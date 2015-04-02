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Гарри Поттер и Орден Феникса Гарри Поттер и Орден Феникса
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Орден Феникса Отзывы о фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Harry Potter And The Order Of The Phoenix Гарри Поттер и Орден Феникса 2007 / Великобритания / США
8.1 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Сага о Гарри Поттере с каждым новым фильмом все стремительнее превращается из нравоучительной детской сказки в готический хоррор. Обязательные в подобном случае шутки и пресные дидактические сентенции тонут в потоке видений, расколотое сознание старины Гарри (половое созревание при таком обилии кошмаров неизбежно превращается в преждевременное старение, так что словечко «старина» здесь более чем оправданно) витает в мрачных полутемных коридорах с неверным, колеблющимся освещением, атмосфера…

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Mamy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Gal4onok, 11/12/2006 - 18:34:34):ГП - это деградация в первозданном виде

С чего же интересно ГП - это деградация? Поподробнее можно? Деградация куда? Откуда?

Мальчик пытается бороться со злом. Друзья ему в этом активно помогают. Книги о ГП показывают какая крепкая может быть дружба (в наше безумное время это возможно уже действительно кажется чем-то нестоящим, деградацией). Уже хотя бы в этом аспекте книга выигрывает на фоне большинства современных так называемых книжек для детей, я это знаю, как многие мамы (У меня одиннадцатилетний сын) и проблема выбора книг стоит остро.

Добро и зло в ГП, может быть излишне явное: практически сразу понимаешь, кто хороший и плохой, но ведь именно эта безыскусность (в ГП талантливо сплетенная в клубок приключений, разоблачений) так чудесна и понятна малышам. Я довольно подозрительно отнеслась к упоенному чтению моего сына (ранее целыми вечерами просиживавшего за приставкой) новой западной сказки. Когда он принялся за чтение второй книги о ГП, тайно взяла у него первую . Не ожидала, что книга понравится самой. Припоминаю, в последний раз так увлеченно читала в далеком детстве Волшебника Изумрудного города и Незнайку на луне. С тех времен, ни одна книга не оставляла в себе желания продолжения прочитанного. Как можно говорить о деградации, если книги о ГП развивают не только в детях воображение, веру в победу добра (пусть и ценой разочарований, потерь, которые ребенок переживает словно свои собственные), но и возвращают взрослого (мне 29 лет)в мир детства, когда еще верилось в сказку. Неужели это так плохо?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Zoya 2 апреля 2015, 12:51
Самый скомканный фильм о Гаррике это кубок Огня, тем не менее смеялась больше, чем над всеми другими видеочастями. Самый лучший фильм по моему Узник Азкабана. А вот книга ГП и Орден Феникса у меня любимая, надеюсь фильм оправдает мои страстные ожидания! Хотя понимаю, что все равно буду немножко разочарована, потому что толстенный том сложноватенько уместить в 2 часа. И все же жду!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Zoya 2 апреля 2015, 12:51
Толкиен действительно уже давно умер. Роулинг сама решила не убивать Гаррика, уж больно прибыльное дело писать книжки про этого парня. Раньше говорили, что в седьмой книге Гарри умрет, тем самым ставя точку про его историю, но сейчас в инете муссируют слух, что будет и восьмая книга. Глупость какая, это уже некая Сага о Гарри Поттере! В пятой серии умирает Сириус, в шестой Дамблдор, в седьмой (опять же по слухам) еще двое близких Гарри людей. Роулинг, смотрю, вошла во вкус!

Кстати есть и вероятность того, что Гермиону в шестых и седьмых сериях будет играть не Эмма Томпсон. В одном интервью она говорила, что съемки отнимают много времени, а ей надо учиться. Если честно, будет очень жаль если она уйдет! Уж лучше бы Руперт Гринт (Рон) озаботился учебой или хотя бы постригся!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mephista 2 апреля 2015, 12:51
Увидела трейлер с пятым фильмом и честно слово расстроилась неимоверно!

Увы, я читала книгу и в голове уже сложились довольно явные образы лиц новых персонажей книги, чуть в обморок не упала, увидев Амбридж (гл. инспектора в Хогвардсе, притеснявшая Гарри и его друзей - для тех кто книгу не читал) (толстую обрюзгшую тетку похожую на жабу по Роулинг) в фильме пожилая женщина приятной и ухоженной наружности (модель на пенсии очевидно)! Господи, неужели во всей Англии не нашлось толстой рыхлой тетки которая бы одним своим видом внушала отвращение?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
АлексД 2 апреля 2015, 12:51
Актерская игра ни какая. Все в кучу, как то рвано..Поттер деффачку целует и больше с ней не разговаривает. почему, за что? Или лесник, открывший детям "тайну" что ходил к великанам..и что? Ну сходил.а зачем? "Злобная училка" выглядит нелепо. И вобще, при чем там "орден феникса", его роль в фильме? Показали разок "собрание" из за угла, при чем поттер, перебивший половину нечисти еще не дорос до членства в ордене, а его ни чем не блещущие сверстники уже давно вступили...Короче, мне не понравилось. Длинно и нудно. Не логично. Не красиво.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
АлексД 2 апреля 2015, 12:51
Pridon, тем, кто как моя девушка, читали книгу-совсем не повезло. И так фильм туп до невозможности. а если еще "обман ожиданий"...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кэр 2 апреля 2015, 12:51
Не пойму, те, кто пишет рецензии на этом сайте, либо явно лишены серого вещества, либо вообще не в курсе что и как, лишь бы написать что-нибудь напыщенное. Прочитал щас рецензию к ГП и говорю - аффтар, убей себя ап стену.

В частности за словосочетание "весьма посредственные книжки Джоан Роулинг". Не понимаешь - не пиши. Не нравится - не обливай грязью то, что нравится другим, причем очень многим.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ксюнчик 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Милашка от 22/04/2007 - 20:07:11


С 19.07
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
menru 2 апреля 2015, 12:51
✊ фильм неочень!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
АНЖ 2 апреля 2015, 12:51
✊ У меня все книги ккроме7-ой. Хочу посмотреть 5-ый фильм(моя любимая часть!!!).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
netl 2 апреля 2015, 12:51
бред полный!каждая новая книга о Гарри поддерживает свой уровень,их все так же интересно читать.чего не скажешь о фильмах...отвратный фильм...хуже только третья часть.,ту вообще без слез смотреть невозможно!такое ощущение что фильм снят не по книге,а по каким то тупорылым комиксам!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Afro 2 апреля 2015, 12:51
Незнаю как книга а 5-ый фильм просто лажа))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Stansa 2 апреля 2015, 12:51
Вообще фильм интересный во второй части. первая скушшновата✊ . но во второй половине фильма начинается....а так конечно сократили сюжет пятой чати...но я немного посмеялась))))✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Селик 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Panther, 03/01/2007 - 23:05:35):убивать нлавных героев???

В 6 и 7 фильмах. Умрут Тонкс , Люпин , Беллатрисса , Волан и Фред.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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