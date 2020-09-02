Антебеллум, 2020

Отважная Иден из XIX века и знающая себе цену Вероника из XXI сольются воедино, чтобы бороться с повсеместным расизмом в США, который не смогло искоренить даже время.
«Антебеллум» выглядит как идейное продолжение «Прочь» и «Мы» Джордана Пила: темы расизма и борьбы с ним здесь также являются центральными. Создатели словно предлагают альтернативную версию голливудской классики «Унесенные ветром». Но рассказывается она не с точки зрения дочки разбогатевшего ирландца, а с точки зрения тех, кого этот самый ирландец угнетал — рабов на хлопковой плантации. Конфедераты и их роль в истории страны здесь, в отличие от «Унесенных ветром», лишена всякой романтики, а жизнь рабов показана со всей жестокостью.
Иден (Жанель Моне) — рабыня на хлопковой плантации белого богача, которая вынуждена пахать бесчисленное количество часов, параллельно отбиваясь от жестоких надсмотрщиков. Она планирует побег вместе со своими товарищами Илаем (Тонгай Арнольд Чириса) и Джулией (Кирси Клемонс), хотя им и запрещено разговаривать между собой. Тем временем в XXI веке Вероника — успешная правозащитница, занимающаяся проблемами расового и гендерного неравенства, которая уверенно призывает женщин использовать свой голос. Хотя Иден и Веронику разделяют почти два столетия, обе так или иначе оказываются жертвами расизма, и однажды их жизни таинственным образом переплетаются.
С латинского ante bellum переводится как «до войны».
Первая главная роль Жанель Моне в полнометражном фильме.
Незадолго до начала съемок актриса Габури Сидибе ездила в Гану, где посетила несколько фортов, в которых содержались рабы перед их отправкой в Америку.
При создании фильма режиссеры Джерард Буш и Кристофер Ренц вдохновлялись «Ребенком Розмари» и «Изгоняющим дьявола».
Первоначально актер Марке Ричардсон II отказался от роли в фильме, но позже к нему обратилась не знавшая о его отказе Жанель Моне и повторно предложила принять участие в проекте, после чего он согласился.
Для съемок сцен на плантациях были использованы те же самые объективы, что и в фильме 1939 года «Унесенные ветром». Один из режиссеров, Джерард Буш, считает, что это способ исправить стереотипный образ чернокожего населения в фильме тем же «оружием», которым он был создан.
Продюсер Рэймонд Мэнсфилд принимал участие в создании «Прочь», а Шон Маккиттрик — «Прочь» и «Мы», ставших культовыми для жанра хоррора.
Первоначально исполнительница главной роли Жанель Моне хотела отказаться от участия в проекте, так как не была уверена, что сможет справиться с такой эмоционально и физически сложной ролью.
По мнению актрисы Габури Сидибе, снимать хоррор о монстрах и призраках больше неактуально, так как люди перестали их бояться: теперь их пугают проблемы в реальном мире, в том числе любые формы социального неравенства. Она считает, что именно этим — фокусом внимания, переведенным на реальную социальную проблематику, — и объясняется успех фильмов вроде «Прочь» и «Мы».
Известная писательница Вероника Хенли оказывается в ловушке ужасающей реальности и должна раскрыть безумную тайну, пока не стало слишком поздно. Новый пугающий триллер от продюсера признанных кинохитов «Прочь» и «Мы» и режиссеров Джерарда Буша и Кристофера Ренца, обладателей нового самобытного голоса в киноискусстве.