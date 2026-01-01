Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марти Великолепный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Гарри Поттер и Орден Феникса
Награды и номинации фильма Гарри Поттер и Орден Феникса
Награды и номинации фильма Гарри Поттер и Орден Феникса 2007
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Best Special Visual Effects
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики
Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства
Как был устроен Панем и куда делить все остальные государства: в «Голодных играх» это так и не объяснили
Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1
Киноляп или тайное послание Рязанова? Повторяющаяся деталь в «Служебном романе» вызывает споры даже спустя 48 лет
«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена
Лишь истинные знатоки старых боевиков заметили: «Суперсемейка» воспроизвела легендарный эпизод 90-х буквально один в один
«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится
От «Места встречи» до «Невского»: сможете по кадрам узнать 6 фильмов и сериалов о сотрудниках правопорядка? (тест)
Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667