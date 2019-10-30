Моя собака Идиот, 2019

Главный герой – пятидесятилетний Анри Моэн, некогда успешный и амбициозный писатель-беллетрист, – страдает от творческого кризиса и, как результат, клинической депрессии. Анри ничто не вдохновляет: на смену энтузиазму молодости пришел безрадостный быт мужчины среднего возраста. До грани Моэна доводят и разлад с горячо любимой музой-женой, и выходки великовозрастных нахлебников-отпрысков, и трагические несчастные случаи, в числе которых – гибель любимого пса. Вся жизнь Анри катится по инерции в тартарары.
Неожиданное спасение приходит к герою в виде огромной и необыкновенной нахальной бездомной собаки, которую мужчина обнаруживает в кустах у своего дома в один из непогожих вечеров. Анри дает псу кличку Идиот и оставляет у себя, даже не представляя, какие перемены животное принесет в жизнь каждого члена семейства Моэн.
Лента “Моя собака Идиот”, поставленная Иваном Атталем (“Блестяще”, “Нью-Йорк, я люблю тебя”) вышла на экраны в 2019 году. Главную роль в фильме исполнил сам режиссер, а компанию ему составили Шарлотта Генсбур, Бен Атталь, Адель Вим, Пабло Венсаль, Панайотис Паскот и Эрик Руф.
Фильм поставлен по сценарию, который, в свою очередь, основан на одноименном рассказе Джона Фанте, кумира Чарлза Буковски. Фанте был болен диабетом и полностью ослеп, но продолжал писать до конца своей жизни: записывать произведения ему помогала супруга Джойс. Рассказ “Моя собака Идиот” вошел в повесть West of Rome, изданную в 1986 году, уже после смерти автора.
В конце 1990-х годов планировалось, что за экранизацию рассказа Джона Фанте возьмется знаменитый французский комедиограф Клод Берри, съемки пройдут в Соединенных Штатах, а главную роль сыграет Питер Фальк (“Коломбо”). Берри сомневался в достаточном для проекта знании английского и предложил Ивану Атталю стать режиссером вместо него. Затем производство было на долгое время поставлено на паузу, и только в 2019 году Атталь смог наконец снять картину, но действие было перенесено во Францию.
Пес Идиот – неаполитанский мастиф.
Роль жены главного героя Сесиль Моэн сыграла Шарлотта Генсбур – супруга Ивана Атталя. На момент выхода фильма Иван и Шарлотта отметили 29 лет совместной жизни, у пары есть трое детей – Бен, который сыграл Рафаэля Моэна в фильме, Элис и Джо.
Съемки проходили в Биаррице, Арканге, Бидар, Гетари и Андай во Франции.
Премьера фильма состоялась 20 августа 2019 года в рамках программы Французского кинофестиваля в Ангулеме. 30 октября 2019 года картину выпустила в прокат компания StudioCanal.
Название “Моя собака идиот” рифмуется с названием другой кинокартины Ивана Атталя – “Моя жена – актриса” (2001), главную роль в которой также сыграла жена Атталя Шарлотта Генсбур. Вместе с лентой “Они поженились, и у них было много детей” эти два фильма составляют своеобразную трилогию, которая показывает самые различные аспекты семейной жизни и охватывает практически два десятилетия творческого тандема Атталя и Генсбур.
Перед выходом фильма на российские экраны кинопрокатная компания “ПРОвзгляд” запустила необычную промо-кампанию в Санкт-Петербурге: по всему центру города развесили объявления “Потерян хозяин”, якобы поданные собаками самых разных пород. По QR-коду, размещенному на объявлениях, можно было получить список dog friendly заведений, узнать интересные факты о собаках, а также адреса баров с фирменными коктейлями, созданными специально к выходу картины “Моя собака Идиот”. Кроме того, определенный процент от выручки с продажи билетов на кинопоказы отчислялся на нужды приюта для животных.
Писатель Анри переживает, кажется, все кризисы сразу — пропало вдохновение, не ладятся отношения с женой, не получается прийти ко взаимопониманию с выросшими детьми. Но когда Анри завязывает уморительную дружбу с наглой бездомной собакой, у него появляется шанс начать все заново.