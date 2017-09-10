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Выжившая Выжившая
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Atriebība / Revenge

Выжившая, 2017

2017 / Франция
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Криминальный триллер совместного французско-бельгийского производства. Молодая девушка приезжает со своим женатым возлюбленным в уединенный дом в пустыне. Неожиданно туда же нагрянули двое его друзей, намеревающихся поохотиться в этих местах. Желая разжечь страсть кавалера, девушка ведет себя весьма нескромно, разгуливая полуодетой и заигрывая с другом своего мужчины. Но очень скоро ей придется пожалеть о своем легкомысленном поведении…

  • В дословном переводе название фильма звучит как «Месть»;
  • При съемках фильма было использовано так много искусственной крови, что ее запасы приходилось постоянно пополнять;
  • Это первый полнометражный фильм французского режиссера Корали Фаржеа. Она также является автором сценария картины;
  • Главную роль в фильме исполнила актриса и модель итальянского происхождения Матильда Анна Ингрид Лутс. Матильда долгое время мечтала стать актрисой, но не верила, что у нее получится. Поэтому она училась на психолога, а параллельно ходила на курсы актерского мастерства, чтобы преодолеть робость, и участвовала в кастингах, пока не получила свою первую серьезную роль в голливудском хорроре «Звонки».

Молодая американка Дженифер проводит выходные с женатым французским бойфрендом в уединенном комфортабельном доме с бассейном. Внезапно раньше времени туда заявляются двое его друзей, с которыми он договорился поохотиться в уик-энд. Девушке стоило бы вести себя поскромнее в присутствии незнакомых мужчин, но желая разжечь страсть любовника, Дженифер слегка заигрывает с его другом.

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 11 мая 2018
Премьера в мире 10 сентября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Корали Фарге
В ролях
Матильда Анна Ингрид Лутс
Матильда Анна Ингрид Лутс
Кевин Янссенс
Кевин Янссенс
Все актеры и съемочная группа
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