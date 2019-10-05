Дерево желаний, 2019

Добро пожаловать в Заповедный город, где растет волшебное дерево, способное исполнять любые желания. Сюда добирается маленький опоссум, мечтающий побывать в далеких краях, где царит вечная зима. Но исполнение заветной мечты оборачивается катастрофой для целого поселения. Чтобы вернуть все на свои места, зверьку предстоит отправиться в опасное приключение в компании верных друзей!

Керри — непоседливая девочка-опоссум, проживающая в живописном лесу. Как и все дети, она обожает Рождество. Но здесь круглый год стоит жаркая погода, а снег отродясь не выпадал. Мечтая ощутить дух праздника, она отправляется на поиски редкого цветка, скрывающегося на Дереве желаний. Заполучив магическое растение, Керри произносит заветную просьбу вслух, не подозревая, к чему это приведет.

Своими действиями она невольно вызывает в городе глобальные климатические изменения. В некогда процветавшем тропическом лесу наступают вечные морозы, а знаменитое дерево оказывается в шаге от смерти. Если ничего не предпринять, сотни зверьков лишатся своего дома.

Но не стоит отчаиваться, ведь из любой ситуации всегда можно найти выход. Руку помощи протягивает мудрец Ярра, который отправляет Керри и ее сестру Пьетру в путешествие на край света. Опоссумам предстоит отыскать способ обернуть время вспять. Для этого им придется проявить смекалку и отвагу. На пути к цели парочка противостоит диким хищникам, заводит новых друзей, а также сталкивается с огромным призрачным медведем. Чем завершится этот невероятный поход?