Осторожно, Кенгуру!, 2020

Марк-Уве — стеснительный и неудачливый художник, страдающий мигренью. Однажды у его дверей появляется говорящий Кенгуру, который поселился в квартире напротив. Новый дерзкий гость предлагает им съехаться, и Марк-Уве не успевает опомниться, как Кенгуру уже становится его соседом по комнате. А между тем полиция активно разыскивает животное.

Этим двоим предстоит по-настоящему познакомиться друг с другом и постараться подружиться. Однако это не так просто, когда твой сосед — ярый коммунист, которому всегда хочется поговорить на философские и анархистские темы. Жизнь главного героя превращается в полный абсурд, а Кенгуру не хочет следовать правилам Марка-Уве. Новый сосед не собирается убираться или помогать парню, ведь собственную лень он объясняет протестом против капитализма и общества потребления. В отличие от Марка-Уве, Кенгуру не страдает застенчивостью и моментально становится душой местной компании. Он также намерен помочь своему другу стать более уверенным в себе и достичь успехов в личной жизни.

Тем временем квартира Марка-Уве в Берлине в районе Кройцберг находится под угрозой. Спокойной жизни целого квартала может прийти конец из-за сомнительного строительного проекта. Конечно же, Кенгуру не может этого допустить. Желая спасти Марка-Уве и других соседей, он начинает разрабатывать идеальный план против строительной мафии.

Теперь двум героям предстоит стать одной командой. Немного робкий, совсем не амбициозный Марк-Уве и бесцеремонный мятежник Кенгуру будут сражаться с праворадикальной популистской акулой недвижимости, которая хочет испортить живописный район Берлина.