Пустошь тьмы и зла, 2020

На небольшой ферме, находящейся в отдалении от всего цивилизованного мира, творится что-то страшное. Сначала при загадочных обстоятельствах погибает местный фермер, затем его супруга неожиданно для всех совершает самоубийство. Оставшиеся жители дома один за другим вынуждены встретиться с тьмой.
Для режиссера и сценариста «Пустоши тьмы и зла» Брайана Бертино этот фильм является четвертой работой. Примечательно, что Бертино занимается преимущественно жанром хоррор. В 2015 году он выступил продюсером картины «Февраль» Оза Перкинса. Главную женскую роль в «Пустоши тьма и зла» сыграла американская актриса Марин Айрлэнд, знакомая многим по ролям в «Ирландце» Мартина Скорсезе и «Любой ценой» Дэвида Маккензи. В фильме также сыграл Майкл Эббот-младший, известный по ленте «Мад» и нетфликсовскому сериалу «Сорвиголова».
Горе охватило большую семью, проживающую на уединенной ферме. Глава дома медленно умирает по необъяснимым причинам. Все его родственники собираются вместе, чтобы как следует оплакать отца, мужа и брата, а также увидеть его в последний раз. Однако уже через несколько дней супруга покойного совершает самоубийство. Семья вновь собирается на похороны, еще не понимая, что в скором времени каждого из них постигнет страшная участь.
Мировая премьера «Пустоши тьмы и зла» прошла на Международном фестивале Fantasia 28 августа 2020 года.
Дистрибьютором картины в США выступила компания RLJE Films.
Изначально планировалось, что лента будет показана на фестивале Tribeca в Нью-Йорке, однако мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.
«Пустошь тьмы и зла» получила преимущественно положительные отзывы кинокритиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes собрала более 90%.
Хронометраж фильма составляет всего 93 минуты.
Съемки проходили на территории штата Техас, США, в апреле 2019 года.
Уединённая ферма неприметного сельского городка. После загадочной смерти мужчины при таинственных обстоятельствах кончает жизнь самоубийством жена покойного. Семья собирается, чтобы оплакать умерших. Вскоре наступает темнота, наполненная кошмарами наяву и растущим чувством зловещего, овладевающим всей семьей