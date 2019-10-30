Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моя собака Идиот Моя собака Идиот
Киноафиша Фильмы Моя собака Идиот
Mon chien stupide

Моя собака Идиот, 2019

2019 / Франция / Бельгия
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Тот случай, когда собака - действительно лучший друг человека.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой – пятидесятилетний Анри Моэн, некогда успешный и амбициозный писатель-беллетрист, – страдает от творческого кризиса и, как результат, клинической депрессии. Анри ничто не вдохновляет: на смену энтузиазму молодости пришел безрадостный быт мужчины среднего возраста. До грани Моэна доводят и разлад с горячо любимой музой-женой, и выходки великовозрастных нахлебников-отпрысков, и трагические несчастные случаи, в числе которых – гибель любимого пса. Вся жизнь Анри катится по инерции в тартарары.

Неожиданное спасение приходит к герою в виде огромной и необыкновенной нахальной бездомной собаки, которую мужчина обнаруживает в кустах у своего дома в один из непогожих вечеров. Анри дает псу кличку Идиот и оставляет у себя, даже не представляя, какие перемены животное принесет в жизнь каждого члена семейства Моэн.

Лента “Моя собака Идиот”, поставленная Иваном Атталем (“Блестяще”, “Нью-Йорк, я люблю тебя”) вышла на экраны в 2019 году. Главную роль в фильме исполнил сам режиссер, а компанию ему составили Шарлотта Генсбур, Бен Атталь, Адель Вим, Пабло Венсаль, Панайотис Паскот и Эрик Руф.

Фильм поставлен по сценарию, который, в свою очередь, основан на одноименном рассказе Джона Фанте, кумира Чарлза Буковски. Фанте был болен диабетом и полностью ослеп, но продолжал писать до конца своей жизни: записывать произведения ему помогала супруга Джойс. Рассказ “Моя собака Идиот” вошел в повесть West of Rome, изданную в 1986 году, уже после смерти автора.

В конце 1990-х годов планировалось, что за экранизацию рассказа Джона Фанте возьмется знаменитый французский комедиограф Клод Берри, съемки пройдут в Соединенных Штатах, а главную роль сыграет Питер Фальк (“Коломбо”). Берри сомневался в достаточном для проекта знании английского и предложил Ивану Атталю стать режиссером вместо него. Затем производство было на долгое время поставлено на паузу, и только в 2019 году Атталь смог наконец снять картину, но действие было перенесено во Францию.

Пес Идиот – неаполитанский мастиф.

Роль жены главного героя Сесиль Моэн сыграла Шарлотта Генсбур – супруга Ивана Атталя. На момент выхода фильма Иван и Шарлотта отметили 29 лет совместной жизни, у пары есть трое детей – Бен, который сыграл Рафаэля Моэна в фильме, Элис и Джо.

Съемки проходили в Биаррице, Арканге, Бидар, Гетари и Андай во Франции.

Премьера фильма состоялась 20 августа 2019 года в рамках программы Французского кинофестиваля в Ангулеме. 30 октября 2019 года картину выпустила в прокат компания StudioCanal.

Название “Моя собака идиот” рифмуется с названием другой кинокартины Ивана Атталя – “Моя жена – актриса” (2001), главную роль в которой также сыграла жена Атталя Шарлотта Генсбур. Вместе с лентой “Они поженились, и у них было много детей” эти два фильма составляют своеобразную трилогию, которая показывает самые различные аспекты семейной жизни и охватывает практически два десятилетия творческого тандема Атталя и Генсбур.

Перед выходом фильма на российские экраны кинопрокатная компания “ПРОвзгляд” запустила необычную промо-кампанию в Санкт-Петербурге: по всему центру города развесили объявления “Потерян хозяин”, якобы поданные собаками самых разных пород. По QR-коду, размещенному на объявлениях, можно было получить список dog friendly заведений, узнать интересные факты о собаках, а также адреса баров с фирменными коктейлями, созданными специально к выходу картины “Моя собака Идиот”. Кроме того, определенный процент от выручки с продажи билетов на кинопоказы отчислялся на нужды приюта для животных.

Писатель Анри переживает, кажется, все кризисы сразу — пропало вдохновение, не ладятся отношения с женой, не получается прийти ко взаимопониманию с выросшими детьми. Но когда Анри завязывает уморительную дружбу с наглой бездомной собакой, у него появляется шанс начать все заново.

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 февраля 2020
Премьера онлайн 22 ноября 2020
Премьера в мире 30 октября 2019
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Иван Атталь
Иван Атталь
В ролях
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Иван Атталь
Иван Атталь
Паскаль Арбийо
Паскаль Арбийо
Адель Висмес
Адель Висмес
Эрик Руф
Эрик Руф
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про животных Фильмы про животных
Фильмы про собак Фильмы про собак
Фильмы про знакомства Фильмы про знакомства
Фильмы про лето Фильмы про лето
Постер фильма Моя собака Идиот 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Иван Атталь и Шарлотта Генсбург снова оказываются в объективе вдвоем, да еще и пригласив своего сына Бена Атталя. К достаточно знакомой для самого режиссера теме о взаимоотношениях между людьми подключается классический антураж family dynamic, но еще и с собакой. В таком случае, если есть желание преодолеть все симптомы кризиса среднего возраста, лучше обращаться к французам или просто завести наглого слюнявого пса. Моя собака Идиот  Писатель Анри переживает кризис, как…
Читать
tanita_ru 6 марта 2020, 12:44
Я не согласна с одним моментом в рецензии, да и в самом фильме он тоже озаучивается от лица главного героя, и я с ним не согласна. Анри не выгнал… Читать дальше…
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Моя собака Идиот»: 7 лучших фильмов с участием четвероногих друзей 27 февраля в российский прокат выходит французская драмеди «Моя собака Идиот». Писатель Анри написал гениальный роман 20 лет тому назад, а в настоящее время страдает от творческого кризиса и тратит свое время на создание дурацких сценариев и таких же рассказов. Дети его уже не считают достойным человеком, а жена выживает в такой семье только благодаря антидепрессантам и алкоголю. Анри мечтает о Риме, свободе, блондинках и просто молодости, а не об этой бытовухе, в которой он погряз. В одну дождливую ночь в кустах у его дома вдалеке от Парижа он встречает большую, вонючую, слюнявую и, главное, наглую собаку. В общем, настоящее альтер-эго самого героя, но только с лапами. К премьере мы решили вспомнить лучшие или просто знаковые фильмы, где четвероногие друзья скрашивали жизнь неотесанным хозяевам.
Написать
25 февраля 2020 15:31
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Приложение киноафиши