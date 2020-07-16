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Клаустрофобы: Квест в Москве Клаустрофобы: Квест в Москве
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Клаустрофобы: Квест в Москве, 2020

2020 / США
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Популярный блогер пересекает опасную черту в поисках эффектного контента.
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Режиссер Уилл Верник дает возможный ответ на вопрос «Что будет, если блогер и его друзья примут участие в квесте, в котором в принципе невозможно победить?».

Фильм Верника сравнивали и с «Пилой», и с «Клаустрофобами» Адама Робитела, тем более что в 2017 году режиссер снял фильм «Клаустрофобия» о феномене квестов. Однако ни один из них не подбирался так близко к проблеме необходимости некоторых представителей блогосферы денно и нощно делиться подробностями своей жизни. Именно она и сыграет злую шутку с Коулом и его друзьями, которых Верник, как и других своих героев три года назад, вновь помещает в замкнутое пространство.

Коул (Кигэн Аллен) собрал вокруг себя огромную фан-базу благодаря своему блогу, посвященному прохождению самых опасных испытаний в мире. Он регулярно путешествует в поисках подходящего материала, и однажды, по совету друга Дэша (Джордж Янко), парня заносит в Москву, где компанию Коула ждет квест, подобного которому не существует больше нигде в мире. Парень настроен скептически, но соглашается. Вскоре ему придется пожалеть о принятом решении, так как развлечение оказывается смертельной ловушкой, в которой каждое действие друзей идет в прямой эфир.

 

 

Съемки фильма проходили в 2018 году с 29 августа по 1 октября.

Во время сцены на борту самолета компания смотрит фильм «Клаустрофобия», режиссером, сценаристом и продюсером которого выступил также Уилл Верник.

Проект стал дебютом в кино для YouTube-блогера Джорджа Янко.

Название авиакомпании Delson Air, самолетом которой герои летят в Москву, отсылает к фамилии нескольких исполнительных продюсеров фильма: Донна, Джеффа, Джойс и Келли Дэлсон.

Композитор Кристал Грумс была знакома с режиссером Уиллом Верником на протяжении нескольких лет до начала их совместной работы над фильмом. Когда Верник только писал сценарий и речь о поисках композитора еще не заходила, они начали обсуждать, каким мог бы быть саундтрек к фильму. Грумс занялась музыкой на стадии препродакшн.

Кроме музыкальных инструментов в саундтреке также были использованы скрежещущие звуки металлических ворот, которые находятся за зданием, в котором проживает композитор Кристал Грумс.

В качестве вдохновения для саундтрека композитор Кристал Грумс использовала музыку из фильмов «Тихое место», «Порок на экспорт» и «Идентификация Борна».

Хотя по сюжету основное действие фильма происходит в Москве, ни одна из сцен там не снималась.

 

Интернет-знаменитость приезжает в Москву вместе со своими друзьями, чтобы снять серию новых видео. Думая о том, как увеличить число подписчиков, они гонятся создают всё более впечатляющий и дикий контент, пока однажды не пересекают черту.

5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 24 сентября 2020
Премьера онлайн 1 ноября 2020
Премьера в мире 16 июля 2020
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Уилл Верник
Уилл Верник
В ролях
Холлэнд Роден
Холлэнд Роден
Ронен Рубинштейн
Ронен Рубинштейн
Кимберли Куинн
Кимберли Куинн
Кигэн Аллен
Кигэн Аллен
Дэнзел Уитакер
Дэнзел Уитакер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Клаустрофобы: Квест в Москве 5 постеров
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Наша рецензия
Уже большое количество развлекательных мест, в том числе и квесты, возобновили свою работу, но все равно функционируют с вынужденными ограничениями. Любителям головоломок и опасных ситуаций во время пандемии приходилось вспоминать весь тот адреналин во время игр, пересматривая разные мейнстримные хорроры: от саги «Пила» до простенькой «Клаустрофобии». Теперь зрители, соскучившиеся по таким жанрам, могут отправиться в кинотеатры на просмотр «Клаустрофобов: Квест в…
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Татьяна Михайлова 25 сентября 2020, 23:05
Фильм дешовый.
Игра актеров просто никакая.
Перевод ужасный.
Русских показывают смешно.
Советую не ходить и не тратить время.
Серез 10 минут хотелось… Читать дальше…
Іван Кошевий 3 октября 2020, 02:15
А русских разве можна показывать как-то по -другому?Вы из России?
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саундтрек фильма Клаустрофобы: Квест в Москве
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
6 голливудских фильмов, которые снимали в России Ради этих картин их создателям пришлось ехать в страну балерин и медведей. И некоторые из них даже обошлись почти без «клюквы». 
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12 июня 2021 12:00
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