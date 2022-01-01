Люди делятся на жертв и их преследователей. Одни дают отпор недоброжелателям, другие могут надеяться лишь на помощь окружающих. Однако в стрессовых ситуациях большинство людей способны на невероятные поступки. И жертва рано или поздно может превратиться в того, кто ее преследовал.

Пять лучших фильмов про жертв

Главные герои подборки оказались не в то время и не в том месте. Их преследователи – жестокие и беспощадные люди, которые следуют лишь собственным целям. У их жертв есть только один шанс остаться в живых. Но для этого им придется собрать в кулак всю силу воли. Один неверный шаг – и они обречены.

Человек-невидимка

Научно-фантастический фильм взял за основу классический роман Герберта Уэллса лишь частично. В центре повествования – молодая девушка Сесилия. С трудом ей удается сбежать от деспотичного миллионера-ученого Эдриана, который держал ее взаперти в собственном доме. Девушка пытается вернуться к нормальной жизни, когда узнает о смерти бывшего возлюбленного. В завещании он оставил ей несколько миллионов долларов. Однако вскоре главная героиня начинает понимать, что Эдриан лишь инсценировал собственную смерть.

Гениальный ученый создал костюм невидимки, чтобы преследовать девушку.

Прочь

Сатирическая лента стала дебютной режиссерской работой для актера Джордана Пила. Независимый триллер заработал более 250 млн. долларов в прокате при бюджете в 4 млн. Картина рассказывает о межрасовых отношениях молодой пары – темнокожего фотографа Криса и его белой девушки. Они отправляются в поместье родителей Роуз, чтобы ближе познакомиться с ними. Сначала главному герою все кажется нормальным, но в первую же ночь мать девушки гипнотизирует его, заставив бросить курить. Вскоре на вечеринку в дом приезжают многочисленные гости. Все они проявляют странный интерес к Крису, который понимает, что здесь что-то не так.

Поворот не туда

Классический молодежный хоррор положил начало целому циклу фильмов о каннибалах. Компания друзей, путешествующих по стране, попадает в аварию в лесах Западной Вирджинии. Крис, опаздывающий на собеседование, врезается в их автомобиль. Обе машины сильно повреждены, поэтому молодые люди решаются пешком отправиться на поиски помощи. На опушке они находят подозрительную хижину, а в ней – человеческие останки.

Уже давно на этой территории промышляют несколько мутантов-каннибалов, которые стремятся добраться до каждого живого человека в округе.

Комната

Главная роль в этой драме принесла Бри Ларсон первый «Оскар» в карьере. Она воплотила образ Джой – девушки, которую еще в молодости похитил маньяк. Несколько лет он держал ее взаперти в одной комнате. За это время главная героиня родила похитителю ребенка. Она ничего не рассказывает мальчику о внешнем мире и говорит, что реальна только комната. И за ее пределами ничто не существует. Но однажды им приходится решиться на побег. Обманом Джек выбирается на волю и помогает освободить свою мать. Однако их испытания еще не завершены. Ведь мир, который находится за пределами знакомой комнаты, им обоим кажется абсолютно чужим.

Джон Уик – 2

Этого персонажа в исполнении Киану Ривза мало кто может счесть жертвой. Но в этой части именно на него открыли охоту многочисленные киллеры. Бывший убийца уже давно отошел от дел и теперь мечтает только о спокойной старости. Однако в гости к нему приезжает Сантино – старый знакомый, благодаря которому Джон когда-то смог добиться невероятного почета в криминальном мире. Он просит расправиться с его сестрой, возглавившей мафиозную структуру. Главный герой не вправе отказать, ведь иначе он нарушит священный для всех киллеров негласный кодекс.