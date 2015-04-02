Сага о Гарри Поттере с каждым новым фильмом все стремительнее превращается из нравоучительной детской сказки в готический хоррор. Обязательные в подобном случае шутки и пресные дидактические сентенции тонут в потоке видений, расколотое сознание старины Гарри (половое созревание при таком обилии кошмаров неизбежно превращается в преждевременное старение, так что словечко «старина» здесь более чем оправданно) витает в мрачных полутемных коридорах с неверным, колеблющимся освещением, атмосфера…
С чего же интересно ГП - это деградация? Поподробнее можно? Деградация куда? Откуда?
Мальчик пытается бороться со злом. Друзья ему в этом активно помогают. Книги о ГП показывают какая крепкая может быть дружба (в наше безумное время это возможно уже действительно кажется чем-то нестоящим, деградацией). Уже хотя бы в этом аспекте книга выигрывает на фоне большинства современных так называемых книжек для детей, я это знаю, как многие мамы (У меня одиннадцатилетний сын) и проблема выбора книг стоит остро.
Добро и зло в ГП, может быть излишне явное: практически сразу понимаешь, кто хороший и плохой, но ведь именно эта безыскусность (в ГП талантливо сплетенная в клубок приключений, разоблачений) так чудесна и понятна малышам. Я довольно подозрительно отнеслась к упоенному чтению моего сына (ранее целыми вечерами просиживавшего за приставкой) новой западной сказки. Когда он принялся за чтение второй книги о ГП, тайно взяла у него первую . Не ожидала, что книга понравится самой. Припоминаю, в последний раз так увлеченно читала в далеком детстве Волшебника Изумрудного города и Незнайку на луне. С тех времен, ни одна книга не оставляла в себе желания продолжения прочитанного. Как можно говорить о деградации, если книги о ГП развивают не только в детях воображение, веру в победу добра (пусть и ценой разочарований, потерь, которые ребенок переживает словно свои собственные), но и возвращают взрослого (мне 29 лет)в мир детства, когда еще верилось в сказку. Неужели это так плохо?
Кстати есть и вероятность того, что Гермиону в шестых и седьмых сериях будет играть не Эмма Томпсон. В одном интервью она говорила, что съемки отнимают много времени, а ей надо учиться. Если честно, будет очень жаль если она уйдет! Уж лучше бы Руперт Гринт (Рон) озаботился учебой или хотя бы постригся!
Увы, я читала книгу и в голове уже сложились довольно явные образы лиц новых персонажей книги, чуть в обморок не упала, увидев Амбридж (гл. инспектора в Хогвардсе, притеснявшая Гарри и его друзей - для тех кто книгу не читал) (толстую обрюзгшую тетку похожую на жабу по Роулинг) в фильме пожилая женщина приятной и ухоженной наружности (модель на пенсии очевидно)! Господи, неужели во всей Англии не нашлось толстой рыхлой тетки которая бы одним своим видом внушала отвращение?
В частности за словосочетание "весьма посредственные книжки Джоан Роулинг". Не понимаешь - не пиши. Не нравится - не обливай грязью то, что нравится другим, причем очень многим.
С 19.07
В 6 и 7 фильмах. Умрут Тонкс , Люпин , Беллатрисса , Волан и Фред.✊
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