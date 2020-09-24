Упс... Приплыли!, 2020

Продолжение одного из главных мультипликационных хитов 2015 года «Упс… Ной уплыл!». Зрители узнают, как сложилась судьба представителей животного мира, очутившихся на борту огромного ветхозаветного ковчега.

С тех пор как Ной сконструировал судно, вмещающее сотни пассажиров, прошло полгода. Пережив Великий потоп, звери продолжают рассекать по бескрайним просторам океана, покрывшего всю поверхность земли. Казалось, что самое страшное позади и уже совсем скоро они найдут новый дом. Однако берега на горизонте как не было, так и нет, в то время как обстановка в ковчеге накаляется. Несмотря на договоренность, согласно которой хищники не станут нападать на травоядных, отсутствие пищи и постоянные разногласия внутри коллектива порождают косые взгляды. Наружу всплывают давние обиды, усугубляющие и без того плачевную ситуацию. Спасти непохожих существ, по воле случая оказавшихся в одной лодке, может лишь настоящее чудо. И оно происходит.

В дело вмешиваются детеныш гнездовика Финни и его верная подруга Леа. Оказавшись за бортом, дуэт находит райский остров, где есть все необходимое. Сообщив о своем открытии экипажу, звери направились в сторону суши, предвкушая начало беззаботной жизни. Но им и в голову не могло прийти, что территория занята другими животными, не желающими делиться собственностью с чужаками.

Между поселенцами и незваными гостями нарастает конфликт. Чтобы обрести место под солнцем, травоядные и хищники должны закопать топор войны и объединиться для решения общей проблемы.