После успешного старта на большом экране начинающий режиссер Брэндон Кристенсен вернулся с новым неоднозначным проектом. В одном из интервью Брэндон признался, что для него этот проект — не просто очередной ужастик, которым можно пугать взрослых. После того, как режиссер стал отцом, он заинтересовался детской психологией и выяснил — родители не всегда могут управлять детьми.

Фильм Z стал иллюстрацией того, как детские фантазии становятся реальными, оказывая влияние на взрослых. Главные герои картины — типичная американская семья Парсонов. Домохозяйка Элизабет присматривает за маленьким сыном Джошуа, пока глава семейства Кевин зарабатывает деньги и решает взрослые проблемы.

Жизнь течет своим чередом, пока у Джошуа не появляется новый друг — воображаемый. Сначала Элизабет не признает новое увлечение сына всерьез, но, когда ребенок становится агрессивным и неуправляемым, в панике обращается к детскому психологу.

На консультации у терапевта Кевин и Элизабет выясняют, что многие дети имеют воображаемых друзей и это нормально. Все, что им нужно — подыграть малышу и все пройдет само собой. Однако Элизабет с этим в корне не согласна. Втайне от мужа она дает ребенку успокоительные. Джошуа перестает видеть таинственного друга по имени «Зи», но теперь он является самой Элизабет — и постепенно сводит ее с ума.