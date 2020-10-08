Взаперти, 2020

Мать-одиночка растит болезненную дочь, изолировав её от внешнего мира, но чем старше становится девочка, тем больше подозрений у неё вызывает чрезмерная опека матери.
Любовь Даян Шерман (Сара Полсон) к дочери Хлое не знает границ. Девочка родилась недоношенной, с комплексом осложнений, и врачам едва удалось спасти её. Перенеся невыразимый ужас при мысли о возможной смерти новорожденного чада, Даян твёрдо решила посвятить всю свою жизнь заботе о ребёнке, чего бы ей, или им обеим, это ни стоило. Из-за паралича Хлоя прикована к инвалидной коляске, у неё строгий график приёма бесчисленных лекарств и терапии от внушительного списка болезней. Но все это происходит на дому, так как Даян старается оградить дочь от контактов с миром, который, по её мнению, таит множество угроз ее хрупкому организму.
Так проходят семнадцать лет, и взрослеющая Хлоя, несмотря на преданную любовь к матери, с нетерпением ждёт письма из колледжа и момента, когда сможет начать собственную жизнь. Она покорно соблюдает все медицинские предписания и диеты, но не может побороть любовь к шоколаду. Однажды, шпионя за Даян в попытке добыть внеплановое угощение, она находит улики, бросающие тень на личность и мотивы её матери.
В поиске ответов Хлоя раскрывает одну за другой тайны о лжи и предательстве собственной матери. Из-за расследования Хлои мир непреложных правил рушится на глазах, а вместе с ним к чёрту летят нервы Даян, и уже неясно, как далеко она способна зайти в попытке сохранить свои секреты. Наблюдая за чудовищными изменениями матери, которая от нежной любви срывается в полоумную ярость, Хлоя решается на побег. Совершить бегство под тотальным надзором Даян практически невозможно, тем сложнее становится эта задача для Хлои с её инвалидностью и спектром побочных действий таблеток, которыми её пичкает мать.
«Взаперти» — ещё один фильм, премьера которого была отсрочена в связи с пандемией. Студия планировала выпустить картину на экраны в День матери (10 мая).
В августе 2020 года стриминговый сервис Hulu объявил о получении прав на размещение фильма на своём ресурсе, вопреки запланированному прокату. Однако фильм выйдет на киноэкранах в ограниченном прокате.
Роль прикованной к инвалидному креслу девушки стала дебютной для юной актрисы Киры Аллен. Кроме «Взаперти» она снималась только в любительском фильме «Ethan & Skye» 2014 года, который можно посмотреть на YouTube. Любопытно, что в «Ethan & Skye» сюжет тоже строится вокруг побега героини Аллен из родительского дома.
Изначально режиссёр картины Аниш Чаганати настаивал на том, чтобы подростка на инвалидной коляске играла девушка с настоящей инвалидностью.
Расстройство, которым, судя по всему, страдает героиня Сары Полсон, — делегированный синдром Мюнхгаузена, который отличается от простого синдрома тем, что больной проецирует симптомы несуществующей болезни не на себя, а на кого-нибудь из близких, чаще всего на ребёнка.
Дебютантке Кире Аллен было достаточно трудно освоиться на площадке. В частности, она понятия не имела об особенностях актёрской игры в кино, когда нужно в точности соблюдать логику появления и исчезновения в кадре предметов. По её собственному признанию, большую моральную и профессиональную поддержку ей оказала старшая коллега Сара Полсон.
Гиперзаботливая мать Диана Шерман растит дочь Хлою в полной изоляции, контролируя каждый её шаг. Та прикована к инвалидному креслу, принимает множество таблеток, обучается дома и не общается со сверстниками. Разумеется, Хлоя растет наивной девушкой, но однажды она начинает подозревать что-то неладное.