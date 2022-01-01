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Железный человек Железный человек
Киноафиша Фильмы Железный человек Железный человек, 2008: актеры и роли
Iron Man Железный человек 2008 / США
8.4 Оцените
233 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Железный человек, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фавро Джон Фавро Jon Favreau
В ролях
Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Пол Беттани Пол Беттани Paul Bettany Джефф Бриджес Джефф Бриджес Jeff Bridges Лесли Бибб Лесли Бибб Leslie Bibb Кларк Грегг Кларк Грегг Clark Gregg Стэн Ли Стэн Ли Stan Lee Терренс Хауард Билл Смитрович Bill Smitrovich Фаран Тахир Шон Тауб
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