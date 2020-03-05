Осторожно, Кенгуру!, 2020

Марк-Уве — стеснительный и неудачливый художник, страдающий мигренью. Однажды у его дверей появляется говорящий Кенгуру, который поселился в квартире напротив. Новый дерзкий гость предлагает им съехаться, и Марк-Уве не успевает опомниться, как Кенгуру уже становится его соседом по комнате. А между тем полиция активно разыскивает животное.
Этим двоим предстоит по-настоящему познакомиться друг с другом и постараться подружиться. Однако это не так просто, когда твой сосед — ярый коммунист, которому всегда хочется поговорить на философские и анархистские темы. Жизнь главного героя превращается в полный абсурд, а Кенгуру не хочет следовать правилам Марка-Уве. Новый сосед не собирается убираться или помогать парню, ведь собственную лень он объясняет протестом против капитализма и общества потребления. В отличие от Марка-Уве, Кенгуру не страдает застенчивостью и моментально становится душой местной компании. Он также намерен помочь своему другу стать более уверенным в себе и достичь успехов в личной жизни.
Тем временем квартира Марка-Уве в Берлине в районе Кройцберг находится под угрозой. Спокойной жизни целого квартала может прийти конец из-за сомнительного строительного проекта. Конечно же, Кенгуру не может этого допустить. Желая спасти Марка-Уве и других соседей, он начинает разрабатывать идеальный план против строительной мафии.
Теперь двум героям предстоит стать одной командой. Немного робкий, совсем не амбициозный Марк-Уве и бесцеремонный мятежник Кенгуру будут сражаться с праворадикальной популистской акулой недвижимости, которая хочет испортить живописный район Берлина.
Экранизация «Осторожно, Кенгуру!» была основана на книгах и аудиокнигах Марка-Уве Клинга. Он прославился своими веселыми историями о коммунистическом кенгуру, который жил вместе с художником в Берлине. Клинг сам отвечал за сценарий, а в режиссерское кресло сел Дани Леви. В его задачу входило превратить юмористические рассказы Клинга в цельный кинематографический сюжет.
История про кенгуру берет свое начало из еженедельных подкастов на радиостанции Fritz. В 2010 году Марк-Уве Клинг был удостоен премии Немецкого радио. Позже эпизоды были опубликованы в виде аудиокниг: «Хроники кенгуру», «Манифест кенгуру», «Откровение кенгуру» и «Апокриф кенгуру».
В фильме во время вечеринки Йорга Дуигса выступает группа Arbeitsgruppe Zukunft, в которой играет сам Марк-Уве Клинг, а также Борис Зверь, Юлиус Фишер и Майкл Кребс.
Немецкие ассоциации кинематографистов создали фонд для оказания чрезвычайной помощи кинотеатрам, пострадавшим от коронавируса. В общей сложности 15 процентов от доходов «Осторожно, Кенгуру!» пойдут в фонд помощи кинотеатрам, вынужденным закрыться во время кризиса из-за пандемии.
Книги о Кенгуру возглавляют чарты немецких бестселлеров. Плакаты с его лицом сейчас расклеены во всех городах страны.
11 марта 2019 года было объявлено, что Майк Джадж хочет спродюсировать и экранизировать для американского телеканала HBO другую книгу Марка-Уве Клинга — роман «Страна качества».
Жизнь Марка ничем не примечательна - он музыкант, живущий беспечной жизнью в заброшенной квартире. Все, что есть у главного героя - творческий беспорядок, пижама и мечты о красавице-соседке. Но однажды в квартире раздается звонок и открыв дверь, Марк обнаруживает на пороге самого что ни на есть настоящего Кенгуру, способного заболтать до смерти любого. Неожиданно ворвавшись в жизнь Марка, Кенгуру превращает его спокойную, серую жизнь в настоящий приключенческий фильм, с погонями, драками, мафией и красавицей, чье сердце главный герой так давно хочет завоевать.