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Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса, 2007: актеры и роли
Harry Potter And The Order Of The Phoenix
Гарри Поттер и Орден Феникса
2007 / Великобритания / США
Трейлер
8.1
Оцените
107
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Гарри Поттер и Орден Феникса, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Йейтс
David Yates
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Daniel Radcliffe
Руперт Гринт
Rupert Grint
Эмма Уотсон
Emma Watson
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Робби Колтрейн
Robbie Coltrane
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Ричард Гриффитс
Richard Griffiths
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Гэри Олдман
Gary Oldman
Алан Рикман
Alan Rickman
Фиона Шоу
Fiona Shaw
Мэгги Смит
Maggie Smith
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Джули Уолтерс
Julie Walters
Марк Уильямс
Mark Williams
Афшан Азад
Afshan Azad
Дэвид Брэдли
David Bradley
Эппл Брук
Apple Brook
Шефали Чоудхури
Shefali Chowdhury
Уорвик Дэвис
Warwick Davis
Альфи Инок
Том Фелтон
Tom Felton
Роберт Харди
Robert Hardy
Джордж Харрис
Алек Хопкинс
Alec Hopkins
Чарльз Хьюз
Charles Hughes
Кэтрин Хантер
Kathryn Hunter
Робби Джарвис
Robbie Jarvis
Ричард Лиф
Richard Leaf
Кэйти Леун
Мэттью Льюис
Matthew Lewis
Ричард Маклин
Richard Macklin
Тони Модсли
Tony Maudsley
Джим МакМанус
Jim McManus
Хэрри Меллинг
Девон Мюррей
Devon Murray
Джеймс Фелпс
James Phelps
Оливер Фелпс
Oliver Phelps
Крис Рэнкин
Chris Rankin
Джералдин Сомервиль
Сайен Томас
Джейми Уэйлетт
Jamie Waylett
Бонни Райт
Bonnie Wright
Эванна Линч
Evanna Lynch
Гарри Меллинг
Harry Melling
Джошуа Хердман
Josh Herdman
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