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Антебеллум Антебеллум
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Antebellum

Антебеллум, 2020

2020 / США
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Фантастический триллер о чернокожей писательнице, переместившуюся во времени и попавшую на плантации на Юге США.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Отважная Иден из XIX века и знающая себе цену Вероника из XXI сольются воедино, чтобы бороться с повсеместным расизмом в США, который не смогло искоренить даже время.

«Антебеллум» выглядит как идейное продолжение «Прочь» и «Мы» Джордана Пила: темы расизма и борьбы с ним здесь также являются центральными. Создатели словно предлагают альтернативную версию голливудской классики «Унесенные ветром». Но рассказывается она не с точки зрения дочки разбогатевшего ирландца, а с точки зрения тех, кого этот самый ирландец угнетал — рабов на хлопковой плантации. Конфедераты и их роль в истории страны здесь, в отличие от «Унесенных ветром», лишена всякой романтики, а жизнь рабов показана со всей жестокостью. 

Иден (Жанель Моне) — рабыня на хлопковой плантации белого богача, которая вынуждена пахать бесчисленное количество часов, параллельно отбиваясь от жестоких надсмотрщиков. Она планирует побег вместе со своими товарищами Илаем (Тонгай Арнольд Чириса) и Джулией (Кирси Клемонс), хотя им и запрещено разговаривать между собой. Тем временем в XXI веке Вероника — успешная правозащитница, занимающаяся проблемами расового и гендерного неравенства, которая уверенно призывает женщин использовать свой голос. Хотя Иден и Веронику разделяют почти два столетия, обе так или иначе оказываются жертвами расизма, и однажды их жизни таинственным образом переплетаются.

 

С латинского ante bellum переводится как «до войны».

Первая главная роль Жанель Моне в полнометражном фильме.

Незадолго до начала съемок актриса Габури Сидибе ездила в Гану, где посетила несколько фортов, в которых содержались рабы перед их отправкой в Америку.

При создании фильма режиссеры Джерард Буш и Кристофер Ренц вдохновлялись «Ребенком Розмари» и «Изгоняющим дьявола».

Первоначально актер Марке Ричардсон II отказался от роли в фильме, но позже к нему обратилась не знавшая о его отказе Жанель Моне и повторно предложила принять участие в проекте, после чего он согласился.

Для съемок сцен на плантациях были использованы те же самые объективы, что и в фильме 1939 года «Унесенные ветром». Один из режиссеров, Джерард Буш, считает, что это способ исправить стереотипный образ чернокожего населения в фильме тем же «оружием», которым он был создан.

Продюсер Рэймонд Мэнсфилд принимал участие в создании «Прочь», а Шон Маккиттрик — «Прочь» и «Мы», ставших культовыми для жанра хоррора.

Первоначально исполнительница главной роли Жанель Моне хотела отказаться от участия в проекте, так как не была уверена, что сможет справиться с такой эмоционально и физически сложной ролью.

По мнению актрисы Габури Сидибе, снимать хоррор о монстрах и призраках больше неактуально, так как люди перестали их бояться: теперь их пугают проблемы в реальном мире, в том числе любые формы социального неравенства. Она считает, что именно этим — фокусом внимания, переведенным на реальную социальную проблематику, — и объясняется успех фильмов вроде «Прочь» и «Мы».

 

Известная писательница Вероника Хенли оказывается в ловушке ужасающей реальности и должна раскрыть безумную тайну, пока не стало слишком поздно. Новый пугающий триллер от продюсера признанных кинохитов «Прочь» и «Мы» и режиссеров Джерарда Буша и Кристофера Ренца, обладателей нового самобытного голоса в киноискусстве.

5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 9 сентября 2020
Премьера онлайн 18 сентября 2020
Премьера в мире 2 сентября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джерард Буш
В ролях
Жанель Моне
Жанель Моне
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Джек Хьюстон
Джек Хьюстон
Кирси Клемонс
Кирси Клемонс
Габури Сидибе
Габури Сидибе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Антебеллум 5 постеров
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Антебеллум
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Наша рецензия
Вероника Хенли — известная писательница и активистка, отстаивающая права афроамериканских женщин. Ее книги продаются огромными тиражами, а выступления и дискуссии с белыми политиками на крупных телеканалах вызывают резонанс. После очередной лекции в крупном городе она отправляется на ужин с подругами, но просыпается не в своем номере, а в настоящем аду, где ожило прошлое. В этом странном месте воссоздали быт времен Гражданской войны в США. Хенли становится рабыней на плантации…
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lushkazara 17 сентября 2020, 17:44
Больше не пойду смотреть фильм этих режиссеров и сценаристав .🤮
Pelmen1213olejan 22 сентября 2020, 22:59
Современные фильмы стали до тошноты задевать темы расизма.
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саундтрек фильма Антебеллум
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ужас в нескольких измерениях: представлен трейлер хоррора «Антебеллум» Премьера состоится в конце августа.
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22 мая 2020 15:12
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