом с удовольствием смотрят фильмы, где главные герои избивают друг друга.

Пять самых зрелищных фильмов про драки

Драка – это не обязательно способ навредить другому человеку. Главные герои следующей подборки вступили в бой по разным причинам. Кто-то борется с несправедливостью, а кто-то стремится отомстить или вернуть свою жизнь в прежнее русло. У главных персонажей нет иного выбора, чем драться. И они приложат все силы для того, чтобы победить.

Джек Ричер

Фильм является экранизацией романа «Выстрел». Главный герой ленты – бывший спецагент американской армии. Его методы борьбы с несправедливостью могут показаться жесткими, но при этом они весьма действенными. Джек не терпит компромиссов и точно знает, что должен делать.

В центре города совершено убийство пяти человек. Преступник стрелял из снайперской винтовки. Все улики указывают на то, что это сделал бывший служащий армии США. Однако подозреваемый отказывается признавать вину и хранит молчание. Только Джек Ричер, который прибывает в город, уверен в его невиновности.

Осталось лишь доказать это органам правопорядка.

Риддик

Это третья часть франшизы о приключениях космического преступника Риддика. Фильм получил рейтинг R, поскольку в нем большое количество откровенных эпизодов и сцен насилия.

На этот раз Риддик в исполнении Вина Дизеля оказывается на заброшенной умирающей планете. Он решил, что не может возглавлять некромонгеров, и попросил доставить его на Фурию, где родился. Однако главного героя привозят на пустынную планету, где ему с трудом удается выживать.

Но и здесь он не может обрести покой, ведь за ним начинают охотиться сразу две группы наемников.

Убить Билла

Квентин Тарантино смог снять уникальную ленту, в которой совместил художественное кино и анимацию. Драк, зрелищ и крови здесь столько, что хватит на несколько фильмов. Действие картины развивается нелинейно. Каждая глава рассказывает отдельную историю, и лишь к концу фильма все части сольются воедино.

Черная Мамба – член смертоносного отряда убийц, которым руководит Билл. Долгое время она обучалась боевым искусствам у прославленных мастеров. Но однажды она решает забыть свое жестокое мастерство и покидает отряд. Черная Мамба беременна и собирается выйти замуж.

Но Билл не прощает измен и на репетиции брачной церемонии обязательно отомстит.

Малышка на миллион

Спортивную драму снял Клинт Иствуд, который исполнил и главную мужскую роль. Фильм получил четыре «Оскара», в том числе за режиссерскую работу. Исполнительница главной женской роли Хилари Суонк также получила свой второй «Оскар» за съемки в ленте.

Картина рассказывает историю 31-летней официантки Мэгги. В свободное время она посещает спортивный зал, принадлежащий старому тренеру Фрэнки. Она хочет, чтобы мужчина начал ее тренировать. Однако тот долгое время отказывается, поскольку не работает с женщинами. Но Мэгги упорно идет к своей цели и однажды все-таки привлекает внимание Фрэнки.

Он начинает ее тренировать и вскоре становится самым близким для нее человеком.

Джон Уик

В его прошлом много дурного. Джон Уик в исполнении Киану Ривза – профессиональный убийца на пенсии. Недавно он потерял любимую жену. Но перед смертью она отправила ему подарок – маленького милого щенка. Джон только начал привязываться к животному, когда пса жестоко убивают.

Лидер русской банды хочет получить машину главного героя. Но тот отказывается ее продавать. Мафиози выслеживают его и нападают ночью. Щенок убит, автомобиль угнан, а Джон собирается мстить.

Он не привык к препятствиям на своем пути, поэтому уничтожит любого, кто попробует вмешаться.

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