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Бумер. Фильм второй Бумер. Фильм второй
Киноафиша Фильмы Бумер. Фильм второй

Бумер. Фильм второй, 2005

2005 / Россия
6.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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После кровавой разборки, показанной в финале первой части, Косте Коту чудом удалось выжить. После сокращенного срока в колонии он выходит на свободу с мечтой о новой жизни, однако перед этим в память о погибшем друге ему нужно отыскать одного человека.

  • Натурные съемки картины прошли в Серпухове, Рыбинске, Шахтах и Зверево.
  • По мотивам фильма была выпущена компьютерная игра, в которой показан альтернативный вариант развития событий.
  • Сокамерника Кота зовут Николай Шубин. По необычному совпадению это же имя носит серийный маньяк из Липецка, арестованный спустя полгода после выхода фильма в прокат.
  • Писатель Андрей Троицкий написал четыре романа по мотивам дилогии «Бумер», выпущенные в издательстве «Олма-Пресс» в 2005-2006 годах.
  • Модель автомобиля из фильма – кроссовер BMW X5 (E53).
  • Картина посвящена памяти Сергея Бодрова-младшего и его съемочной группы, пропавших без вести на съемках фильма «Связной» после схода ледника Колка в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. Многие из погибших кинематографистов работали над первым фильмом «Бумер».
  • Музыку к фильму написал фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
  • При бюджете в 5 миллионов долларов фильм собрал в прокате 13 миллионов.

Как оказалось, Костян Кот выжил, его спасли после тяжелого ранения, и он хочет начать новую жизнь: забыть свое прошлое, найти новую любовь и свой "рай на земле". Но прежде ему надо выполнить одно обещание, данное другу. Для этого он отправится в путь. И снова его затянет круговорот событий, которых никто не ждет. Снова Костян пройдет через множество испытаний, в которых, кажется, невозможно выжить.

6.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 5 марта 2006
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Петр Буслов
Петр Буслов
В ролях
Светлана Устинова
Светлана Устинова
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Александр Голубев
Александр Голубев
Николай Олялин
Николай Олялин
Все актеры и съемочная группа
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Бумер. Фильм второй смотреть онлайн

Бумер. Фильм второй
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Luna 2 апреля 2015, 12:51
посмотрели вчера вместе с мужем, очень и очень понравился обоим. Согласна с мнением, что это совсем другой фильм, самодостаточный по своему сюжету.… Читать дальше…
Ма4о 2 апреля 2015, 12:51
Только что из зала...
Вымученный, тяжеловесный и неинтересный сценарий.
Мучающийся от бессмысленности происходящего с ним Вдовиченков.
Непонятная… Читать дальше…
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Светлана Устинова дебютирует в режиссуре, сняв драму «Время года зима» Фильм расскажет о взаимоотношениях дочери с тяжелобольной матерью.
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1 декабря 2020 11:17
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