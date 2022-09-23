Русский
8.2

Avatar: The Way of Water

, 2022
Avatar: The Way of Water
USA / Adventure, Action, Sci-Fi / 18+
Synopsis

Jake Sully lives with his newfound family formed on the extrasolar moon Pandora. Once a familiar threat returns to finish what was previously started, Jake must work with Neytiri and the army of the Na'vi race to protect their home.

Cast

Sam Worthington
Zoe Saldana
Sigourney Weaver
Oona Chaplin
Stephen Lang
Cliff Curtis
Director James Cameron
Writer Shane Salerno, Josh Friedman, James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver
Composer Simon Franglen
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 3 hours 10 minutes
Production year 2022
Online premiere 28 March 2023
World premiere 23 September 2022
Release date
22 April 2026 Russia
15 December 2022 Antigua and Barbuda
15 December 2022 Argentina
15 December 2022 Aruba
15 December 2022 Australia
15 December 2022 Azerbaijan 12+
16 December 2022 Bangladesh
15 December 2022 Brazil
16 December 2022 Bulgaria
22 December 2022 Cambodia
23 September 2022 Canada
15 December 2022 Chile
16 December 2022 China
15 December 2022 Colombia
14 December 2022 Congo
15 December 2022 Croatia
15 December 2022 Czechia
17 December 2022 Denmark
15 December 2022 Dominican Republic
15 December 2022 Ecuador
15 December 2022 El Salvador
16 December 2022 Estonia MS12
16 December 2022 Finland
14 December 2022 France
15 December 2022 Georgia PG
15 December 2022 Germany
16 December 2022 Gibraltar
16 December 2022 Great Britain
15 December 2022 Greece
15 December 2022 Guatemala
15 December 2022 Guyana
14 December 2022 Hong Kong
15 December 2022 Hungary 12
16 December 2022 Iceland 12 year age limit
16 December 2022 India
16 December 2022 Indonesia
15 December 2022 Iraq
16 December 2022 Ireland 12A
14 December 2022 Israel
14 December 2022 Italy T
16 December 2022 Jamaica
16 December 2022 Japan
15 December 2022 Kazakhstan 12+
15 December 2022 Kenya
15 December 2022 Kyrgyzstan 12+
21 December 2022 Laos
16 December 2022 Latvia (none)
16 December 2022 Lithuania N
16 December 2022 Malta
16 December 2022 Mexico
15 December 2022 Moldova 12
2 October 2025 Montenegro o.A.
4 January 2023 Morocco
16 December 2022 Nepal
16 December 2022 Netherlands
16 December 2022 Pakistan
15 December 2022 Panama
15 December 2022 Papua New Guinea
15 December 2022 Paraguay
15 December 2022 Peru
14 December 2022 Philippines
16 December 2022 Poland
15 December 2022 Portugal
15 December 2022 Puerto Rico PG-13
16 December 2022 Romania AP12
15 December 2022 Saint Kitts and Nevis
15 December 2022 Saudi Arabia
15 December 2022 Serbia
15 December 2022 Singapore
15 December 2022 Slovakia
16 December 2022 South Africa 13
14 December 2022 South Korea
16 December 2022 Spain
14 December 2022 Suriname
14 December 2022 Sweden
14 December 2022 Switzerland 12
16 December 2022 Taiwan
15 December 2022 Tajikistan
15 December 2022 Thailand
15 December 2022 Trinidad and Tobago
16 December 2022 Turkey
15 December 2022 UAE
16 December 2022 USA
15 December 2022 Ukraine
15 December 2022 Uruguay
15 December 2022 Uzbekistan
15 December 2022 Venezuela
16 December 2022 Viet Nam
15 December 2022 Virgin Islands (U.S.) PG-13
MPAA PG-13
Budget $350,000,000
Worldwide Gross $2,334,484,620
Production 20th Century Studios, TSG Entertainment, Lightstorm Entertainment
Also known as
Avatar: The Way of Water, Avatar: El camino del agua, Avatar: O Caminho da Água, Аватар: Путь воды, 阿凡達：水之道, Avatar - La via dell'acqua, Avatar : La Voie de l'eau, Avatar 2, Avatar 2: The Way of Water, Avatar: A víz útja, Avatar: Calea apei, Avatar: Cesta vody, Avatar: Darkam shel Ha'Ma'yim, Avatar: Dòng Chảy Của Nước, Avatar: El sentido del agua, Avatar: El sentit de l'aigua, Avatar: Istota wody, Avatar: La Voie de l'eau, Avatar: Pot vode, Avatar: Put vode, Avatar: Suv yo'li, Avatar: Suyun yolu, Avatar: Vee olemus, Avatars: Ūdensceļš, Įsikūnijimas 2, Įsikūnijimas. Vandens kelias, Аватар 2, Аватар: Патот на водата, Аватар: Природата на водата, Аватар: Пут воде, Аватар: Су жолы, Аватар: Шлях води, अवतार: द वे ऑफ़ वॉटर, アバター：ウェイ・オブ・ウォーター, アバター：水の道, アバター2, 阿凡达：水之道, 阿凡达2

Film rating

8.2
Rate 725 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  145 In the Adventure genre  41 In the Action genre  43 In the Sci-Fi genre  24 In films of USA  97 In films of 2022  5

Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

