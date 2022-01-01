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Лучшие фильмы с Робертом Дауни-младшим
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Лучшие фильмы с Робертом Дауни-младшим

Актерская карьера Дауни-младшего началась в пятилетнем возрасте. Сейчас он известен во всем мире благодаря участию в эпичной киновселенной Marvel, однако первая слава пришла к «Тони Старку» намного раньше, чем роль Железного человека.

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Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2020, США
Мстители: Финал
Мстители: Финал
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8.0
боевик, фантастика
2019, США
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
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8.0
боевик, фантастика
2018, США
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
7.0
боевик, фантастика, приключения
2017, США
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние
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7.0
боевик, фантастика
2016, США
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона
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7.0
боевик, приключения, фантастика
2015, США
Повар на колесах
Повар на колесах
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6.0
комедия
2014, США
Судья
Судья
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7.0
драма
2014, США
Железный человек 3
Железный человек 3
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2013, США
Мстители
Мстители
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8.0
боевик
2012, США
Шерлок Холмс: Игра теней
Шерлок Холмс: Игра теней
8.0
приключения, криминал
2011, США
Консультант
Консультант
7.0

2011, США
Железный человек 2
Железный человек 2
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8.0
фантастика, боевик
2010, США
Впритык
Впритык
8.0
комедия
2010, США
Любовь и недоверие
Любовь и недоверие
7.0
драма
2010, США
Солист
Солист
6.0
биография, драма, мюзикл
2009, США / Великобритания / Франция
Шерлок Холмс
Шерлок Холмс
8.0
драма, боевик, криминал, приключения, мистика
2009, США / Великобритания
Железный человек
Железный человек
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, фантастика, боевик, триллер
2008, США
Невероятный Халк
Невероятный Халк
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7.0
боевик
2008, США
Солдаты неудачи
Солдаты неудачи
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2008, США
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5 лучших фильмов с Робертом Дауни-младшим

Персонаж вымышленной супергеройской реальности по имени Тони Старк, или Железный человек, считается успешнейшим профессиональным перевоплощением американского киноактера с неоднозначной репутацией. Ведь у любимчика публики были серьезные проблемы с наркотиками и полицией. Тем не менее, в начале двухтысячных годов кинозвезда снова включилась в работу, снявшись в разнообразных успешных кино-проектах. Последней на сегодняшний момент работой Дауни стала роль Доктора Дулиттла в приключенческой семейной киноленте 2020-го.

2009, «Шерлок Холмс»

Приключенческий боевик с элементами комедии британского режиссера Гая Ричи основан на непревзойденных детективных произведениях Артура Конана Дойля. Однако сюжет художественной полнометражки 2009 года оригинален. В приключенческом фильме Ричи Роберт Дауни сыграл того самого Шерлока Холмса, проницательного и харизматичного. Кинокартина оказалась перспективным проектом, который принес актеру престижную награду «Золотой глобус» в 2010 году в номинации «Лучшая мужская роль». А в 2011-м была выпущена вторая часть киноистории про Холмса с Дауни-младшим на первом плане.

2007, «Зодиак»

Финчеровская художественная кинокартина, в которой Дауни-младший исполнил роль репортера по имени Пол Эвери. Сюжет заимствован из одноименной документальной книги американского криминального литератора Роберта Грэйсмита. Описываемые события реальны. Киноистория рассказывает о серийном убийце по прозвищу Зодиак. Более десяти лет этот парень промышлял убийствами на территории Сан-Франциско, параллельно отсылая письма-послания для полиции в местные газеты. Удастся ли следователям выйти на след кровавого преступника?

2008, «Солдаты неудачи»

Динамичная комедийная кинолента, снятая небезызвестным Беном Стиллером в жанре черного юмора, принесла Роберту Дауни-младшему большой успех и целых четыре номинации. В 2009 году актер стал номинантом на «Оскар», «Золотой глобус» и награду BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, знаменитость номинировали на премию Гильдии киноактеров США. Киноистория повествует о группе профессиональных актеров, которые по воле случая оказались в эпицентре военных действий, считая происходящее спецэффектами. Персонаж Роберта (Кирк Лазарус) является популярнейшей кинозвездой, получившей Оскара пять раз подряд.

2005, «Поцелуй навылет»

Очень позитивные оценки кинокритиков достались кинозвезде после выпуска дебютного полнометражного фильма кинорежиссера Шейна Блэка, где Дауни мастерски сыграл ключевого персонажа Гарри Локхарта. Это американская черная комедия, созданная по мотивам произведения писателя Бретта Халлидея «Тела там, где ты их нашел». Вдохновившись успехом, Роберт одновременно выпускает песенный альбом собственного сочинения под названием «The Futurist».

2008, «Железный человек»

Безусловно, нельзя не упомянуть основную трилогию, посвященную Тони Старку, дебютная часть которой принадлежит американцу Джону Фавро. Роль Железного человека, участвующего в эпичных сражениям вместе с другими членами супергеройской команды Мстителей, превратили Роберта Дауни-младшего в незаменимую звезду кинематографического цикла, основанного на увлекательных комиксах «Marvel». В 2009 году он получил премию «Сатурн» как лучший актер от американской Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.

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