Дерево желаний, 2019

Добро пожаловать в Заповедный город, где растет волшебное дерево, способное исполнять любые желания. Сюда добирается маленький опоссум, мечтающий побывать в далеких краях, где царит вечная зима. Но исполнение заветной мечты оборачивается катастрофой для целого поселения. Чтобы вернуть все на свои места, зверьку предстоит отправиться в опасное приключение в компании верных друзей!
Керри — непоседливая девочка-опоссум, проживающая в живописном лесу. Как и все дети, она обожает Рождество. Но здесь круглый год стоит жаркая погода, а снег отродясь не выпадал. Мечтая ощутить дух праздника, она отправляется на поиски редкого цветка, скрывающегося на Дереве желаний. Заполучив магическое растение, Керри произносит заветную просьбу вслух, не подозревая, к чему это приведет.
Своими действиями она невольно вызывает в городе глобальные климатические изменения. В некогда процветавшем тропическом лесу наступают вечные морозы, а знаменитое дерево оказывается в шаге от смерти. Если ничего не предпринять, сотни зверьков лишатся своего дома.
Но не стоит отчаиваться, ведь из любой ситуации всегда можно найти выход. Руку помощи протягивает мудрец Ярра, который отправляет Керри и ее сестру Пьетру в путешествие на край света. Опоссумам предстоит отыскать способ обернуть время вспять. Для этого им придется проявить смекалку и отвагу. На пути к цели парочка противостоит диким хищникам, заводит новых друзей, а также сталкивается с огромным призрачным медведем. Чем завершится этот невероятный поход?
Опоссума Ярра озвучил известный британский стэндап-комик Росс Ноубл. Помимо живых выступлений и работы на телевидении, он прославился ролями в фильмах ужасов «Швы», «Круг» и «Проклятие Хопвелл». Таким образом, «Дерево желаний» — дебют шоумена в анимации.
Первый опыт работы Рикарда Куссо на большом экране, а также его дебют в качестве режиссера. До этого молодой постановщик работал на телевидении. Например, он озвучил сразу нескольких мужских персонажей в анимационном мини-сериале Crafty Kingdom 2017 года.
Куссо не только руководил постановкой, но и подарил голос жабе Августу.
«Дерево желаний» создан на студии анимации Like a Photon Creative и является первым мультфильмом в запланированной франшизе Tales From The Sanctuary City. Премьера сиквела Combat Wombat прошла осенью 2020 года, а выход третьей части под названием Daisy Quokka: World's Scariest Animal намечен на 2021 год. Согласно данным продюсеров, проект стал самым успешным за всю историю австралийской мультипликации, а международные продажи достигли сотни стран мира, включая Германию, Англию и Испанию.
Премьера мультфильма состоялась 5 октября 2019 года на Международном кинофестивале в Брисбене.
По словам авторов, они стремились сделать «Древо желаний» не только развлекательным, но и познавательным. В частности, одной из ключевых тем сюжета стала проблема экологии.
Благодаря международному успеху первой части к работе над триквелом удалось привлечь звезд уровня Сэма Нила («Парк юрского периода», «Одержимая») и Энгаури Райс («Человек-паук: Вдали от дома», «Славные парни»).
Маленькая опоссум Керри мечтает встретить Рождество со снегом, ведь именно это создает настоящий дух праздника, уютную атмосферу и непередаваемый детский восторг! Благо, рядом есть Дерево, которое умеет исполнять желания. Нужно только найти цветок и проговорить то, чего ты хочешь. Все очень просто, но что-то пошло не так - и все вокруг замерзло, а само Дерево оказалось при смерти. Теперь Керри должна во что бы то ни стало исправить то, что наделала.