Упс... Приплыли!, 2020

Продолжение одного из главных мультипликационных хитов 2015 года «Упс… Ной уплыл!». Зрители узнают, как сложилась судьба представителей животного мира, очутившихся на борту огромного ветхозаветного ковчега.
С тех пор как Ной сконструировал судно, вмещающее сотни пассажиров, прошло полгода. Пережив Великий потоп, звери продолжают рассекать по бескрайним просторам океана, покрывшего всю поверхность земли. Казалось, что самое страшное позади и уже совсем скоро они найдут новый дом. Однако берега на горизонте как не было, так и нет, в то время как обстановка в ковчеге накаляется. Несмотря на договоренность, согласно которой хищники не станут нападать на травоядных, отсутствие пищи и постоянные разногласия внутри коллектива порождают косые взгляды. Наружу всплывают давние обиды, усугубляющие и без того плачевную ситуацию. Спасти непохожих существ, по воле случая оказавшихся в одной лодке, может лишь настоящее чудо. И оно происходит.
В дело вмешиваются детеныш гнездовика Финни и его верная подруга Леа. Оказавшись за бортом, дуэт находит райский остров, где есть все необходимое. Сообщив о своем открытии экипажу, звери направились в сторону суши, предвкушая начало беззаботной жизни. Но им и в голову не могло прийти, что территория занята другими животными, не желающими делиться собственностью с чужаками.
Между поселенцами и незваными гостями нарастает конфликт. Чтобы обрести место под солнцем, травоядные и хищники должны закопать топор войны и объединиться для решения общей проблемы.
Режиссерами мультфильма выступили Тоби Генкель («Тор: Легенда викингов», «Трио в перьях») и Шон МакКормак («Пришельцы в доме»), работавшие над предыдущей частью.
В анимационном фильме звучит песня Stand For Hope, написанная композитором Эмер Нун. В начале 2020 года она попала в заголовки международных новостей, став первой женщиной, дирижировавшей оркестром на церемонии вручения премии «Оскар».
Нун уже работала в дуэте со вторым композитором Крэйгом Стюартом Гарфинклом («Клан Сопрано», «Офис») над драмами «Убирайся, если сможешь» Терренса Дж. Мартина и «Здесь темно» Адама Коплана.
Производством занималась британская студия анимации Moetion Films Ltd., известная по работе над мультипликацией «Нико: Путь к звездам», при содействии GMIT Cluain Mhuire. Создатели стремились разработать проект высокого уровня, ни в чем не уступающий американским аналогам от «DreamWorks». Особое внимание было уделено детализации таких технически сложных элементов, как мех птиц.
Обе части созданы под влиянием от классической франшизы «Ледниковый период».
В первом мультфильме роль Финни озвучивал Каллум Малони, но во второй части актера заменил Макс Кэролан. Из проекта также выбыл голливудский ветеран Мартин Шин («Апокалипсис сегодня», «Отступники»), воплотивший образ Льва.
Над сценарием работали авторы оригинала Ричи Конрой и Марк Ходкинсон. За плечами дуэта такие небезызвестные мультфильмы, как «Просто Норман», «Школа вампиров», «Зомби отель» и «Таинственный портал».
В озвучке принимала участие победительница конкурса «Я знаменитость… вытащи меня отсюда» (2020) Джованна Флетчер.
После 147 дней в открытом море дела на ковчеге не очень: запасы еды заканчиваются, хищники начинают жадно посматривать на травоядных, а земля так и не показалась. Но все меняет случай. Нечаянно оказавшись за бортом, Финни и Леа обнаруживают райский остров, на котором всем нашлось бы место. Осталось только спросить, что по этому поводу думают обитатели этого острова…