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Z, 2019

2019 / Канада
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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После успешного старта на большом экране начинающий режиссер Брэндон Кристенсен вернулся с новым неоднозначным проектом. В одном из интервью Брэндон признался, что для него этот проект — не просто очередной ужастик, которым можно пугать взрослых. После того, как режиссер стал отцом, он заинтересовался детской психологией и выяснил — родители не всегда могут управлять детьми.

Фильм Z стал иллюстрацией того, как детские фантазии становятся реальными, оказывая влияние на взрослых. Главные герои картины — типичная американская семья Парсонов. Домохозяйка Элизабет присматривает за маленьким сыном Джошуа, пока глава семейства Кевин зарабатывает деньги и решает взрослые проблемы.

Жизнь течет своим чередом, пока у Джошуа не появляется новый друг — воображаемый. Сначала Элизабет не признает новое увлечение сына всерьез, но, когда ребенок становится агрессивным и неуправляемым, в панике обращается к детскому психологу.

На консультации у терапевта Кевин и Элизабет выясняют, что многие дети имеют воображаемых друзей и это нормально. Все, что им нужно — подыграть малышу и все пройдет само собой. Однако Элизабет с этим в корне не согласна. Втайне от мужа она дает ребенку успокоительные. Джошуа перестает видеть таинственного друга по имени «Зи», но теперь он является самой Элизабет — и постепенно сводит ее с ума.  

Отцовство вдохновило Брэндона Кристенсена на создание психологического триллера Z, об этом режиссер рассказал в интервью. Он также добавил, что Z — это отражение детских желаний и страхов, которые могут преследовать человека уже во взрослом возрасте.

Фильм Z — второй проект Брэндона Кристенсена в жанре ужасов после дебютной ленты «Близнецы».

Над «Близнецами» режиссер работал совместно со сценаристом Колином Миниханом, он также присоединился к проекту Z. Роль Кевина Парсона исполнил Шон Роджерсон, также сыгравший главную роль в «Близнецах».

Прототипом Z стал персонаж из страшилок и сказок — бугимен. По легенде бугимен (или бука) это злое существо, которое могут видеть только непослушные дети. В сказках Бугимена изображали как худощавое, длинное и неуклюжее существо с огромным ртом. Родители пугали бугименом детей, чтобы те вели себя хорошо.

Брэндону Кристенсену для работы над проектом Z удалось собрать каст актеров с богатым опытом в жанре ужасов. На счету юного актера Джетта Клине более 10 ужастиков. Популярность ему принесла картина про куклу-убийцу «Брамс» 2015 года, где Джетт сыграл настоящего Брамса в детстве.  

Популярность актрисе Киган Коннор Трейси принесла роль в ужастике «Пункт назначения 2».

Премьерный показ картины Z состоялся в 2019 году. Фильм считают одним из самых коротких ужастиков — его продолжительность всего 83 минуты. Критики, которым удалось посмотреть ленту, высоко оценили мастерство Кристенсена пугать зрителей. Однако многие отметили предсказуемость сюжета.

В 1969 году вышел фильм Z — политическая драма, основанная на реальных событиях. Картины имеют одинаковое название, но между ними нет ничего общего.     

Мать отказывается верить в Z, воображаемого друга её 8-летнего сына, а внезапную агрессию ребенка забивает таблетками.  Мальчик больше не видит Z. Теперь Z видит его мать. Может, Z хочет стать ее другом? 

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 19 сентября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Брэндон Кристенсен
Брэндон Кристенсен
В ролях
Киган Коннор Трейси
Киган Коннор Трейси
Джетт Клине
Джетт Клине
Шон Роджерсон
Шон Роджерсон
Сара Каннинг
Сара Каннинг
Стивен МакХэтти
Стивен МакХэтти
Все актеры и съемочная группа
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