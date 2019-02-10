2040: Будущее ждёт, 2019

Утопический фильм повествует о мире недалекого будущего, условиях, которые настигнут планету через двадцать лет. Большинство людей мрачно рисует предстоящие Земле годы. Дэймон Гамо решил отойти от привычных представлений и изложить свое видение ситуации, где планета выглядит, словно большой особняк: океан в ванной, ледники в холодильнике. Фильм построен в виде послания к маленькому ребенку.
Вы когда-нибудь задумывались: как может выглядеть жизнь на планете через 20 лет? Представьте, если бы мы использовали лучшие открытия и технологии и решили существующие проблемы? Все зависит только от нас. Загляните в новым мир сейчас.