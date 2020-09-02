Антебеллум, 2020

С латинского ante bellum переводится как «до войны».

Первая главная роль Жанель Моне в полнометражном фильме.

Незадолго до начала съемок актриса Габури Сидибе ездила в Гану, где посетила несколько фортов, в которых содержались рабы перед их отправкой в Америку.

При создании фильма режиссеры Джерард Буш и Кристофер Ренц вдохновлялись «Ребенком Розмари» и «Изгоняющим дьявола».

Первоначально актер Марке Ричардсон II отказался от роли в фильме, но позже к нему обратилась не знавшая о его отказе Жанель Моне и повторно предложила принять участие в проекте, после чего он согласился.

Для съемок сцен на плантациях были использованы те же самые объективы, что и в фильме 1939 года «Унесенные ветром». Один из режиссеров, Джерард Буш, считает, что это способ исправить стереотипный образ чернокожего населения в фильме тем же «оружием», которым он был создан.

Продюсер Рэймонд Мэнсфилд принимал участие в создании «Прочь», а Шон Маккиттрик — «Прочь» и «Мы», ставших культовыми для жанра хоррора.

Первоначально исполнительница главной роли Жанель Моне хотела отказаться от участия в проекте, так как не была уверена, что сможет справиться с такой эмоционально и физически сложной ролью.

По мнению актрисы Габури Сидибе, снимать хоррор о монстрах и призраках больше неактуально, так как люди перестали их бояться: теперь их пугают проблемы в реальном мире, в том числе любые формы социального неравенства. Она считает, что именно этим — фокусом внимания, переведенным на реальную социальную проблематику, — и объясняется успех фильмов вроде «Прочь» и «Мы».