Клаустрофобы: Квест в Москве, 2020

Режиссер Уилл Верник дает возможный ответ на вопрос «Что будет, если блогер и его друзья примут участие в квесте, в котором в принципе невозможно победить?».

Фильм Верника сравнивали и с «Пилой», и с «Клаустрофобами» Адама Робитела, тем более что в 2017 году режиссер снял фильм «Клаустрофобия» о феномене квестов. Однако ни один из них не подбирался так близко к проблеме необходимости некоторых представителей блогосферы денно и нощно делиться подробностями своей жизни. Именно она и сыграет злую шутку с Коулом и его друзьями, которых Верник, как и других своих героев три года назад, вновь помещает в замкнутое пространство.

Коул (Кигэн Аллен) собрал вокруг себя огромную фан-базу благодаря своему блогу, посвященному прохождению самых опасных испытаний в мире. Он регулярно путешествует в поисках подходящего материала, и однажды, по совету друга Дэша (Джордж Янко), парня заносит в Москву, где компанию Коула ждет квест, подобного которому не существует больше нигде в мире. Парень настроен скептически, но соглашается. Вскоре ему придется пожалеть о принятом решении, так как развлечение оказывается смертельной ловушкой, в которой каждое действие друзей идет в прямой эфир.