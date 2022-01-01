Режиссеры часто пытаются представить, каким может быть заражение, если страшный вирус завладеет всем миром.

Пять самых интересных фильмов про заражение

Современная пандемия доказала, что догадки сценаристов не так уж далеки от реальности. И вирус, чем бы они ни был, может в считаные месяцы уничтожить привычный уклад жизни миллиардов человек. Однако в фильмах про заражение у главных героев практически нет шансов спастись. В этих лентах зараза распространяется быстро и полностью уничтожает цивилизацию.

«Добро пожаловать в Zомбилэнд»

Комедийный фильм ужасов рассказывает о том, что произошло с человечеством после распространения неизвестного вируса. В считаные недели человечество погрузилось во тьму. Немногие оставшиеся в живых заняты тем, что пытаются спастись от легионов оживших зомби.

Один из главных героев – Коламбус – привык придерживаться списка правил. Ведь это единственное, что помогает ему выживать. Однажды он встречает Таллахасси. Мужчина колесит по стране в поисках пирожных «Твинки».

Коламбус присоединяется к нему, и вскоре они встречают двух сестер. Девушки хотят добраться до парка развлечений, куда, по слухам, еще не проникли зомби.

«Поезд в Пусан»

Действие корейского триллера происходит в скоростном поезде. Перед самым его отправлением в вагон попадает зараженная девушка. Инфекция распространяется быстро, и вскоре большая часть пассажиров превращается в зомби. Оставшимся в живых удается забаррикадироваться в отдельных вагонах.

Уцелевшие люди надеются добраться до пункта назначения, где им должны оказать помощь. Но неизвестный вирус захватывает один населенный пункт за другим. И выжившим придется каждую минуту бороться за свою жизнь. На попечении Сок Ву маленькая дочь.

Его единственная цель – доставить ее живой до Пусана.

«Воины света»

В этом фильме загадочный вирус превратил людей не в зомби, а в вампиров. Несколько лет назад большая часть жителей планеты обратились в кровососов. Людей остается все меньше, а значит, и питаться вампирам скоро будет нечем.

Доктор Эдвард Далтон работает над созданием искусственной крови. Он никогда не хотел превращаться в создание ночи, но его обратил брат. Однажды мужчина знакомится с Кормаком. Когда-то он сам был вампиром, но каким-то чудом смог стать человеком. Эдвард надеется повторить его эксперимент. Он уверен, что это единственный способ спасти мир.

Но не всем по душе его стремление вернуть вампирам человеческий облик.

«28 дней спустя»

Этот фильм перевернул представление о жанре. Зомби в этой ленте впервые показаны не медленными и неповоротливыми созданиями, а быстрыми и способными в считаные секунды догнать человека.

Главный герой картины попал в аварию и долго лежал в коме. Когда Джим очнулся, то обнаружил, что человечество уничтожил неизвестный вирус. Мир теперь принадлежит зомби, а уцелевшие люди перебежками передвигаются от здания к зданию. Джим знакомится с Селеной, а позже – с выжившими отцом и дочерью.

Вместе они решают выбраться из Лондона, чтобы присоединиться к группе военных в Манчестере.

«12 обезьян»

Фильм-антиутопия рассказывает не только о массовом заражении, но и о путешествиях во времени. 2035 год. Практически все население планеты унес неизвестный вирус. Оставшиеся в живых вынуждены жить под землей.

Джеймс Коул – преступник, осужденный за неподчинение властям. Он должен провести в тюрьме 25 лет. Но мужчине могут уменьшить срок, если он выполнит некую миссию. Коула должны отправить в 1996 год, незадолго до начала эпидемии. Ему предстоит выяснить, что стало ее причиной. Но по ошибке заключенный попадает в 1990 год.