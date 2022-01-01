Иногда надоедает смотреть на примерно одни и те же сюжеты о мечущихся со своими проблемами людях, и возникает потребность в чем-то более спокойном, умиротворяющем и медитативном. А существует ли что-то более расслабляющее, чем природа?

Документальное кино о природе, часто совсем лишенное людей, оставляет зрителя наедине не столько с миром на экране, сколько с самим собой. Саундтреки таких фильмов — пение птиц, тихий шорох листвы, шум воды. Для жителя большого города, где зелени становится все меньше, скучающего по просторам природы, такие фильмы станут панацеей.

Художественные фильмы о природе часто превращаются в картины о выживании, и лес, ледяная пустыня или скалистые горы становятся главным врагом человека. Герой либо осознает их величие и то, что они были здесь задолго до него и никуда не денутся через много лет после, или понапрасну пытается бороться с природой, что часто заканчивается для него плачевно.

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