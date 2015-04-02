Наша рецензия

«Железного человека» можно назвать, пожалуй, вехой в истории кинокомикса. Во-первых, в главных ролях здесь снялись актеры, до того момента пребывавшие в стане психологической драмы (с периодическими увольнительными в лагерь лирической комедии): Роберт Дауни-младший, Гвинет Пэлтроу и Джефф Бриджес, с наголо бритым черепом и седой бородой ставший похожим натурально на демона. Во-вторых, и это самое главное, «Железный человек» – откровенно хулиганский комикс, причем…