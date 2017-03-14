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Игра смерти Игра смерти
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Game of Death

Игра смерти, 2017

2017 / Франция / Канада / США
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Загадочная настольная игра таит в себе необузданную жестокость.
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Группа друзей находит загадочную настольную игру, которая то ли в шутку, то ли всерьез дает всем участникам задание убить 24 человек. Ситуация обостряется, когда становится известно, что в противном случае герои погибнут сами.

Производством хоррора «Игра смерти» занимались сразу три страны: Франция, США и Канада. Режиссерами выступили Себастьен Ландри и Лоуренс Морэ-Лагаче. Для обоих «Игра смерти» стала полнометражным англоязычным дебютом. Главную роль в картине сыграли канадские актеры Сэмюэл Эрл, известный по нетфликсовскому сериалу «Деграсси: Новое поколение», а также Виктория Даймонд, которую можно было увидеть в сериале «Быть человеком». Одним из сценаристов выступил Филип К. Линн, работавший над фильмом «Пункт назначения. Аквапарк».

«Убить или быть убитым»  — именно так звучит золотое правило «Игры смерти». Семь подростков, которые случайно наткнулись на опасную настолку, даже не задумались о том, какие опасности она может в себе таить. По большому счету, они отнеслись к игре как к забавному и увлекательному приключению. Как только герои вступили в игру, они подписали негласный контракт с ее создателями. Если кто-то из участников откажется убить человека, он будет ликвидирован в самое ближайшее время. Готовы ли герои пожертвовать жизнями жителей маленького городка ради того, чтобы соблюсти правила жесткой игры?

 

Производство «Игры смерти» завершилось еще в начале 2017 года, однако в российский прокат фильм купили лишь в 2020 году.

Премьера прошла на американском фестивале South by Southwest (SXSW).

«Игра смерти» также вошла в программу известного хоррор-фестиваля Fantasia Film Festival.

В Польше «Игра смерти» вышла сразу в цифре весной 2020 года.

Фильм получил самый высокий прокатный рейтинг R, что подразумевает наличие крайне жестоких эпизодов и сцен насильственного характера.

Группа молодых людей весело проводит время в шикарном особняке с бассейном. Найдя в подвале пыльную коробку со старой электронной игрой под недвусмысленным названием «Игра смерти», они решают в неё сыграть. Шутки ради друзья прикладывают пальцы к пластмассовым черепкам, из которых внезапно выскакивают иглы и кровью подписывают их согласия с правилами: пока идёт отсчёт, участники должны кого-нибудь убить. На табло игры загораются цифры, но ребята всё ещё не воспринимают происходящее всерьёз.

4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 29 октября 2020
Премьера онлайн 14 июля 2020
Премьера в мире 14 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Себастьен Ландри
Себастьен Ландри
В ролях
Сэмюэл Эрл
Сэмюэл Эрл
Виктория Даймонд
Виктория Даймонд
Эмилия Хеллман
Эмилия Хеллман
Ник Серино
Тома Вайере
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Игра смерти 4 постера
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Игра смерти
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Группа избалованных мажоров-подростков собирается в особняке, чтобы хорошенько потусить: принимать наркотики, предаваться беспорядочным (можно даже сказать лихорадочным) половым связям, выкладывать странные видео о своей богатой жизни в соцсети. Но всё пойдёт не по плану, когда зумеры решат открыть настолку «Игра смерти». Баловство перерастёт в кровавую трагедию. Дело в том, что по условиям этой игры они должны убить определённое количество человек за день, иначе периодически…
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