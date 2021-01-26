Поворот не туда: Наследие, 2021

Харперс Ферри — живописное местечко в Западной Вирджинии, покрытое десятками километров непроходимого леса. Здесь, вдали от цивилизации, расположена Аппалачская тропа, которая ежегодно привлекает внимание любителей туризма со всей Америки. С наступлением лета сюда приезжает группа студентов, мечтающих провести незабываемые каникулы. Казалось, что на природе они смогут отвлечься от накопившихся проблем и как следует повеселиться. Друзьям и в голову не могло прийти, что в лесной глуши проживают каннибалы, десятилетиями охотящиеся на людей.

«Поворот не туда: Наследие» — ребут знаменитой хоррор-франшизы, насчитывающей шесть частей. Первая глава вышла на экраны в далеком 2003 году и возродила некогда популярный поджанр слэшер, проложив путь бесчисленному множеству современных хорроров. Автор оригинала Алан Б. МакЭлрой возвращается, чтобы перезапустить сагу с чистого листа. При этом харизматичные маньяки-мутанты вернутся в прежнем составе.

Свернув на тропу, не указанную ни на одной карте мира, молодые туристы угодили в смертельную западню. Привычные законы в этих диких краях не функционируют. Отныне друзья могут рассчитывать исключительно на собственные силы. Оказавшись вдали от населенных пунктов без какой-либо связи, горожане вступают в неравную схватку за существование. Весь лес оборудован хитроумными ловушками, разработанными семейкой людоедов, а в качестве оружия дикари используют бензопилы, копья и мачете. Местным жителям известен каждый закоулок, так что скрыться жертвам будет непросто.