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Poster of The Woman King
5.2
The Woman King - Trailer
Kinoafisha Films The Woman King
5.2

The Woman King

, 2022
The Woman King
Canada, USA / Drama, History / 18+
Trailers
Poster of The Woman King
5.2
The Woman King - Trailer
The Woman King  Trailer

Cast

Hero Fiennes Tiffin
Hero Fiennes Tiffin
Santo Ferreira
Viola Davis
Viola Davis
Nanisca
Lashana Lynch
Lashana Lynch
Izogie
Adrienne Warren
John Boyega
John Boyega
King Ghezo
Thuso Mbedu
Thuso Mbedu
Nawi
Sheila Atim
Sheila Atim
Amenza
Jordan Bolger
Malik
Jimmy Odukoya
Oba Ade
Masali Baduza
Fumbe
Jayme Lawson
Shante
Writer Maria Bello, Dana Stevens
Composer Terence Blanchard
Cast and Crew

Film details

Country Canada / USA
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2022
Online premiere 22 November 2022
World premiere 9 September 2022
Release date
27 October 2022 Australia
24 November 2022 Azerbaijan 18+
22 September 2022 Brazil
16 September 2022 Canada
3 November 2022 Croatia 15
13 October 2022 Czechia
25 November 2022 Estonia
16 September 2022 Finland
26 October 2022 France
24 November 2022 Georgia PG-13
13 October 2022 Germany
4 October 2022 Great Britain
29 September 2022 Greece K15
5 January 2023 Hong Kong
3 February 2023 India
7 October 2022 Ireland 15A
6 October 2022 Israel
1 December 2022 Italy
24 November 2022 Kazakhstan 16+
17 November 2022 Kyrgyzstan 12+
7 October 2022 Latvia 12+
7 October 2022 Lithuania N
27 October 2022 Mexico
13 October 2022 Netherlands
25 November 2022 Norway 15
2 February 2023 Singapore PG13
13 October 2022 Slovakia 15
16 September 2022 Spain
25 November 2022 Sweden 15
25 November 2022 Taiwan
15 September 2022 Thailand
16 September 2022 USA
6 October 2022 Ukraine
24 November 2022 Uzbekistan
14 October 2022 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $97,562,514
Production TriStar Pictures, Eone Entertainment, TSG Entertainment
Also known as
The Woman King, La mujer rey, A Mulher Rei, Bojovníčka, Femeia rege, Kadın Kral, Kovotoja, Królowa wojownik, La femme roi, Lokhemet, Naiskuninga armee, Nữ Vương Huyền Thoại, Qadın-kral, The Woman King - A harcos, Žena Kralj, Η γυναίκα βασιλιάς, Жена Краљ, Жената Воин, Женщина-король, Королева-воин, Королева-воїн, द वुमन किंग, 더 우먼 킹, ウーマン・キング 無敵の女戦士たち, 女戰不敗, 女王, Kráľovná amazoniek, אשת המלך, มหาศึกวีรสตรีเหล็ก, אישה מלכה, Sieviete karalis, Karotājas

Film rating

5.2
Rate 13 votes
6.9 IMDb
Updated 3 June 2024

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The Woman King - Trailer
The Woman King Trailer
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