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Постер фильма Не валяй дурака...
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Не валяй дурака...

Ne valyay duraka 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в архангельской глубинке, в провинциальной деревеньке под колоритным названием Красный Серп. Там обычный мужик Филимон ежегодно выуживает из реки несколько десятков бревен, чтобы запасти дров на зиму. Однако в этом году улов получается шикарный: помимо бревен герой вытаскивает 200-литровую бочку спирта. Вся деревня, узнав о находке, начинает гулять, но в то же время каждый заботится о своем. Деревенский кузнец поминает покойную тещу, председатель искренне пытается вернуть деревеньке некрасивое, но зато древнее название «Миндюкино», счетовод беспечно насвистывает мелодии Бизе… 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 1 января 1997
Дата выхода
1 января 1997 Россия 12+
10 октября 1997 США
Бюджет $22 000 000
Производство Мосфильм, Shadow Studios, Театр Михаила Евдокимова
Другие названия
Ne valyay duraka, Don't Play the Fool..., Не валяй дурака...
Режиссер
Валерий Чиков
В ролях
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Лев Дуров
Лев Дуров
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Михаил Евдокимов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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