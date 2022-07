Дерево желаний, 2019

Опоссума Ярра озвучил известный британский стэндап-комик Росс Ноубл. Помимо живых выступлений и работы на телевидении, он прославился ролями в фильмах ужасов «Швы», «Круг» и «Проклятие Хопвелл». Таким образом, «Дерево желаний» — дебют шоумена в анимации.

Первый опыт работы Рикарда Куссо на большом экране, а также его дебют в качестве режиссера. До этого молодой постановщик работал на телевидении. Например, он озвучил сразу нескольких мужских персонажей в анимационном мини-сериале Crafty Kingdom 2017 года.

Куссо не только руководил постановкой, но и подарил голос жабе Августу.

«Дерево желаний» создан на студии анимации Like a Photon Creative и является первым мультфильмом в запланированной франшизе Tales From The Sanctuary City. Премьера сиквела Combat Wombat прошла осенью 2020 года, а выход третьей части под названием Daisy Quokka: World's Scariest Animal намечен на 2021 год. Согласно данным продюсеров, проект стал самым успешным за всю историю австралийской мультипликации, а международные продажи достигли сотни стран мира, включая Германию, Англию и Испанию.

Премьера мультфильма состоялась 5 октября 2019 года на Международном кинофестивале в Брисбене.

По словам авторов, они стремились сделать «Древо желаний» не только развлекательным, но и познавательным. В частности, одной из ключевых тем сюжета стала проблема экологии.

Благодаря международному успеху первой части к работе над триквелом удалось привлечь звезд уровня Сэма Нила («Парк юрского периода», «Одержимая») и Энгаури Райс («Человек-паук: Вдали от дома», «Славные парни»).