Моя собака Идиот, 2019

Фильм поставлен по сценарию, который, в свою очередь, основан на одноименном рассказе Джона Фанте, кумира Чарлза Буковски. Фанте был болен диабетом и полностью ослеп, но продолжал писать до конца своей жизни: записывать произведения ему помогала супруга Джойс. Рассказ “Моя собака Идиот” вошел в повесть West of Rome, изданную в 1986 году, уже после смерти автора.

В конце 1990-х годов планировалось, что за экранизацию рассказа Джона Фанте возьмется знаменитый французский комедиограф Клод Берри, съемки пройдут в Соединенных Штатах, а главную роль сыграет Питер Фальк (“Коломбо”). Берри сомневался в достаточном для проекта знании английского и предложил Ивану Атталю стать режиссером вместо него. Затем производство было на долгое время поставлено на паузу, и только в 2019 году Атталь смог наконец снять картину, но действие было перенесено во Францию.

Пес Идиот – неаполитанский мастиф.

Роль жены главного героя Сесиль Моэн сыграла Шарлотта Генсбур – супруга Ивана Атталя. На момент выхода фильма Иван и Шарлотта отметили 29 лет совместной жизни, у пары есть трое детей – Бен, который сыграл Рафаэля Моэна в фильме, Элис и Джо.

Съемки проходили в Биаррице, Арканге, Бидар, Гетари и Андай во Франции.

Премьера фильма состоялась 20 августа 2019 года в рамках программы Французского кинофестиваля в Ангулеме. 30 октября 2019 года картину выпустила в прокат компания StudioCanal.

Название “Моя собака идиот” рифмуется с названием другой кинокартины Ивана Атталя – “Моя жена – актриса” (2001), главную роль в которой также сыграла жена Атталя Шарлотта Генсбур. Вместе с лентой “Они поженились, и у них было много детей” эти два фильма составляют своеобразную трилогию, которая показывает самые различные аспекты семейной жизни и охватывает практически два десятилетия творческого тандема Атталя и Генсбур.

Перед выходом фильма на российские экраны кинопрокатная компания “ПРОвзгляд” запустила необычную промо-кампанию в Санкт-Петербурге: по всему центру города развесили объявления “Потерян хозяин”, якобы поданные собаками самых разных пород. По QR-коду, размещенному на объявлениях, можно было получить список dog friendly заведений, узнать интересные факты о собаках, а также адреса баров с фирменными коктейлями, созданными специально к выходу картины “Моя собака Идиот”. Кроме того, определенный процент от выручки с продажи билетов на кинопоказы отчислялся на нужды приюта для животных.