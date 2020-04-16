Пустошь тьмы и зла, 2020

На небольшой ферме, находящейся в отдалении от всего цивилизованного мира, творится что-то страшное. Сначала при загадочных обстоятельствах погибает местный фермер, затем его супруга неожиданно для всех совершает самоубийство. Оставшиеся жители дома один за другим вынуждены встретиться с тьмой.

Для режиссера и сценариста «Пустоши тьмы и зла» Брайана Бертино этот фильм является четвертой работой. Примечательно, что Бертино занимается преимущественно жанром хоррор. В 2015 году он выступил продюсером картины «Февраль» Оза Перкинса. Главную женскую роль в «Пустоши тьма и зла» сыграла американская актриса Марин Айрлэнд, знакомая многим по ролям в «Ирландце» Мартина Скорсезе и «Любой ценой» Дэвида Маккензи. В фильме также сыграл Майкл Эббот-младший, известный по ленте «Мад» и нетфликсовскому сериалу «Сорвиголова».

Горе охватило большую семью, проживающую на уединенной ферме. Глава дома медленно умирает по необъяснимым причинам. Все его родственники собираются вместе, чтобы как следует оплакать отца, мужа и брата, а также увидеть его в последний раз. Однако уже через несколько дней супруга покойного совершает самоубийство. Семья вновь собирается на похороны, еще не понимая, что в скором времени каждого из них постигнет страшная участь.