Молодой парень Ван скоро должен закончить школу. Живёт Ван вместе со своим отцом Стэном и старенькой бабушкой Армен, имеющей армянское происхождение. Мать Вана с ними не живёт. Видимо по этому парень и проводит много времени со своей бабушкой, он к ней сильно привязан.

Отцу ж эта привязанность не нравится и он отдаёт свою мать в дом престарелых. Сам Стэн хочет забыть свою семейную жизнь, этим отчасти и объясняется его поступок. Ван навещает бабушку в доме престарелых, он мечтает забрать её оттуда. Там он знакомится с девушкой Элин, её мать находится на соседней койке с бабушкой Вана. Элин обещает помочь Вану забрать бабушку.

Кроме того Ван находит в доме видиокассеты, на которых запечатлены кадры из семейной жизни его отца и из его детства. Ван видит его отношения с мамой, отцом и бабушкой. После увиденного Ван решает освободиться от влияния своего отца и изменить свою жизнь.