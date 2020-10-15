Бараны, 2020

История двух враждующих братьев-фермеров из Австралии, которым необходимо объединиться ради общего дела.

В далекой Западной Австралии два брата по имени Колин (Сэм Нил) и Лес (Майкл Кейтон) находятся в состоянии постоянной войны. У каждого из них отдельные стада баранов, которые происходят от ценной родословной их семьи. Уже много лет их животные получают звание «Баран года» в местном турнире. Двое мужчин работают бок о бок, но при этом словно находятся в совершенно разных мирах. Колин более приветливый и разумный парень со знанием своего дела. Он смотрит на свой скот с любовью и почтением, буквально говоря им каждый день, какие они красивые. Второй брат, Лес, совершенно не похож на Колина. Он привык быть резким в общении, у него нет терпения, к тому же он склонен к одиночным посиделкам с выпивкой.

Когда у призового барана Леса внезапно диагностируют редкую и смертельную болезнь, власти города приказывают очистить долину от баранов. Администрация постановила, что каждая овца на ферме должна быть убита ради скорейшего предотвращения распространения болезни. Для упрямых братьев это означает не только потерю средств к существованию, но и потенциальный конец их многолетнему семейному делу. В то время как Колин пытается незаметно перехитрить власть имущих, Лес выбирает в качестве своего оружия неконтролируемый гнев. Братьям необходимо объединить усилия, чтобы суметь спасти любимое дело. Но могут ли враждующие Колин и Лес так легко забыть о своих давних разногласиях, получить шанс вновь соединить свою семью, спасти стадо баранов от смерти и сохранить честь общей родословной?