Выжившая, 2017

Криминальный триллер совместного французско-бельгийского производства. Молодая девушка приезжает со своим женатым возлюбленным в уединенный дом в пустыне. Неожиданно туда же нагрянули двое его друзей, намеревающихся поохотиться в этих местах. Желая разжечь страсть кавалера, девушка ведет себя весьма нескромно, разгуливая полуодетой и заигрывая с другом своего мужчины. Но очень скоро ей придется пожалеть о своем легкомысленном поведении…
Молодая американка Дженифер проводит выходные с женатым французским бойфрендом в уединенном комфортабельном доме с бассейном. Внезапно раньше времени туда заявляются двое его друзей, с которыми он договорился поохотиться в уик-энд. Девушке стоило бы вести себя поскромнее в присутствии незнакомых мужчин, но желая разжечь страсть любовника, Дженифер слегка заигрывает с его другом.