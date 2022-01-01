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Фильмы про природу
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Фильмы про природу

Все 32 Онлайн
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Во власти стихии
Во власти стихии
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7.0
драма
2018, США
Затерянные во льдах
Затерянные во льдах
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7.0
драма
2018, Исландия
Акварель
Акварель
6.0
документальный
2018, Великобритания / Дания
Хранители Алтая
Хранители Алтая
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7.0
документальный
2018, Россия
Ограбление в ураган
Ограбление в ураган
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6.0
боевик, триллер
2017, США
Ветреная река
Ветреная река
7.0
триллер
2017, США / Великобритания / Канада
Земля: Один потрясающий день
Земля: Один потрясающий день
8.0
документальный, семейный
2017, Великобритания
Синяя бездна
Синяя бездна
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5.0
триллер
2016, Великобритания
Тюльпанная лихорадка
Тюльпанная лихорадка
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7.0
исторический, мелодрама
2016, Великобритания / США
Альдабра: Путешествие к таинственному острову
Альдабра: Путешествие к таинственному острову
7.0
семейный, документальный
2016, Чехия
Красная черепаха
Красная черепаха
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7.0
анимация
2016, Франция
Возвращение на остров Ним
Возвращение на остров Ним
5.0
приключения, комедия, семейный
2013, Австралия
Земля медведей
Земля медведей
7.0
документальный
2013, Франция
Амазония: инструкция по выживанию
Амазония: инструкция по выживанию
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, документальный
2013, Франция / Бразилия
Однажды в лесу
Однажды в лесу
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7.0
документальный
2013, США / Франция
Наша Земля: Наши океаны 3D
Наша Земля: Наши океаны 3D
0.0
документальный
2013, Германия
Звери дикого Юга
Звери дикого Юга
7.0
драма
2012, США
В белом плену
В белом плену
5.0
исторический, драма, военный, боевик
2012, Швеция / Норвегия
Проект
Проект "Динозавр"
7.0
триллер, фантастика, приключения
2012, Великобритания
Робинзон Крузо: Предводитель пиратов
Робинзон Крузо: Предводитель пиратов
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6.0
семейный, приключения, анимация
2012, Уругвай / Аргентина / Чили
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Иногда надоедает смотреть на примерно одни и те же сюжеты о мечущихся со своими проблемами людях, и возникает потребность в чем-то более спокойном, умиротворяющем и медитативном. А существует ли что-то более расслабляющее, чем природа?

Документальное кино о природе, часто совсем лишенное людей, оставляет зрителя наедине не столько с миром на экране, сколько с самим собой. Саундтреки таких фильмов — пение птиц, тихий шорох листвы, шум воды. Для жителя большого города, где зелени становится все меньше, скучающего по просторам природы, такие фильмы станут панацеей.

Художественные фильмы о природе часто превращаются в картины о выживании, и лес, ледяная пустыня или скалистые горы становятся главным врагом человека. Герой либо осознает их величие и то, что они были здесь задолго до него и никуда не денутся через много лет после, или понапрасну пытается бороться с природой, что часто заканчивается для него плачевно.

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