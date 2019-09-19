После успешного старта на большом экране начинающий режиссер Брэндон Кристенсен вернулся с новым неоднозначным проектом. В одном из интервью Брэндон признался, что для него этот проект — не просто очередной ужастик, которым можно пугать взрослых. После того, как режиссер стал отцом, он заинтересовался детской психологией и выяснил — родители не всегда могут управлять детьми.
Фильм Z стал иллюстрацией того, как детские фантазии становятся реальными, оказывая влияние на взрослых. Главные герои картины — типичная американская семья Парсонов. Домохозяйка Элизабет присматривает за маленьким сыном Джошуа, пока глава семейства Кевин зарабатывает деньги и решает взрослые проблемы.
Жизнь течет своим чередом, пока у Джошуа не появляется новый друг — воображаемый. Сначала Элизабет не признает новое увлечение сына всерьез, но, когда ребенок становится агрессивным и неуправляемым, в панике обращается к детскому психологу.
На консультации у терапевта Кевин и Элизабет выясняют, что многие дети имеют воображаемых друзей и это нормально. Все, что им нужно — подыграть малышу и все пройдет само собой. Однако Элизабет с этим в корне не согласна. Втайне от мужа она дает ребенку успокоительные. Джошуа перестает видеть таинственного друга по имени «Зи», но теперь он является самой Элизабет — и постепенно сводит ее с ума.
Отцовство вдохновило Брэндона Кристенсена на создание психологического триллера Z, об этом режиссер рассказал в интервью. Он также добавил, что Z — это отражение детских желаний и страхов, которые могут преследовать человека уже во взрослом возрасте.
Фильм Z — второй проект Брэндона Кристенсена в жанре ужасов после дебютной ленты «Близнецы».
Над «Близнецами» режиссер работал совместно со сценаристом Колином Миниханом, он также присоединился к проекту Z. Роль Кевина Парсона исполнил Шон Роджерсон, также сыгравший главную роль в «Близнецах».
Прототипом Z стал персонаж из страшилок и сказок — бугимен. По легенде бугимен (или бука) это злое существо, которое могут видеть только непослушные дети. В сказках Бугимена изображали как худощавое, длинное и неуклюжее существо с огромным ртом. Родители пугали бугименом детей, чтобы те вели себя хорошо.
Брэндону Кристенсену для работы над проектом Z удалось собрать каст актеров с богатым опытом в жанре ужасов. На счету юного актера Джетта Клине более 10 ужастиков. Популярность ему принесла картина про куклу-убийцу «Брамс» 2015 года, где Джетт сыграл настоящего Брамса в детстве.
Популярность актрисе Киган Коннор Трейси принесла роль в ужастике «Пункт назначения 2».
Премьерный показ картины Z состоялся в 2019 году. Фильм считают одним из самых коротких ужастиков — его продолжительность всего 83 минуты. Критики, которым удалось посмотреть ленту, высоко оценили мастерство Кристенсена пугать зрителей. Однако многие отметили предсказуемость сюжета.
В 1969 году вышел фильм Z — политическая драма, основанная на реальных событиях. Картины имеют одинаковое название, но между ними нет ничего общего.
Мать отказывается верить в Z, воображаемого друга её 8-летнего сына, а внезапную агрессию ребенка забивает таблетками. Мальчик больше не видит Z. Теперь Z видит его мать. Может, Z хочет стать ее другом?