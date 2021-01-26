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Поворот не туда: Наследие Поворот не туда: Наследие
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Wrong Turn: The Foundation

Поворот не туда: Наследие, 2021

2021 / Германия
7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Перезапуск знаменитой хоррор-франшизы
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Харперс Ферри — живописное местечко в Западной Вирджинии, покрытое десятками километров непроходимого леса. Здесь, вдали от цивилизации, расположена Аппалачская тропа, которая ежегодно привлекает внимание любителей туризма со всей Америки. С наступлением лета сюда приезжает группа студентов, мечтающих провести незабываемые каникулы. Казалось, что на природе они смогут отвлечься от накопившихся проблем и как следует повеселиться. Друзьям и в голову не могло прийти, что в лесной глуши проживают каннибалы, десятилетиями охотящиеся на людей.

«Поворот не туда: Наследие» — ребут знаменитой хоррор-франшизы, насчитывающей шесть частей. Первая глава вышла на экраны в далеком 2003 году и возродила некогда популярный поджанр слэшер, проложив путь бесчисленному множеству современных хорроров. Автор оригинала Алан Б. МакЭлрой возвращается, чтобы перезапустить сагу с чистого листа. При этом харизматичные маньяки-мутанты вернутся в прежнем составе.

Свернув на тропу, не указанную ни на одной карте мира, молодые туристы угодили в смертельную западню. Привычные законы в этих диких краях не функционируют. Отныне друзья могут рассчитывать исключительно на собственные силы. Оказавшись вдали от населенных пунктов без какой-либо связи, горожане вступают в неравную схватку за существование. Весь лес оборудован хитроумными ловушками, разработанными семейкой людоедов, а в качестве оружия дикари используют бензопилы, копья и мачете. Местным жителям известен каждый закоулок, так что скрыться жертвам будет непросто.

Это седьмой фильм из серии «Поворот не туда». Первая часть была разработана Аланом Б. МакЭлроем и вышла на экраны в 2003 году. Несмотря на кассовый провал, хоррор с Элизой Душку и Десмондом Хэррингтоном стал хитом на носителях и породил шесть сиквелов. Ни к одному из них сценарист оригинала не был причастен. Таким образом, МакЭлрой вернулся к работе над франшизой впервые за 18 лет. Предполагается, что «Наследие» станет перезапуском, но при этом сохранит изначальную концепцию.

«Поворот не туда: Наследие» — второй фильм в карьере режиссера Майка П. Нельсона. Прежде он ставил фантастический триллер «Местные» (2018), тепло встреченный зрителями и критиками.

Съемки проходили с октября по ноябрь 2019 года в штате Огайо. Изначально предполагалось, что релиз состоится в 2020 году. Но из-за эпидемии COVID-19 дата релиза была сдвинута на несколько месяцев.

В каст вошли актеры, хорошо знакомые поклонникам ужасов и триллеров. Ветеран Голливуда Мэттью Модайн снимался в сериалах «Очень странные дела» и «Святилище», Дэмиэн Маффей принял участие в слэшерах «Незнакомцы: Жестокие игры» и «Они», а Тима ДеЗарна можно было увидеть в хоррорах «Байки из склепа: Демон ночи», «Техасская резня бензопилой: Начало» и «Хижина в лесу».

Специально для кинокартины были разработаны новые маски сельских каннибалов, которых не было ни в одной из предыдущих частей.

Выпуском занималась компания Saban Films, ответственная за такие релизы последних лет, как «Иди к папочке», «Вивариум» и «Дублерша».

Компания друзей приезжает в Харперс-Ферри, чтобы отправиться в поход по Аппалачской тропе. В этих краях они сталкиваются с сообществом людей, которые жили в горах еще до Гражданской войны. И которые очень не любят незнакомцев.

7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 февраля 2021
Премьера онлайн 29 января 2021
Премьера в мире 26 января 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Майк П. Нельсон
Майк П. Нельсон
В ролях
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Эмма Дюмон
Эмма Дюмон
Шарлотта Вега
Шарлотта Вега
Дэйзи Хэд
Дэйзи Хэд
Дилан МакТи
Дилан МакТи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поворот не туда: Наследие 4 постера
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Поворот не туда: Наследие
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Скотт (Мэттью Модайн) разъезжает по людным местам провинциального городка Харперс-Ферри, расспрашивая окружающих о своей дочери. Местные завсегдатаи баров, всматриваясь в знакомое девичье лицо на фотографии, без особого такта намекают безутешному отцу, что своего ребенка он уже не увидит. Что забирает лес, того уже не вернешь. Полтора месяца назад Джен (Шарлотта Вега) появилась в этих краях вместе с компанией своих ближайших друзей. Путешествие должно было произвести терапевтический эффект. Что…
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Майя Тюрькова 19 февраля 2021, 11:00
Ни о чем. Фильм на один раз и то не обязательно. Банальный предсказуемый сюжет с кучей ляпов, плохой игрой актеров. Не страшно ни минутки, скорее… Читать дальше…
User 9 марта 2021, 22:44
Это «произведение» первокурсников-троечников недостойно такого названия. Это не «Поворот не туда», это максимум «легкая прогулка в лесу» или «костлявая деревня на холме».
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саундтрек фильма Поворот не туда: Наследие
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Написать
1 февраля 2021 10:00
Вышел второй трейлер нового «Поворота не туда» Мировая премьера состоится уже на следующей неделе.
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22 января 2021 16:06
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