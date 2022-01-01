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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Железный человек
Железный человек, 2008: актеры и роли
Iron Man
Железный человек
2008 / США
Трейлер
8.4
Оцените
233
голоса
Рейтинг IMDb: 7.9
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Железный человек, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фавро
Jon Favreau
В ролях
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Пол Беттани
Paul Bettany
Джефф Бриджес
Jeff Bridges
Лесли Бибб
Leslie Bibb
Кларк Грегг
Clark Gregg
Стэн Ли
Stan Lee
Терренс Хауард
Билл Смитрович
Bill Smitrovich
Фаран Тахир
Шон Тауб
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