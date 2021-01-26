Поворот не туда: Наследие, 2021

Харперс Ферри — живописное местечко в Западной Вирджинии, покрытое десятками километров непроходимого леса. Здесь, вдали от цивилизации, расположена Аппалачская тропа, которая ежегодно привлекает внимание любителей туризма со всей Америки. С наступлением лета сюда приезжает группа студентов, мечтающих провести незабываемые каникулы. Казалось, что на природе они смогут отвлечься от накопившихся проблем и как следует повеселиться. Друзьям и в голову не могло прийти, что в лесной глуши проживают каннибалы, десятилетиями охотящиеся на людей.
«Поворот не туда: Наследие» — ребут знаменитой хоррор-франшизы, насчитывающей шесть частей. Первая глава вышла на экраны в далеком 2003 году и возродила некогда популярный поджанр слэшер, проложив путь бесчисленному множеству современных хорроров. Автор оригинала Алан Б. МакЭлрой возвращается, чтобы перезапустить сагу с чистого листа. При этом харизматичные маньяки-мутанты вернутся в прежнем составе.
Свернув на тропу, не указанную ни на одной карте мира, молодые туристы угодили в смертельную западню. Привычные законы в этих диких краях не функционируют. Отныне друзья могут рассчитывать исключительно на собственные силы. Оказавшись вдали от населенных пунктов без какой-либо связи, горожане вступают в неравную схватку за существование. Весь лес оборудован хитроумными ловушками, разработанными семейкой людоедов, а в качестве оружия дикари используют бензопилы, копья и мачете. Местным жителям известен каждый закоулок, так что скрыться жертвам будет непросто.
Это седьмой фильм из серии «Поворот не туда». Первая часть была разработана Аланом Б. МакЭлроем и вышла на экраны в 2003 году. Несмотря на кассовый провал, хоррор с Элизой Душку и Десмондом Хэррингтоном стал хитом на носителях и породил шесть сиквелов. Ни к одному из них сценарист оригинала не был причастен. Таким образом, МакЭлрой вернулся к работе над франшизой впервые за 18 лет. Предполагается, что «Наследие» станет перезапуском, но при этом сохранит изначальную концепцию.
«Поворот не туда: Наследие» — второй фильм в карьере режиссера Майка П. Нельсона. Прежде он ставил фантастический триллер «Местные» (2018), тепло встреченный зрителями и критиками.
Съемки проходили с октября по ноябрь 2019 года в штате Огайо. Изначально предполагалось, что релиз состоится в 2020 году. Но из-за эпидемии COVID-19 дата релиза была сдвинута на несколько месяцев.
В каст вошли актеры, хорошо знакомые поклонникам ужасов и триллеров. Ветеран Голливуда Мэттью Модайн снимался в сериалах «Очень странные дела» и «Святилище», Дэмиэн Маффей принял участие в слэшерах «Незнакомцы: Жестокие игры» и «Они», а Тима ДеЗарна можно было увидеть в хоррорах «Байки из склепа: Демон ночи», «Техасская резня бензопилой: Начало» и «Хижина в лесу».
Специально для кинокартины были разработаны новые маски сельских каннибалов, которых не было ни в одной из предыдущих частей.
Выпуском занималась компания Saban Films, ответственная за такие релизы последних лет, как «Иди к папочке», «Вивариум» и «Дублерша».
Компания друзей приезжает в Харперс-Ферри, чтобы отправиться в поход по Аппалачской тропе. В этих краях они сталкиваются с сообществом людей, которые жили в горах еще до Гражданской войны. И которые очень не любят незнакомцев.