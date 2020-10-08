Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Взаперти Взаперти
Киноафиша Фильмы Взаперти
Run

Взаперти, 2020

2020 / США
5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
Мать-одиночка растит болезненную дочь, которая неожиданно узнает, что абсолютно здорова.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Мать-одиночка растит болезненную дочь, изолировав её от внешнего мира, но чем старше становится девочка, тем больше подозрений у неё вызывает чрезмерная опека матери. 

Любовь Даян Шерман (Сара Полсон) к дочери Хлое не знает границ. Девочка родилась недоношенной, с комплексом осложнений, и врачам едва удалось спасти её. Перенеся невыразимый ужас при мысли о возможной смерти новорожденного чада, Даян твёрдо решила посвятить всю свою жизнь заботе о ребёнке, чего бы ей, или им обеим, это ни стоило. Из-за паралича Хлоя прикована к инвалидной коляске, у неё строгий график приёма бесчисленных лекарств и терапии от внушительного списка болезней. Но все это происходит на дому, так как Даян старается оградить дочь от контактов с миром, который, по её мнению, таит множество угроз ее хрупкому организму. 

Так проходят семнадцать лет, и взрослеющая Хлоя, несмотря на преданную любовь к матери, с нетерпением ждёт письма из колледжа и момента, когда сможет начать собственную жизнь. Она покорно соблюдает все медицинские предписания и диеты, но не может побороть любовь к шоколаду. Однажды, шпионя за Даян в попытке добыть внеплановое угощение, она находит улики, бросающие тень на личность и мотивы её матери. 

В поиске ответов Хлоя раскрывает одну за другой тайны о лжи и предательстве собственной матери. Из-за расследования Хлои мир непреложных правил рушится на глазах, а вместе с ним к чёрту летят нервы Даян, и уже неясно, как далеко она способна зайти в попытке сохранить свои секреты. Наблюдая за чудовищными изменениями матери, которая от нежной любви срывается в полоумную ярость, Хлоя решается на побег. Совершить бегство под тотальным надзором Даян практически невозможно, тем сложнее становится эта задача для Хлои с её инвалидностью и спектром побочных действий таблеток, которыми её пичкает мать.   

«Взаперти» — ещё один фильм, премьера которого была отсрочена в связи с пандемией. Студия планировала выпустить картину на экраны в День матери (10 мая). 

В августе 2020 года стриминговый сервис Hulu объявил о получении прав на размещение фильма на своём ресурсе, вопреки запланированному прокату. Однако фильм выйдет на киноэкранах в ограниченном прокате. 

Роль прикованной к инвалидному креслу девушки стала дебютной для юной актрисы Киры Аллен. Кроме «Взаперти» она снималась только в любительском фильме «Ethan & Skye» 2014 года, который можно посмотреть на YouTube. Любопытно, что в «Ethan & Skye» сюжет тоже строится вокруг побега героини Аллен из родительского дома. 

Изначально режиссёр картины Аниш Чаганати настаивал на том, чтобы подростка на инвалидной коляске играла девушка с настоящей инвалидностью. 

Расстройство, которым, судя по всему, страдает героиня Сары Полсон, — делегированный синдром Мюнхгаузена, который отличается от простого синдрома тем, что больной проецирует симптомы несуществующей болезни не на себя, а на кого-нибудь из близких, чаще всего на ребёнка. 

Дебютантке Кире Аллен было достаточно трудно освоиться на площадке. В частности, она понятия не имела об особенностях актёрской игры в кино, когда нужно в точности соблюдать логику появления и исчезновения в кадре предметов. По её собственному признанию, большую моральную и профессиональную поддержку ей оказала старшая коллега Сара Полсон. 

Гиперзаботливая мать Диана Шерман растит дочь Хлою в полной изоляции, контролируя каждый её шаг. Та прикована к инвалидному креслу, принимает множество таблеток, обучается дома и не общается со сверстниками. Разумеется, Хлоя растет наивной девушкой, но однажды она начинает подозревать что-то неладное.

5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 ноября 2020
Премьера онлайн 20 ноября 2020
Премьера в мире 8 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Аниш Чаганти
Аниш Чаганти
В ролях
Сара Полсон
Сара Полсон
Пэт Хили
Пэт Хили
Эрик Атхавале
Эрик Атхавале
Брэдли Савацки
Брэдли Савацки
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про инвалидов Фильмы про инвалидов
Фильмы про жертв Фильмы про жертв
Психологические фильмы Психологические фильмы
Постер фильма Взаперти 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Взаперти» – это классический триллер», – рекламирует свой фильм Аниш Чаганти. Но так ли хорошо для современного экрана и публики играть в классику? Об этом постановщик и сценарист явно пока не составил окончательного мнения. После в меру сенсационного «Поиска», который в первую очередь поражал умением выдержать драматургию в формате скрин-лайф, он обращается к тому же жанру триллера, в котором уже выступал, но смотрит на его глазами типичного…
Читать
User 20 декабря 2020, 03:01
Отвратительный фильм - сюжет, игра актеров(кроме мамы девочки). Впустую потрачено 1.5 часа на настолько линейный сюжет, без саспенса, с предсказуемыми действиями и событиями
ElizavetaPersonal 5 декабря 2021, 16:34
Так и не поняла откуда у матери пентаграмма на спине.
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Создатели «Взаперти» рассказали, что во время прослушивания некоторые актрисы притворялись инвалидами Вывести обманщиц на чистую воду помог Instagram.
Написать
27 ноября 2020 11:36
Триллер «Взаперти» с Сарой Полсон стал рекордсменом стрим-сервиса Hulu Видимо, пугаться зрители любят больше, чем смеяться.
Написать
25 ноября 2020 16:09
«Ты нуждаешься во мне»: Сара Полсон и Кира Аллен в первом трейлере триллера «Беги» Аниш Чаганти продолжает скрупулезно исследовать тему «отцов и детей».
Написать
21 февраля 2020 13:14
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Приложение киноафиши