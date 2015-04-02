«Железного человека» можно назвать, пожалуй, вехой в истории кинокомикса. Во-первых, в главных ролях здесь снялись актеры, до того момента пребывавшие в стане психологической драмы (с периодическими увольнительными в лагерь лирической комедии): Роберт Дауни-младший, Гвинет Пэлтроу и Джефф Бриджес, с наголо бритым черепом и седой бородой ставший похожим натурально на демона. Во-вторых, и это самое главное, «Железный человек» – откровенно хулиганский комикс, причем…
Смотреть только в кино, ну на крайняк, в хорошем качестве на ДВД. Экранки даже не покупайте/качайте -бесполезно, ибо не увидев в полной красе спецэффектов, не прочувствовав все это с объемным звуком, не получите и 10-й доли того позитива, который ожидает зрителей данного фильма. Сразу скажу, не ждите высокого реализма, а сюжет отлично закручен.
Для тех, кто уже смотрел:
Плюсы:
- Супер спецэффекты (кстати, процесс одевания вызвал чувство дежавю с роликом еще не вышедшего старкрафта 2)
- Отличный сюжет
К минусам можно отнестинедостаток реализма ( Ну хоть об источнике энергии задумались), но даже скопировать такой серьезный аппарат,а не то, чтобы усовершенствовать за столь короткое время, что было дано "злодею" фильма - это не реально в принципе, кроме того сколь бы прочным не был сплав костюма "дровосека", он скорее напоминает жестянку, которую должно очередью крупнокалиберных снарядов пробивать насквозь , а уж о выстреле из танка или сражении с "чугунным другом" в конце, я вообще молчу ...
Но фильм оказался очень интересный, а Гвинет очень миленькая.
РЕКОМЕНДУЮ.😂
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