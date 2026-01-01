Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Семейный просмотр
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Семейный просмотр

Семейный просмотр

Family Viewing 18+
О фильме

Молодой парень Ван скоро должен закончить школу. Живёт Ван вместе со своим отцом Стэном и старенькой бабушкой Армен, имеющей армянское происхождение. Мать Вана с ними не живёт. Видимо по этому парень и проводит много времени со своей бабушкой, он к ней сильно привязан.

Отцу ж эта привязанность не нравится и он отдаёт свою мать в дом престарелых. Сам Стэн хочет забыть свою семейную жизнь, этим отчасти и объясняется его поступок. Ван навещает бабушку в доме престарелых, он мечтает забрать её оттуда. Там он знакомится с девушкой Элин, её мать находится на соседней койке с бабушкой Вана. Элин обещает помочь Вану забрать бабушку.

Кроме того Ван находит в доме видиокассеты, на которых запечатлены кадры из семейной жизни его отца и из его детства. Ван видит его отношения с мамой, отцом и бабушкой. После увиденного Ван решает освободиться от влияния своего отца и изменить свою жизнь.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 9 сентября 1987
Дата выхода
2 октября 1987 Канада
Бюджет 160 000 CAD
Производство Canada Council for the Arts, Ego Film Arts, Ontario Arts Council
Другие названия
Family Viewing, Black Comedy..., Családi mozi, Escenas familiares, Familienbilder, Familienprogramm, Filmowanie rodziny, La vida en video, O ponto de vista da família, Perhe joka hajosi, Семейный просмотр, 合家观赏, 家庭观念, 家有家窥, 阖家观赏
Режиссер
Атом Эгоян
Атом Эгоян
В ролях
Дэвид Хемблен
Эйдан Тирни
Габриель Роз
Габриель Роз
Арсинэ Ханджян
Джинн Саборин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
6.7 IMDb
6.7 IMDb
