Бумер. Фильм второй, 2005

Как оказалось, Костян Кот выжил, его спасли после тяжелого ранения, и он хочет начать новую жизнь: забыть свое прошлое, найти новую любовь и свой "рай на земле". Но прежде ему надо выполнить одно обещание, данное другу. Для этого он отправится в путь. И снова его затянет круговорот событий, которых никто не ждет. Снова Костян пройдет через множество испытаний, в которых, кажется, невозможно выжить.