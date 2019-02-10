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2040: Будущее ждёт 2040: Будущее ждёт
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2040

2040: Будущее ждёт, 2019

2019 / Австралия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Утопический фильм повествует о мире недалекого будущего, условиях, которые настигнут планету через двадцать лет. Большинство людей мрачно рисует предстоящие Земле годы. Дэймон Гамо решил отойти от привычных представлений и изложить свое видение ситуации, где планета выглядит, словно большой особняк: океан в ванной, ледники в холодильнике. Фильм построен в виде послания к маленькому ребенку.

  • Дэймон Гамо оформил киноленту как письмо к своей четырехлетней дочке, которой он хотел бы оставить здоровую Землю, и намеренно использовал максимально легкий язык.
  • Фильм полностью снимался в Австралии.
  • Режиссер фильма стал также его продюсером и исполнил главную роль.
  • Основа фильма – демонстрация эффективных технологий сохранения природы и окружающей среды. Если применять их, к 2040 году экологическая ответственность поколения даст плоды и изменит ситуацию к лучшему.
  • Дочке Дэймона в 2040 году исполнится 21 год.
  • На фестивале молодежного фильма в Аделаиде режиссер получил награду жюри. Также приза удостоился композитор киноленты.
  • Кинокомпания была номинирована на австралийскую продюсерскую премию.

Вы когда-нибудь задумывались: как может выглядеть жизнь на планете через 20 лет? Представьте, если бы мы использовали лучшие открытия и технологии и решили существующие проблемы? Все зависит только от нас. Загляните в новым мир сейчас.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 20 февраля 2020
Премьера онлайн 7 января 2020
Премьера в мире 10 февраля 2019
Возраст 6+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Дэймон Гамо
В ролях
Дэймон Гамо
Ева Лаззеро
Зои Гамо
Линда МакКончи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 2040: Будущее ждёт 2 постера
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2040: Будущее ждёт
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саундтрек фильма 2040: Будущее ждёт
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