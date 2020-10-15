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Бараны, 2020

2020 / Австралия
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Австралийская комедия о вражде двух братьев.
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История двух враждующих братьев-фермеров из Австралии, которым необходимо объединиться ради общего дела.

В далекой Западной Австралии два брата по имени Колин (Сэм Нил) и Лес (Майкл Кейтон) находятся в состоянии постоянной войны. У каждого из них отдельные стада баранов, которые происходят от ценной родословной их семьи. Уже много лет их животные получают звание «Баран года» в местном турнире. Двое мужчин работают бок о бок, но при этом словно находятся в совершенно разных мирах. Колин более приветливый и разумный парень со знанием своего дела. Он смотрит на свой скот с любовью и почтением, буквально говоря им каждый день, какие они красивые. Второй брат, Лес, совершенно не похож на Колина. Он привык быть резким в общении, у него нет терпения, к тому же он склонен к одиночным посиделкам с выпивкой.

Когда у призового барана Леса внезапно диагностируют редкую и смертельную болезнь, власти города приказывают очистить долину от баранов. Администрация постановила, что каждая овца на ферме должна быть убита ради скорейшего предотвращения распространения болезни. Для упрямых братьев это означает не только потерю средств к существованию, но и потенциальный конец их многолетнему семейному делу. В то время как Колин пытается незаметно перехитрить власть имущих, Лес выбирает в качестве своего оружия неконтролируемый гнев. Братьям необходимо объединить усилия, чтобы суметь спасти любимое дело. Но могут ли враждующие Колин и Лес так легко забыть о своих давних разногласиях, получить шанс вновь соединить свою семью, спасти стадо баранов от смерти и сохранить честь общей родословной?

 

Фильм «Бараны» является переосмыслением одноименного исландского драматического фильма режиссера Гримура Хаконарсона. Исландская картина стала лучшей в категории «Особый взгляд Каннского кинофестиваля» в 2015 году.

Австралийскую картину снял режиссер Джереми Симс, создавший сериалы «Доктор, доктор», «Место, что домом зовется» и «Спецотдел по спасению». «Бараны» его пятая полнометражная работа.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале CinefestOZ 27 августа 2020 года.

За сценарий «Баранов» взялся Жюль Дункан, для которого фильм стал дебютной работой в качестве сценариста. Жюль Дункан — бывший тележурналист региональной сети GWN. Хотя фильм основан на одноименной исландской ленте, режиссер Джереми Симс и сценарист Жюль Дункан добросовестно переделывают оригинальную работу. 

 Режиссер Джереми Симс подчеркнул различия между двумя фильмами, отметив, что австралийская версия представляет собой «полное переосмысление оригинала». В фильме Симс воссоединяется со звездой Майклом Кейтоном и несколькими членами съемочной группы из его предыдущей картины «Дарвин — конечная остановка». «Бараны» также представляют собой первое сотрудничество между актерами Майклом Кэйтоном и Сэмом Ниллом после австралийского сериала 1976 года «Семья Салливан».

Съемки начались 1 октября 2018 года и проходили в Маунт-Баркер, небольшом фермерском городке с населением менее 2000 жителей.

В постановке участвовало несколько овец Дорсет-Хорн (Рогатый дорсет). Это редкая порода овец, которая находится под угрозой исчезновения. Порода известна своими отчетливо изогнутыми рогами.

Упертый Колин и упрямый Лес – братья-фермеры. Они работают бок о бок, но не разговаривают друг с другом вот уже лет сорок. Из поколения в поколение их семья разводила баранов, которые не раз завоевывали почетное звание «Баран года». Но однажды баран Леса заболел, и власти постановили забить все стадо. Братья сделают все, чтобы спасти честь семьи и своих баранов, но как тут можно действовать молча?..

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 декабря 2020
Премьера онлайн 1 января 2021
Премьера в мире 15 октября 2020
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джереми Симс
Джереми Симс
В ролях
Сэм Нил
Сэм Нил
Майкл Кейтон
Майкл Кейтон
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Ашер Кедди
Ашер Кедди
Хейли МакЭлхинни
Хейли МакЭлхинни
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Бараны
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Два австралийских брата-фермера, Колин (Сэм Нил) и Лес (Майкл Кейтон), всю жизнь разводят овец. Когда-то у них было единое семейное хозяйство, но оно давно разделено: братья в ссоре и много лет не разговаривают друг с другом, хотя и живут по соседству. На местной ярмарке баран, выращенный Лесом, получает титул лучшего в округе. Но радоваться победе его хозяин будет недолго. Вскоре у барана найдут опасное заболевание, и всем фермерам общины прикажут забить скот. Один из братьев не подчинится…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сэм Нил, Майкл Кейтон и овечки в трейлере фильма «Бараны» Ремейк одноименной исландской ленты, которая выдвигалась на «Оскар».
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22 декабря 2020 13:34
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