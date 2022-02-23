Menu
Poster of The Batman
Рейтинги
8.1 IMDb Rating: 7.8
Rate
20 posters
Kinoafisha Films The Batman

The Batman

The Batman 18+
Напомним о выходе в прокат
The Batman - second trailer in russian
The Batman  second trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 55 minutes
Production year 2022
Online premiere 17 April 2022
World premiere 23 February 2022
Release date
4 March 2022 Andorra
2 March 2022 Argentina
2 March 2022 Armenia
3 March 2022 Australia
3 March 2022 Bangladesh
2 March 2022 Belarus
2 March 2022 Belgium
3 March 2022 Brazil
4 March 2022 Bulgaria
4 March 2022 Cambodia
4 March 2022 Cameroon
4 March 2022 Canada
3 March 2022 Chile
18 March 2022 China
3 March 2022 Colombia
3 March 2022 Croatia
3 March 2022 Czechia
3 March 2022 Denmark
2 March 2022 Dominican Republic
4 March 2022 Estonia
4 March 2022 Finland
2 March 2022 France
3 March 2022 Georgia
3 March 2022 Germany
3 March 2022 Great Britain
3 March 2022 Greece
27 April 2022 Hong Kong IIB
3 March 2022 Hungary
4 March 2022 Iceland
4 March 2022 India
2 March 2022 Indonesia R13+
4 March 2022 Ireland
3 March 2022 Israel
3 March 2022 Italy
11 March 2022 Japan
2 March 2022 Kazakhstan 16+
4 March 2022 Latvia
3 March 2022 Lebanon
4 March 2022 Lithuania
27 April 2022 Macao C
3 March 2022 Malaysia
3 March 2022 Mexico
3 March 2022 Netherlands
3 March 2022 New Zealand 13
4 March 2022 Norway
2 March 2022 Philippines
4 March 2022 Poland
4 March 2022 Portugal
3 March 2022 Puerto Rico PG-13
3 March 2022 Qatar
4 March 2022 Romania
4 March 2022 Saudi Arabia
3 March 2022 Serbia
3 March 2022 Singapore
4 March 2022 Slovakia
3 March 2022 Slovenia
4 March 2022 South Africa
1 March 2022 South Korea
4 March 2022 Spain
4 March 2022 Sri Lanka
2 March 2022 Sweden
2 March 2022 Switzerland 12
2 March 2022 Taiwan
3 March 2022 Thailand
4 March 2022 Turkey
3 March 2022 UAE PG-13
4 March 2022 USA
3 March 2022 Ukraine
2 March 2022 Uruguay
2 March 2022 Uzbekistan
4 March 2022 Viet Nam C16
MPAA PG-13
Budget $185,000,000
Worldwide Gross $772,775,278
Production Warner Bros., DC Entertainment, DC Films
Also known as
The Batman, Batman, Le Batman, Der Batman, Бэтмен, Бетмен, 蝙蝠俠, Betmen, Betmenas, Betmens, Người Dơi: Vạch Trần Sự Thật, THE BATMANーザ・バットマンー, Батман, Бэтмэн, द बैटमैन, 더 배트맨, ザ・バットマン, 新蝙蝠侠, 重启版蝙蝠侠
Director
Matt Reeves
Matt Reeves
Cast
Robert Pattinson
Robert Pattinson
Jeffrey Wright
Jeffrey Wright
Zoe Kravitz
Zoe Kravitz
Paul Dano
Paul Dano
John Turturro
John Turturro
Cast and Crew
Film in Collections
Sci-Fi Action Movies Sci-Fi Action Movies

Film rating

8.1
Rate 108 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  187
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

kavadina2006 25 June 2022, 22:15
Шикарно все. Музыкальное сопровождение , цветокоррекция, актеры.
zaramag76 2 January 2022, 21:24
Жду этот фильм.
Film Trailers All trailers
The Batman - second trailer in russian
The Batman Second trailer in russian
The Batman - trailer in russian
The Batman Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Batman
Stills
