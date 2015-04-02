Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Железный человек Железный человек
Киноафиша Фильмы Железный человек Отзывы о фильме «Железный человек»
Iron Man Железный человек 2008 / США
8.4 Оцените
244 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Железный человек»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Железного человека» можно назвать, пожалуй, вехой в истории кинокомикса. Во-первых, в главных ролях здесь снялись актеры, до того момента пребывавшие в стане психологической драмы (с периодическими увольнительными в лагерь лирической комедии): Роберт Дауни-младший, Гвинет Пэлтроу и Джефф Бриджес, с наголо бритым черепом и седой бородой ставший похожим натурально на демона. Во-вторых, и это самое главное, «Железный человек» – откровенно хулиганский комикс, причем…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
дартище 2 апреля 2015, 12:51
У фильма имеется отличный тизер, приличный международный трейлер и вот теперь имеется охренительно угарный и раскрывающий весь недюжинный потенциал фильма суперкбковый ролик (который уже и отдублировать успели) - жечь ребятки в кино будут определенно не по-детски. За открытие летнего блокбатсреного сезона можно не беспокоиться - на первомай мы получим замечательный подарок.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЗФлщ 2 апреля 2015, 12:51
Я занемаюст ДВД прадажым ребята я толко адномагу сказат .. ето филм я точно узнаю будет для мне Козур .... Бабки ждйот меня ... ехооооооооооооооооооо
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DarkS1der 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень хороший!!!!!!! Сегодня посмотрел в кинотеатре!!!! Всем советую сходить!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Scorch 2 апреля 2015, 12:51
Для тех, кто фильм еще не смотрел:

Смотреть только в кино, ну на крайняк, в хорошем качестве на ДВД. Экранки даже не покупайте/качайте -бесполезно, ибо не увидев в полной красе спецэффектов, не прочувствовав все это с объемным звуком, не получите и 10-й доли того позитива, который ожидает зрителей данного фильма. Сразу скажу, не ждите высокого реализма, а сюжет отлично закручен.



Для тех, кто уже смотрел:

Плюсы:

- Супер спецэффекты (кстати, процесс одевания вызвал чувство дежавю с роликом еще не вышедшего старкрафта 2)

- Отличный сюжет

К минусам можно отнестинедостаток реализма ( Ну хоть об источнике энергии задумались), но даже скопировать такой серьезный аппарат,а не то, чтобы усовершенствовать за столь короткое время, что было дано "злодею" фильма - это не реально в принципе, кроме того сколь бы прочным не был сплав костюма "дровосека", он скорее напоминает жестянку, которую должно очередью крупнокалиберных снарядов пробивать насквозь , а уж о выстреле из танка или сражении с "чугунным другом" в конце, я вообще молчу ...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
VET 2 апреля 2015, 12:51
Добила последня фраза в фильме ... Железный человек это я . )))))))))))))))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
extraa 2 апреля 2015, 12:51
Шла на фильм с неохотой, т.к. не очень предпочитаю фантастишь.

Но фильм оказался очень интересный, а Гвинет очень миленькая.

РЕКОМЕНДУЮ.😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушная
Непослушная 42 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Праведник
Праведник 76 комментариев
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Изумительный Морис
Изумительный Морис 17 комментариев
Небо
Небо 25 комментариев
Летчик
Летчик 17 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши