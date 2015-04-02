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Сага о Гарри Поттере с каждым новым фильмом все стремительнее превращается из нравоучительной детской сказки в готический хоррор. Обязательные в подобном случае шутки и пресные дидактические сентенции тонут в потоке видений, расколотое сознание старины Гарри (половое созревание при таком обилии кошмаров неизбежно превращается в преждевременное старение, так что словечко «старина» здесь более чем оправданно) витает в мрачных полутемных коридорах с неверным, колеблющимся освещением, атмосфера…