|27 October 2022
|Australia
|24 November 2022
|Azerbaijan
|18+
|22 September 2022
|Brazil
|16 September 2022
|Canada
|3 November 2022
|Croatia
|15
|13 October 2022
|Czechia
|25 November 2022
|Estonia
|16 September 2022
|Finland
|26 October 2022
|France
|24 November 2022
|Georgia
|PG-13
|13 October 2022
|Germany
|4 October 2022
|Great Britain
|29 September 2022
|Greece
|K15
|5 January 2023
|Hong Kong
|3 February 2023
|India
|7 October 2022
|Ireland
|15A
|6 October 2022
|Israel
|1 December 2022
|Italy
|24 November 2022
|Kazakhstan
|16+
|17 November 2022
|Kyrgyzstan
|12+
|7 October 2022
|Latvia
|12+
|7 October 2022
|Lithuania
|N
|27 October 2022
|Mexico
|13 October 2022
|Netherlands
|25 November 2022
|Norway
|15
|2 February 2023
|Singapore
|PG13
|13 October 2022
|Slovakia
|15
|16 September 2022
|Spain
|25 November 2022
|Sweden
|15
|25 November 2022
|Taiwan
|15 September 2022
|Thailand
|16 September 2022
|USA
|6 October 2022
|Ukraine
|24 November 2022
|Uzbekistan
|14 October 2022
|Viet Nam