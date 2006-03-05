Бумер. Фильм второй, 2005

После кровавой разборки, показанной в финале первой части, Косте Коту чудом удалось выжить. После сокращенного срока в колонии он выходит на свободу с мечтой о новой жизни, однако перед этим в память о погибшем друге ему нужно отыскать одного человека.
Как оказалось, Костян Кот выжил, его спасли после тяжелого ранения, и он хочет начать новую жизнь: забыть свое прошлое, найти новую любовь и свой "рай на земле". Но прежде ему надо выполнить одно обещание, данное другу. Для этого он отправится в путь. И снова его затянет круговорот событий, которых никто не ждет. Снова Костян пройдет через множество испытаний, в которых, кажется, невозможно выжить.
Вымученный, тяжеловесный и неинтересный сценарий.
Мучающийся от бессмысленности происходящего с ним Вдовиченков.
Непонятная… Читать дальше…