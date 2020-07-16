Клаустрофобы: Квест в Москве, 2020

Режиссер Уилл Верник дает возможный ответ на вопрос «Что будет, если блогер и его друзья примут участие в квесте, в котором в принципе невозможно победить?».
Фильм Верника сравнивали и с «Пилой», и с «Клаустрофобами» Адама Робитела, тем более что в 2017 году режиссер снял фильм «Клаустрофобия» о феномене квестов. Однако ни один из них не подбирался так близко к проблеме необходимости некоторых представителей блогосферы денно и нощно делиться подробностями своей жизни. Именно она и сыграет злую шутку с Коулом и его друзьями, которых Верник, как и других своих героев три года назад, вновь помещает в замкнутое пространство.
Коул (Кигэн Аллен) собрал вокруг себя огромную фан-базу благодаря своему блогу, посвященному прохождению самых опасных испытаний в мире. Он регулярно путешествует в поисках подходящего материала, и однажды, по совету друга Дэша (Джордж Янко), парня заносит в Москву, где компанию Коула ждет квест, подобного которому не существует больше нигде в мире. Парень настроен скептически, но соглашается. Вскоре ему придется пожалеть о принятом решении, так как развлечение оказывается смертельной ловушкой, в которой каждое действие друзей идет в прямой эфир.
Съемки фильма проходили в 2018 году с 29 августа по 1 октября.
Во время сцены на борту самолета компания смотрит фильм «Клаустрофобия», режиссером, сценаристом и продюсером которого выступил также Уилл Верник.
Проект стал дебютом в кино для YouTube-блогера Джорджа Янко.
Название авиакомпании Delson Air, самолетом которой герои летят в Москву, отсылает к фамилии нескольких исполнительных продюсеров фильма: Донна, Джеффа, Джойс и Келли Дэлсон.
Композитор Кристал Грумс была знакома с режиссером Уиллом Верником на протяжении нескольких лет до начала их совместной работы над фильмом. Когда Верник только писал сценарий и речь о поисках композитора еще не заходила, они начали обсуждать, каким мог бы быть саундтрек к фильму. Грумс занялась музыкой на стадии препродакшн.
Кроме музыкальных инструментов в саундтреке также были использованы скрежещущие звуки металлических ворот, которые находятся за зданием, в котором проживает композитор Кристал Грумс.
В качестве вдохновения для саундтрека композитор Кристал Грумс использовала музыку из фильмов «Тихое место», «Порок на экспорт» и «Идентификация Борна».
Хотя по сюжету основное действие фильма происходит в Москве, ни одна из сцен там не снималась.
Интернет-знаменитость приезжает в Москву вместе со своими друзьями, чтобы снять серию новых видео. Думая о том, как увеличить число подписчиков, они гонятся создают всё более впечатляющий и дикий контент, пока однажды не пересекают черту.
Игра актеров просто никакая.
Перевод ужасный.
Русских показывают смешно.
Советую не ходить и не тратить время.
Серез 10 минут хотелось… Читать дальше…