Игра смерти, 2017

Группа друзей находит загадочную настольную игру, которая то ли в шутку, то ли всерьез дает всем участникам задание убить 24 человек. Ситуация обостряется, когда становится известно, что в противном случае герои погибнут сами.

Производством хоррора «Игра смерти» занимались сразу три страны: Франция, США и Канада. Режиссерами выступили Себастьен Ландри и Лоуренс Морэ-Лагаче. Для обоих «Игра смерти» стала полнометражным англоязычным дебютом. Главную роль в картине сыграли канадские актеры Сэмюэл Эрл, известный по нетфликсовскому сериалу «Деграсси: Новое поколение», а также Виктория Даймонд, которую можно было увидеть в сериале «Быть человеком». Одним из сценаристов выступил Филип К. Линн, работавший над фильмом «Пункт назначения. Аквапарк».

«Убить или быть убитым» — именно так звучит золотое правило «Игры смерти». Семь подростков, которые случайно наткнулись на опасную настолку, даже не задумались о том, какие опасности она может в себе таить. По большому счету, они отнеслись к игре как к забавному и увлекательному приключению. Как только герои вступили в игру, они подписали негласный контракт с ее создателями. Если кто-то из участников откажется убить человека, он будет ликвидирован в самое ближайшее время. Готовы ли герои пожертвовать жизнями жителей маленького городка ради того, чтобы соблюсти правила жесткой игры?