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Пропавшая Пропавшая
Киноафиша Фильмы Пропавшая
Alone

Пропавшая, 2020

2020 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Планируя навестить родителей, Джессика не представляла, что в пути столкнется с отмороженным психопатом и будет похищена. А чудом сбежав, окажется одна в безлюдной местности, без воды и еды. Маньяк жив, и он преследует ее…

  • Исполнительница главной роли Джулс Уиллкокс сломала ногу на съемках одной из первых боевых сцен фильма. Она решила закончить съемки, надев специальный сапог, а также воспользоваться помощью своей дублерши Мишель Дами. Некоторые сцены пришлось завершить через несколько месяцев, когда Джулс полностью выздоровела. В 2020 она снималась в ужастике «Ловец снов».
  • Энтони Хилд играл врача Фредерика Чилтона в двух фильмах франшизы о Ганнибале Лектере — «Молчание ягнят» (1990) и «Красный дракон» (2002). После этого заявил, что играть на экране одно и то же скучно, и лучше работать в театре. Однако сниматься не прекратил, появился даже в «Люди Икс: Последняя битва» в роли следователя ФБР.
  • Марк Менчака он участвовал во множестве проектов, самые заметные из них — «Вот где мы живем» (2013), сериалы «В поле зрения» и «Родина» (2011), «Элементарно» (2012), «Черный список» и «Сонная лощина» (2013), «Сын», «Озарк», «Грешница» (2017), «Черное зеркало» (2019), «Чужак» (2020).
  • Похитителя зовут Сэм.

Джессика собирает свои нехитрые пожитки и на автомобиле с прицепом отправляется на новое место жительства. Недавно в её жизни произошла трагедия, от которой она ещё не оправилась, но вскоре грустные мысли придётся отложить, так как женщина становится объектом преследования неприятного незнакомца.

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 18 сентября 2020
Премьера в мире 1 марта 2020
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джон Хайамс
Джон Хайамс
В ролях
Марк Менчака
Марк Менчака
Энтони Хилд
Джулз Уиллкокс
Лаура Дуйн
Джонатан Розенталь
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пропавшая 2 постера
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Пропавшая
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:10
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Виктор Принципов 18 июля 2021, 10:27
Если честно то не впечатлило.
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