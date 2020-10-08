Взаперти, 2020

Мать-одиночка растит болезненную дочь, изолировав её от внешнего мира, но чем старше становится девочка, тем больше подозрений у неё вызывает чрезмерная опека матери.

Любовь Даян Шерман (Сара Полсон) к дочери Хлое не знает границ. Девочка родилась недоношенной, с комплексом осложнений, и врачам едва удалось спасти её. Перенеся невыразимый ужас при мысли о возможной смерти новорожденного чада, Даян твёрдо решила посвятить всю свою жизнь заботе о ребёнке, чего бы ей, или им обеим, это ни стоило. Из-за паралича Хлоя прикована к инвалидной коляске, у неё строгий график приёма бесчисленных лекарств и терапии от внушительного списка болезней. Но все это происходит на дому, так как Даян старается оградить дочь от контактов с миром, который, по её мнению, таит множество угроз ее хрупкому организму.

Так проходят семнадцать лет, и взрослеющая Хлоя, несмотря на преданную любовь к матери, с нетерпением ждёт письма из колледжа и момента, когда сможет начать собственную жизнь. Она покорно соблюдает все медицинские предписания и диеты, но не может побороть любовь к шоколаду. Однажды, шпионя за Даян в попытке добыть внеплановое угощение, она находит улики, бросающие тень на личность и мотивы её матери.

В поиске ответов Хлоя раскрывает одну за другой тайны о лжи и предательстве собственной матери. Из-за расследования Хлои мир непреложных правил рушится на глазах, а вместе с ним к чёрту летят нервы Даян, и уже неясно, как далеко она способна зайти в попытке сохранить свои секреты. Наблюдая за чудовищными изменениями матери, которая от нежной любви срывается в полоумную ярость, Хлоя решается на побег. Совершить бегство под тотальным надзором Даян практически невозможно, тем сложнее становится эта задача для Хлои с её инвалидностью и спектром побочных действий таблеток, которыми её пичкает мать.