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Осторожно, Кенгуру! Осторожно, Кенгуру!
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Die Känguru-Chroniken

Осторожно, Кенгуру!, 2020

2020 / Германия
5.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Немецкая комедия о дружбе художника и кенгуру
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Причины посмотреть Факты О фильме

Марк-Уве — стеснительный и неудачливый художник, страдающий мигренью. Однажды у его дверей появляется говорящий Кенгуру, который поселился в квартире напротив. Новый дерзкий гость предлагает им съехаться, и Марк-Уве не успевает опомниться, как Кенгуру уже становится его соседом по комнате. А между тем полиция активно разыскивает животное.

Этим двоим предстоит по-настоящему познакомиться друг с другом и постараться подружиться. Однако это не так просто, когда твой сосед — ярый коммунист, которому всегда хочется поговорить на философские и анархистские темы. Жизнь главного героя превращается в полный абсурд, а Кенгуру не хочет следовать правилам Марка-Уве. Новый сосед не собирается убираться или помогать парню, ведь собственную лень он объясняет протестом против капитализма и общества потребления. В отличие от Марка-Уве, Кенгуру не страдает застенчивостью и моментально становится душой местной компании. Он также намерен помочь своему другу стать более уверенным в себе и достичь успехов в личной жизни.

Тем временем квартира Марка-Уве в Берлине в районе Кройцберг находится под угрозой. Спокойной жизни целого квартала может прийти конец из-за сомнительного строительного проекта. Конечно же, Кенгуру не может этого допустить. Желая спасти Марка-Уве и других соседей, он начинает разрабатывать идеальный план против строительной мафии.

Теперь двум героям предстоит стать одной командой. Немного робкий, совсем не амбициозный Марк-Уве и бесцеремонный мятежник Кенгуру будут сражаться с праворадикальной популистской акулой недвижимости, которая хочет испортить живописный район Берлина. 

Экранизация «Осторожно, Кенгуру!» была основана на книгах и аудиокнигах Марка-Уве Клинга. Он прославился своими веселыми историями о коммунистическом кенгуру, который жил вместе с художником в Берлине. Клинг сам отвечал за сценарий, а в режиссерское кресло сел Дани Леви. В его задачу входило превратить юмористические рассказы Клинга в цельный кинематографический сюжет. 

История про кенгуру берет свое начало из еженедельных подкастов на радиостанции Fritz. В 2010 году Марк-Уве Клинг был удостоен премии Немецкого радио. Позже эпизоды были опубликованы в виде аудиокниг: «Хроники кенгуру», «Манифест кенгуру», «Откровение кенгуру» и «Апокриф кенгуру».

В фильме во время вечеринки Йорга Дуигса выступает группа Arbeitsgruppe Zukunft, в которой играет сам Марк-Уве Клинг, а также Борис Зверь, Юлиус Фишер и Майкл Кребс.

Немецкие ассоциации кинематографистов создали фонд для оказания чрезвычайной помощи кинотеатрам, пострадавшим от коронавируса. В общей сложности 15 процентов от доходов «Осторожно, Кенгуру!» пойдут в фонд помощи кинотеатрам, вынужденным закрыться во время кризиса из-за пандемии.

Книги о Кенгуру возглавляют чарты немецких бестселлеров. Плакаты с его лицом сейчас расклеены во всех городах страны.

11 марта 2019 года было объявлено, что Майк Джадж хочет спродюсировать и экранизировать для американского телеканала HBO другую книгу Марка-Уве Клинга — роман «Страна качества».  

Жизнь Марка ничем не примечательна - он музыкант, живущий беспечной жизнью в заброшенной квартире. Все, что есть у главного героя - творческий беспорядок, пижама и мечты о красавице-соседке. Но однажды в квартире раздается звонок и открыв дверь, Марк обнаруживает на пороге самого что ни на есть настоящего Кенгуру, способного заболтать до смерти любого. Неожиданно ворвавшись в жизнь Марка, Кенгуру превращает его спокойную, серую жизнь в настоящий приключенческий фильм, с погонями, драками, мафией и красавицей, чье сердце главный герой так давно хочет завоевать.

5.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 декабря 2020
Премьера в мире 5 марта 2020
Возраст 16+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Дани Леви
Дани Леви
В ролях
Фолькер Михаловски
Фолькер Михаловски
Марк-Уве Клинг
Марк-Уве Клинг
Розалия Томас
Розалия Томас
Хенри Хюбхен
Хенри Хюбхен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Осторожно, Кенгуру! 3 постера
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Берлинский музыкант Марк-Уве (Димитрий Шаад) валялся на диване в халате и пытался справиться с мучительной мигренью. Работы нет, цели в жизни нет – тут и с ума сойти недолго. Неожиданно раздался звонок в дверь, и на пороге возник Кенгуру. Живой, реальный, говорящий. Он представился новым соседом и попросил у Марка-Уве парочку яиц для омлета. Также ему понадобились соль, молоко, мука, венчик и сковородка. В итоге наглое животное просто переселилось в квартиру героя и стало его верным…
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Безумный Лис 20 ноября 2020, 23:15
Самый великолепный фильм. Я давно не встречала комедию, которую можно посмотреть в кругу семьи и друзей. Это захватывающая история двух друзей:… Читать дальше…
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