Многие люди с детства учат детей не драться, но при этом с удовольствием смотрят фильмы, где главные герои избивают друг друга.

Пять самых зрелищных фильмов про драки

Драка – это не обязательно способ навредить другому человеку. Главные герои следующей подборки вступили в бой по разным причинам. Кто-то борется с несправедливостью, а кто-то стремится отомстить или вернуть свою жизнь в прежнее русло. У главных персонажей нет иного выбора, чем драться. И они приложат все силы для того, чтобы победить.

Джек Ричер

Фильм является экранизацией романа «Выстрел». Главный герой ленты – бывший спецагент американской армии. Его методы борьбы с несправедливостью могут показаться жесткими, но при этом они весьма действенными. Джек не терпит компромиссов и точно знает, что должен делать.

В центре города совершено убийство пяти человек. Преступник стрелял из снайперской винтовки. Все улики указывают на то, что это сделал бывший служащий армии США. Однако подозреваемый отказывается признавать вину и хранит молчание. Только Джек Ричер, который прибывает в город, уверен в его невиновности.

Осталось лишь доказать это органам правопорядка.

Риддик

Это третья часть франшизы о приключениях космического преступника Риддика. Фильм получил рейтинг R, поскольку в нем большое количество откровенных эпизодов и сцен насилия.

На этот раз Риддик в исполнении Вина Дизеля оказывается на заброшенной умирающей планете. Он решил, что не может возглавлять некромонгеров, и попросил доставить его на Фурию, где родился. Однако главного героя привозят на пустынную планету, где ему с трудом удается выживать.

Но и здесь он не может обрести покой, ведь за ним начинают охотиться сразу две группы наемников.

Убить Билла

Квентин Тарантино смог снять уникальную ленту, в которой совместил художественное кино и анимацию. Драк, зрелищ и крови здесь столько, что хватит на несколько фильмов. Действие картины развивается нелинейно. Каждая глава рассказывает отдельную историю, и лишь к концу фильма все части сольются воедино.

Черная Мамба – член смертоносного отряда убийц, которым руководит Билл. Долгое время она обучалась боевым искусствам у прославленных мастеров. Но однажды она решает забыть свое жестокое мастерство и покидает отряд. Черная Мамба беременна и собирается выйти замуж.

Но Билл не прощает измен и на репетиции брачной церемонии обязательно отомстит.

Малышка на миллион

Спортивную драму снял Клинт Иствуд, который исполнил и главную мужскую роль. Фильм получил четыре «Оскара», в том числе за режиссерскую работу. Исполнительница главной женской роли Хилари Суонк также получила свой второй «Оскар» за съемки в ленте.

Картина рассказывает историю 31-летней официантки Мэгги. В свободное время она посещает спортивный зал, принадлежащий старому тренеру Фрэнки. Она хочет, чтобы мужчина начал ее тренировать. Однако тот долгое время отказывается, поскольку не работает с женщинами. Но Мэгги упорно идет к своей цели и однажды все-таки привлекает внимание Фрэнки.

Он начинает ее тренировать и вскоре становится самым близким для нее человеком.

Джон Уик

В его прошлом много дурного. Джон Уик в исполнении Киану Ривза – профессиональный убийца на пенсии. Недавно он потерял любимую жену. Но перед смертью она отправила ему подарок – маленького милого щенка. Джон только начал привязываться к животному, когда пса жестоко убивают.

Лидер русской банды хочет получить машину главного героя. Но тот отказывается ее продавать. Мафиози выслеживают его и нападают ночью. Щенок убит, автомобиль угнан, а Джон собирается мстить.