Пропавшая, 2020

Планируя навестить родителей, Джессика не представляла, что в пути столкнется с отмороженным психопатом и будет похищена. А чудом сбежав, окажется одна в безлюдной местности, без воды и еды. Маньяк жив, и он преследует ее…
Джессика собирает свои нехитрые пожитки и на автомобиле с прицепом отправляется на новое место жительства. Недавно в её жизни произошла трагедия, от которой она ещё не оправилась, но вскоре грустные мысли придётся отложить, так как женщина становится объектом преследования неприятного незнакомца.